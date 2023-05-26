مشاهدات من المعرض – عكاب سالم الطاهر

(( تعرضت لهواية وگعات.. ومع ذلك گِمِت ابحيلك ..)). تقول تلك الزائرة.

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رغم مضي ايام على انتهاء معرض النجف الاشرف الدولي للكتاب ، فان بصماته الايجابية العديدة لازالت ملموسة . اليوم وصلتني الرسالة التالية من زائرة لجناح مكتبتنا في المعرض. لا اعرف اسمها او مدرستها ولا اتذكر صورتها. تدون في رسالتها انطباعاتها عن كتابي : على ضفاف الكتابة والحياة. لم اعدل في الرسالة ، فهي محملة بالعفوية. فآثرت نشرها كما هي. واخيرا اقول : ان قراءَنا ،مرآةٌ لنا. وفي هذه المرآة شاهدتُ انعكاس بعض كتاباتي. شكري الجزيل لهذه السيدة التي زارت جناحنا. وكتبت انطباعاتها. وبودي ان تشاركوني القراءة.

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السلام عليكم عمو عمو اذا تذكرني اني اول بنيه اشتريت منك كتب بمعرض النجف الدولي قبل عشر ايام ونطيتني هوايه كتب هديه وكلهن حلوات عمو بس ردت اكلك كتابك يجنن الي نطيتنيا (على ضفاف الكتابة والحياة)و مفرداته مفهومه وسلسة و ذكرت اسم النجف هوايه عالرغم من كل حملات التسقيط الي جاي تصير عليها فجدا هالشي فرحني ووصفك للاشياء دقيق وحلو و لاساتذتك من الابتدائيه لحد ماكبرت ومانطيت بأي شخص منهم وكأنهم كانوا كوكبه من اروع الاساتذه اضافه الى ذكر محافظاتهم وهالشي اكيد يدل ع وحده البلد وتركيزك ع هالشي والاعظم من هذا كله الاهداء الاول (العراق الذي نحمل هويته) ف حبيت اشكرك ع كل حرف كتبته ووصلت كل هالاشياء وربي يرحم والديك ويسهلك امورك كونك انسان ناجح تعرضت لهوايه وكعات ومع ذلك كمت بحيلك وكملت و رسمت بصمتك بأدق تفاصيلها حتى توصل للعالم كله جدا فخورين بيك عمو او استاذنا الكبير.

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لفت نظري هذا الجناح في معرض النجف الدولي للكتاب. وعندما التقيتُ المشرفين عليه. عرفت انهم : اسيل اياد ، و..منار حيدر ، و .. عبدالله ، مشرفون على جناح (ّدار الفراشات وعسل شوب ). الجناح يعرض تحفيات وقرطاسية واكسسوارات. لاحظت اقبالا من الجمهور على الجناح. بالتوفيق.