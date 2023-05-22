مشاكل التلوث البيئي القاتلة – ثائر علوان

احتراق الغاز المصاحب للنفط في الابار النفطية،حرق النفايات بطريقة متخلفة،تجريف الاشجار ،تجفيف الاهوار،صب مجاري المياه الثقيلة في نهري دجلة والفرات وشط العرب،اليورانيوم المنضب الناجم عن الحربين التي شنتها امريكا ،وحرب ايران،ازدياد عدد السيارات سيصل خمسة عشر مليون سيارة وماتخلفه من احتراق للزيت والبنزين ،ازدياد عدد السكان وبناء بيوت سكنية في المناطق الزراعية ،مخلفات المعامل ،مخلفات البواخر واللنجات التي تطرح في شاطيء البحر ،الصيد الغير شرعي للأسماك والطيور وحيوانات اخرى ،الغبار الناجم من الشوارع الخربة للطرق والمواصلات الحلول تكتمت في سياسة تحديد النسل ،استغلال الغاز بدل احتراقه في الابار النفطية ،تدوير النفايات والاستفادة منها بطريقة عصرية،زراعة مليون شجرة في كل مدينة من مدن العراق،انعاش الاهوار ،تخصيص اماكن للمجاري الثقيلة بدل صبها في الانهر،معالجة اليورونيوم المنضب والحد منه،ايقاف استيراد السيارات واستخدام نظام التسقيط استيراد سياره اتلاف بديلتها ،الحد من بناء البيوت السكنية في المناطق الزراعية ،حضر الصيد بتاتا في بعض المناطق،ايجاد حلول لمخلفات البواخر ،تعبيد الشوارع المخصصة للطرق والمواصلات ،بغير هذه الحلول العراق مقبل على كارثة وعواقبها وخيمة ،ابادة الانسان والحيوان بأمراض فتاكة وخبيثة