مشاهير يبددون أوهام عملية قطع القناة المنوية

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يتزايد‭ ‬عبر‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬انتشار‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬تكافح‭ ‬المعلومات‭ ‬المضللة‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬قطع‭ ‬القناة‭ ‬المنوية،‭ ‬وهو‭ ‬إجراء‭ ‬جراحي‭ ‬لتعقيم‭ ‬الذكور‭ ‬اكتسب‭ ‬شعبية‭ ‬متزايدة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬إلغاء‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬الأميركية‭ ‬حق‭ ‬الإجهاض‭.‬

وتنتشر‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬المعلومات‭ ‬المضللة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بهذه‭ ‬العملية،‭ ‬ومنها‭ ‬نكات‭ ‬مفادها‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬الطبّي‭ ‬يجرّد‭ ‬الرجال‭ ‬من‭ ‬صفات‭ ‬القوة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بهم‭.‬

وكان‭ ‬لمقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬الفكاهة‭ ‬وحظيت‭ ‬برواج‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تيك‭ ‬توك،‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬دحض‭ ‬المعلومات‭ ‬المغلوطة‭ ‬عن قطع‭ ‬القناة‭ ‬المنوية،‭ ‬حتى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬مستخدمي‭ ‬المنصة‭ ‬لم‭ ‬يترددوا‭ ‬في‭ ‬تصوير‭ ‬أنفسهم‭ ‬وهم‭ ‬يخضعون‭ ‬للعملية‭ ‬الجراحية‭ ‬لتبديد‭ ‬التهويل‭ ‬المحيط‭ ‬بالموضوع،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الفكاهي‭ ‬جيمي‭ ‬ماك‭ ‬مورين‭ ‬الذي‭ ‬حصد‭ ‬شريط‭ ‬الفيديو‭ ‬الخاص‭ ‬به‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬مشاهدة‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬المفاهيم‭ ‬الخاطئة‭ ‬الأكثر‭ ‬انتشاراً،‭ ‬فكرة‭ ‬أنّ‭ ‬قطع‭ ‬القناة‭ ‬المنوية‭ ‬يشبه‭ ‬الإخصاء،‭ ‬أو‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬فرز‭ ‬الهرمونات،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقول‭ ‬كيث‭ ‬لاو،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬مشاهير‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬صوّر‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬كثيرة‭ ‬تتناول العملية‭ ‬التي‭ ‬خضع‭ ‬لها‭.‬

ويقول‭ ‬الشاب‭ ‬البالغ‭ ‬23‭ ‬سنة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬أنا‭ ‬مقتنع‭ ‬بأنّ‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬هذه‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬المعلومات‭ ‬المضللة‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬قطع‭ ‬القناة‭ ‬المنوية‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬ما‭ ‬زلت‭ ‬بصحة‭ ‬جيدة‭”.‬

‭”‬نغلق‭ ‬مصنع‭ ‬الأطفال‭” ‬

وفي‭ ‬منصة‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬التي‭ ‬تعجّ‭ ‬بمستخدمين‭ ‬مشهورين‭ ‬لا‭ ‬يتمتعون‭ ‬بالمؤهلات‭ ‬الكافية‭ ‬في‭ ‬مسائل‭ ‬كثيرة‭ ‬وتنتشر‭ ‬فيها‭ ‬معلومات‭ ‬مغلوطة،‭ ‬منها‭ ‬تحديداً‭ ‬ما‭ ‬يتعلّق‭ ‬باللقاحات‭ ‬والإجهاض،‭ ‬باتت‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬عن‭ ‬قطع‭ ‬القناة‭ ‬المنوية‭ ‬رائجة‭ ‬بصورة‭ ‬استثنائية‭.‬

وتقول‭ ‬كاترين‭ ‬والاس‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬إلينوي‭ ‬في‭ ‬شيكاغو‭ ‬إنّ‭ “‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬قطع‭ ‬القناة‭ ‬المنوية‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬تيك‭ ‬توك،‭ ‬مما‭ ‬يشكل‭ ‬مؤشراً‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬إلغاء‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬قضية‭ +‬رو‭ ‬ضدّ‭ ‬ويد‭+ ‬كان‭ ‬بمثابة‭ ‬دافع‭ ‬لكي‭ ‬يتّخذ‭ ‬كثيرون‭ ‬قراراً‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬الجراحية،‭ ‬وعلى‭ ‬أنّ‭ ‬عبء‭ ‬التحكّم‭ ‬بالولادة‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬النساء‭ ‬بصورة‭ ‬خاصة‭”.‬

