مشاركة منتخب المبارزة في بطولة التضامن الدولية

المبرقع يلتقي الفرق الكشفية ويزور المعرض التشكيلي للفنانين الشباب

بغداد- الزمان

يشارك منتخبنا الوطني بسلاح سيف المبارزة فــي بطولة التضامن الدولية التي تستضيفها مدينة كازان الروسية وتستمر أربعة أيام بمشاركة واسعة من أبطال اللعبة.

وقال المنسق الإعلامي لاتحاد المبارزة أزهر علي في تصريح صحفي أن الوفد العراقي غادر الى مدينة كازان الروسية، ويتألف من عضو الاتحاد المركزي أثير جاسم والمدرب سعد صالح جبر وأربعة لاعبين هم حسين علي حسون ومنتظر حليم وحسين علاء وعبد الله علي.

تلبية دعوات

وأضاف أن (اتحاد المبارزة وضع خطة عمل تتضمن تلبية الدعوات التي يتلقاها والحرص على تواجد لاعبينا فيها من أجل كسب الخبرة والاحتكاك والنهوض باللعبة)، مؤكداً أن (بطولة التضامن الدولية هي أحد الاستحقاقات الخارجية القوية التي يشارك فيها لاعبون لهم مستويات عالمية) .

وعلى صعيد اخر التقى وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع مجموعة من فرق النشاط الكشفي، وزار المعرض التشكيلي للفنانين الشباب من دائرة ثقافة وفنون الشباب في معرضهم الخاص، الذي اقيم على قاعة دائرة العلاقات والتعاون الدولي .

واثنى المبرقع على العمل النوعي المتقن لفرق الكشافة، وانشطتهم المشهودة في جميع المناسبات، كما عبر عن اعجابه باللوحات الفنية للتشكيليين الشباب، مبيناً أن جميع الافكار التي عبرت عنها لوحاتهم تنم عن حس وطني، وذائقة كبيرة، تعد بمستقبل مشرق يكون حلقة وصل مع جيل القامات العراقية التشكيلية الكبيرة التي نفخر بها جميعاً.وشدد المبرقع على دعم وزارة الشباب والرياضة عبر جميع خطـــــــطها لابداعات الشباب المتنوعة، في جمــيع الميادين العلمية، والرياضية، والفنــــــــية، والثقافية.