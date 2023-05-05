مشاريع قوانين معطلة – ابراهيم السراج

اليوم العالمي لحرية الصحافة هو إشارة واضحة إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لكل القوانين والتشريعات المختصة بحرية الصحافة وحرية التعبير والعمل الصحفي في العراق بشكل عام وتفصيلي بعيدا عن الضبابية وتسييس الأمور . بما يخدم حرية الصحافة وحرية التعبير باعتبارها حق دستوري كفله الدستور العراقي. وقال إبراهيم السراج رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين أنه لايجب ان يكون الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة شكليا ومجرد طقوس فارغة لابد. من وضع استراتيجية واضحة لاستثمار الحقوق الدستورية للصحفيين على أن تتضمن تشريع القوانين والتي تخدم الأوساط الصحفية ومنها تشريع قانون حق الحصول على المعلومات وقانون تنظيم العمل الصحفي في العراق وتمكين الصحفيين من إدارة واستثمار صندوق تقاعد الصحفيين بعيدا عن التفرد به من قبل اي جهة حتى وإن كانت حكومية .السراج أكد على ضرورة أن يتحمل الصحفيين المسؤولية كاملة من أجل الحصول على حقوقهم .. أن العمل الصحفي في العراق لازال بحاجة الى بذل الجهود من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية .