مسيحيون‭ ‬ارثوذكس‭ ‬يحتفلون‭ ‬بعيد‭ ‬الميلاد‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لحم

بيت‭ ‬لحم‭ ‬– (أ‭ ‬ف‭ ‬ب):‭ ‬بدأ‭ ‬بضع‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬المسيحيين‭ ‬الارثوذكس‭ ‬الإحتفال‭ ‬بعيد‭ ‬الميلاد‭ ‬بحسب‭ ‬التقويم‭ ‬الشرقي‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬احتجاجات‭ ‬على‭ ‬الكنيسة‭ ‬الارثوذكسية‭ ‬اليونانية‭ ‬المتهمة‭ ‬ببيع‭ ‬أراض‭ ‬لإسرائيل‭.‬

وطوق‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الامن‭ ‬ساحة‭ ‬المهد‭ ‬المواجهة‭ ‬لكنيسة‭ ‬المهد،‭ ‬لمنع‭ ‬أي‭ ‬متظاهر‭ ‬من‭ ‬الإقتراب‭ ‬من‭ ‬الموكب‭. ‬وتظاهر‭ ‬فلسطينيون‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬بيع‭ ‬الكنيسة‭ ‬الارثوذكسية‭ ‬اليونانية‭ ‬أملاكا‭ ‬عقارية‭ ‬لاسرائيل‭. ‬وهتف‭ ‬بضع‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬“خائن”‭ ‬و‭ ‬“جاسوس”‭ ‬لدى‭ ‬وصول‭ ‬بطريرك‭ ‬القدس‭ ‬الارثوذكسي‭ ‬ثيوفيلوس‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬توجه‭ ‬بسرعة‭ ‬الى‭ ‬الكنيسة‭ ‬محاطا‭ ‬بعناصر‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المكلفين‭ ‬حمايته‭. ‬ويحتج‭ ‬المتظاهرون‭ ‬على‭ ‬بيع‭ ‬أملاك‭ ‬عقارية‭ ‬لجماعات‭ ‬يهودية‭ ‬ما‭ ‬يفسح‭ ‬المجال‭ ‬لتهويد‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬المحتلة‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭ ‬أنطوان‭ ‬سلمان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬البلدية‭ ‬“قررت‭ ‬عدم‭ ‬استقبال‭ ‬البطريرك‭ ‬ثيوفيلوس‭ ‬الثالث”‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬مسؤولية‭ ‬البطريرك‭ ‬“أن‭ ‬يبقى‭ ‬مخلصا‭ ‬لقضية‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني”‭ ‬بحيث‭ ‬تبقى‭ ‬القدس‭ ‬“ضمن‭ ‬العائلة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وعلى‭ ‬الاراضي‭ ‬الفلسطينية”‭.‬

واعتبر‭ ‬فادي‭ ‬خير‭ ‬وهو‭ ‬مسيحي‭ ‬ارثوذكسي‭ ‬فلسطيني‭ ‬من‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭ ‬أن‭ ‬البطريرك‭ ‬الارثوذكسي‭ ‬“لا‭ ‬يحق‭ ‬له‭ ‬بيع‭ ‬الاراضي”‭ ‬متهما‭ ‬البطريركية‭ ‬باتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬تمييزية‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

ويحتفل‭ ‬المسيحيون‭ ‬الذين‭ ‬يتبعون‭ ‬القويم‭ ‬الشرقي‭ ‬بعيد‭ ‬الميلاد‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬كانون‭ ‬الاول/ديسمبر‭.‬

وصباحا،‭ ‬سارت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الكشافة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬المهد‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬موسيقى‭ ‬الآلات‭ ‬النحاسية‭.‬

وقالت‭ ‬ليسا‭ ‬بشارة‭ ‬التي‭ ‬أتت‭ ‬مع‭ ‬طفلها‭ ‬من‭ ‬الناصرة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬اسرائيل‭ ‬“أتينا‭ ‬إلى‭ ‬ساحة‭ ‬المهد‭ ‬للاحتفال‭ ‬بعيد‭ ‬الميلاد”‭ ‬مضيفة‭ ‬“أن‭ ‬الأجواء‭ ‬جميلة”‭.‬

وعلى‭ ‬بعد‭ ‬أمتار‭ ‬منها،‭ ‬كان‭ ‬شبان‭ ‬وشابات‭ ‬يرقصون‭ ‬الدبكة‭ ‬وقد‭ ‬لفوا‭ ‬أعناقهم‭ ‬بالكوفية‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وقالت‭ ‬نسرين‭ ‬عميرة‭ ‬(20‭ ‬عاما)‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬الرقص‭ ‬“أتينا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬إخواننا‭ ‬المسيحيين‭ ‬ولنقول‭ ‬لهم‭ ‬إننا‭ ‬متحدون‭ ‬ضد‭ ‬الاحتلال‭ ‬ونحن‭ ‬معكم‭ ‬يدا‭ ‬بيد”‭.‬