مسيرة تاريخية للطالبات في بغداد عام 1939

بيروت – محسن حسين

هذه صورة نادرة لمسيرة طالبات بغداد في شارع الرشيد عام 1939 لاحظوا ليس للحجاب وجود بذلك الزمن. الصورة تاريخية نادرة لمسيرة تظاهرة إستعراضية على شكل كردوس ثلاثي بزيٍّ موحد جميل لمدارس الأمس وحُسن هندام وانضباط عال، وقد رفعت المستعرضات لافتة (بلاد العرب للعرب) شعارا قومياً في أوج تنامي الشعور القومي العربي في العراق. ويلاحظ اصطفاف الناس على الأرصفة تصفيقا وتشجيعا للطالبات العراقيات المستعرضات بشكل رائع جميل والشرطة العراقية ترافق التظاهرة على امتداد الطريق لحفظ الأمن والنظام، وحماية الاستعراض… في ذلك الزمن الجميل.