مسنة أسترالية تسمح بوصول زبدة القنب إلى مدرسة

سيدني‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعربت‭ ‬جدّة‭ ‬أسترالية‭ ‬عن‭ “‬ندمها‭ ‬الشديد‭” ‬بعدما‭ ‬سمحت‭ ‬لمراهقة‭ ‬باستخدام‭ ‬زبدة‭ ‬القنب‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬أعدتها،‭ ‬لصنع‭ ‬بعض‭ ‬المخبوزات‭ ‬ومشاركتها‭ ‬مع‭ ‬أصدقائها‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭. ‬وأظهرت‭ ‬وثائق‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬بام‭ ‬أنيت‭ ‬بيكرتن‭ (‬73‭ ‬عاما‭) ‬استدعيت‭ ‬لحضور‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬قبل‭ ‬النطق‭ ‬بالحكم‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬أديلايد‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬بعدما‭ ‬أقرّت‭ ‬بتهمة‭ ‬إمداد‭ ‬قاصر‭ ‬أو‭ ‬إعطائه‭ ‬دواء‭ ‬خاضعا‭ ‬للرقابة‭. ‬وكانت‭ ‬هذه‭ ‬الجدّة‭ ‬قد‭ ‬أعدت‭ ‬الزبدة‭ ‬الممزوجة‭ ‬بالمخدرات‭ ‬لمساعدتها‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬اضطرابات‭ ‬النوم،‭ ‬وفق‭ ‬تقرير‭ ‬في‭ “‬أديلايد‭ ‬أدفرتايزر‭”. ‬وفي‭ ‬التفاصيل،‭ ‬أيقظت‭ ‬المراهقة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تُحدَّد‭ ‬هويتها،‭ ‬الجدّة‭ ‬لتطلب‭ ‬منها‭ ‬استخدام‭ ‬زبدة‭ ‬القنب‭ ‬لصنع‭ ‬بعض‭ ‬المخبوزات،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نُقل‭ ‬عن‭ ‬محامي‭ ‬بام‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭. ‬وأضاف‭ “‬مشوّشة‭… ‬قالت‭ ‬الجّدة‭ ‬عقب‭ ‬إيقاظها‭ +‬استخدميها‭ ‬لكن‭ ‬نظّفي‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭+”. ‬وتابع‭ ‬أن‭ ‬بيكرتن‭ “‬نادمة‭ ‬جدا‭”. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬القاضي‭ ‬جاستن‭ ‬ويكينز‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ “‬مثيرا‭ ‬للقلق‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭” ‬أنّ‭ ‬المتهمة‭ ‬المسنة‭ ‬علمت‭ ‬أن‭ ‬المراهقة‭ ‬ستشارك‭ ‬المخبوزات‭ ‬مع‭ ‬أصدقاء‭. ‬ونقل‭ ‬عنه‭ ‬قوله‭ “‬كما‭ ‬يظهر،‭ ‬وصلت‭ (‬زبدة‭ ‬القنب‭) ‬إلى‭ ‬المدرسة،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬مؤسف‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬ذهن‭ ‬موكلتك‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭”. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬بيكرتن‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬عند‭ ‬صدور‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬أيار‭/‬مايو‭.‬