وشهد‭ ‬معدل‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬قطع‭ ‬القناة‭ ‬المنوية‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬إلغاء‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الإجهاض،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقول‭ ‬الطبيب‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬المسالك‭ ‬البولية‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬التابعة‭ ‬لجامعة‭ ‬كورنيل‭ ‬مارك‭ ‬غولدستاين،‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وأيّد‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬زملاء‭ ‬غولدستاين‭ ‬تحدثت‭ ‬إليهم‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ملاحظة‭ ‬الطبيب‭ ‬التي‭ ‬يعزز‭ ‬صحتها‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬تصفّح‭ ‬المواقع‭ ‬الالكترونية‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬الموضوع‭.‬

وفي‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬لاقت‭ ‬رواجاً‭ ‬عبر‭ ‬تيك‭ ‬توك،‭ ‬تشيد‭ ‬نساء‭ ‬بلجوء‭ ‬أزواجهنّ‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬الطبي‭. ‬وتقول‭ ‬إحداهنّ‭ ‬في‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ “‬نغلق‭ ‬مصنع‭ ‬الأطفال‭!”.‬

وينشر‭ ‬بعض‭ ‬الخبراء‭ ‬الصحيين‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬تثقيفية‭ ‬تدحض‭ ‬المعلومات‭ ‬المغلوطة‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‮ ‬كتلك‭ ‬التي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬قطع‭ ‬القناة‭ ‬المنوية‭ ‬يسبّب‭ ‬ضعفاً‭ ‬جنسياً‭ ‬أو‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬البروستات‭.‬

‭”‬معلومات‭ ‬غير‭ ‬دقيقة‭” ‬

وينطوي‭ ‬انتشار‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تحمل‭ ‬فائدة‭ ‬للشباب‭ ‬المولعين‭ ‬بتيك‭ ‬توك،‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭.‬

ويقول‭ ‬جوناس‭ ‬شوارتز‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬التابع‭ ‬لجامعة‭ ‬ديوك،‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ “‬ينتابني‭ ‬قلق‭ ‬لأنّ‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬توفر‭ ‬معلومات‭ ‬صحية‭ ‬غير‭ ‬دقيقة‭ ‬أحياناً‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تُتاح‭ ‬أمام‭ ‬المستخدمين‭ ‬معلومات‭ ‬دقيقة‭ ‬وحقيقية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنّ‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬لم‭ ‬يُصمَّم‭ ‬لفرز‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭”.‬

وأشارت‭ ‬شرائط‭ ‬فيديو‭ ‬كثيرة‭ ‬عن‭ ‬قطع‭ ‬القناة‭ ‬المنوية،‭ ‬بصورة‭ ‬خاطئة،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬أتت‭ ‬بنتائج‭ ‬معاكسة‭. ‬في‭ ‬الواقع،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يُسجَّل‭ ‬تراجع‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬المريض‭ ‬لكنّ‭ ‬نجاح‭ ‬العملية‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬عوامل‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬مضى‭ ‬منذ‭ ‬الخضوع‭ ‬للعملية‭ ‬والطريقة‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬الاستناد‭ ‬إليها‭ ‬خلال‭ ‬الإجراء‭ ‬الطبي‭.‬

ويقول‭ ‬الأستاذ‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬لدى‭ ‬جامعة‭ ‬بوفالو‭ ‬يوتام‭ ‬أوفير،‭ “‬مع‭ ‬أنني‭ ‬سعيد‭ ‬لأنّ‭ ‬الأشخاص‭ ‬يواجهون‭ ‬المعلومات‭ ‬المضللة‭ ‬في‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬متابعيهم،‭ ‬لكنّني‭ ‬أخشى‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يساهم‭ ‬ذلك‭ ‬بانتشار‭ ‬أكبر‭ ‬للمعلومات‭ ‬غير‭ ‬الدقيقة‭”.‬

ويتابع‭ “‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يفرّق‭ ‬مستخدمو‭ +‬تيك‭ ‬توك‭+ ‬بين‭ ‬المشهورين‭ ‬في‭ ‬المنصة‭ ‬والمتخصصين‭ ‬الطبيين‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬ان‭ “‬وضع‭ ‬آمالنا‭ ‬على‭ ‬مشاهير‭ +‬تيك‭ ‬توك‭+ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬افتراضنا‭ ‬بأنهم‭ ‬يدركون‭ ‬كيفية‭ ‬تحديد‭ ‬المعلومات‭ ‬الموثوقة‭ ‬وتجنّب‭ ‬تلك‭ ‬المضللة،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬مرجحاً‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭”.‬