مسلم اليوم بين تحنيط التراث و الإنتحار الثقافي – محمد غاني

شكل الخوف على الاسلام وعقيدة المسلمين احد الاسباب القوية التي دفعت بالفكر الاسلامي في اتجاه الجمود، اذ لا شك ان الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده، وبهذا افضى بنا مقصد الحفاظ في تطرف على الدين الى تجميد للحالة التي كان عليها الدين منذ عهود خلت والى اليوم، دون تفكير في التطوير والتحديث، بدعوى ان المحافظة على الحالة هاته، هوعين الحفاظ على الدين، في حين يعتبر ذلك في نظر المتبصر، كما عبر عن ذلك المؤرخ فريدون هويدا في كتابه الاسلام معطلا، تحنيطا للتراث ، بل وجمودا فكريا ذا ديومومة في الزمن، يفضي بنا في آخر المطاف الى انتحار ثقافي، وتدهور حضاري، ترك بصمته هائلة في مسارالتاريخ الانساني. “لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت (الكعبة) وأن ألصق بابه في الأرض” حديث نبوي يفسر بجلاء الفكرة المذكورة أعلاه، فخوف الرسول الأكرم على صحابته من الارتداد الى دين الآباء، اذا هواعاد بناء الكعبة كما كان عليه حالها زمن النبي ابراهيم، فزع كان له سياقه المفهوم ، آنذاك، اصطُحِب على مدى تاريخ الاسلام دون ان يجد صداه لتنفيذ وصية الرسول لاتباعه من بعده، تفهم فيما وراء السطور، باعادة بناء البيت على قواعد ابراهيم لما يستقر حال المسلمين وتستتب العقيدة صافية في اذهانهم، وفيها دعوة سارية للتجديد والاجتهاد كلما أمن الناس عدم اثارة الفتنة من اجل الاستمرار في انجاح الرسالة التي جاءت النبوة لاجلها. دعوة الى اعادة بناء للبيت، فيها اشارة ايضا لاعادة مستمرة لاصلاح بيت المسلمين الفكري والمعنوي كلما دعت الحاجة الى ذلك، فكل ما يوحد المسلمين ويجمعهم فهوبمثابة بناء فكري يوحدهم، وكعبة رمزية تجمعهم، فكم هم اليوم، المسلمون، محتاجون أكثر من اي وقت مضى، لتنفيذ وصية الرسول تلك من اجل الخروج من دوغمائية عقدية وجمود فكري وانتحار ثقافي وتخلف في ركب الامم والحضارات. جمود فكري اصبح المسلمون يستلذونه ويطيب لهم التعايش معه حتى بات النهوض الفكري عندهم ضربا من المستحيلات لما يستشعرونه من تعب فكري عند اول ملامسة للكتاب، اومداعبة فأرة كمبيوتر،من اجل الانتقال من صفحات اللعب واللهوالى صفحات الكتب والدوريات الفكرية الجادة، ،ولا نقصد بالطبع اللعب البناء الذي قصده المفكر يوهان هوتسينجا في كتابه الرائق “ديناميكية اللعب في الحضارات والثقافات الانسانية”، حتى أنه بات البعض يعد المسلمين ميالون بطبعهم للجمود والتحجر الفكري بل عبروا عن ذلك بان المسلمين معادون بطبعهم للتقدم وهوتعبير لشارل بيللا في كتابه مراحل الانحطاط الثقافي في بلدان الشرق العربية.

دعوة سماوية

فبالرغم من ان اول دعوة سماوية كانت امرا بالقراءة والتدبر والتأمل وتفكيك شفرات الوجود الا ان ذلك عندما يقارن بواقع المسلمين، يفهم وكأن أغلب المسلمين ليسوا مجرد جامدين دوغمائيين وانما ايضا عكسيين بمعنى انهم كلما دعوا الى شيء الا وقاموا بضده واستلذوا بذلك واستكانوا اليه ارضاء لغرورهم وكبريائهم. يزداد الامر سوءا حين نحلل فهم أغلب المسلمين لنصوصهم، أليس يدعوالاسلام الى الاجتهاد العقلي من اجل مواكبة النصوص المتناهية للنوازل والاقضية غير المتناهية، لكن الواقع ويا للاسف هوان ما يفهم ان النصوص المذكورة في الكتاب والسنة شاملة لكل شاذة وفاذة من الاقضية التي طرأت حقا في السابق اوتحصل في الحال أوستظهر في المآل، وهكذا يفتح باب التشدد على مصراعية بتبني هاته الافكار المتشددة وتتبدى ارهاصات التطرف بالاستناد على دوغمائية في التأويل كهاته التي اصبح يدعواليها الجهلة من المسلمين. يذهب جان غرونييه في كتابه “محاولة بحثية في الذهنية الصراطية” الى ان الصراطية متصلبة الى اقصى حد وفي ظلها يشعر المؤمن بالامان التام، ففي عالم متحول متغير يتشبث المؤمن بما لا يتحول ولا يتغير”، وهكذا فغرونييه يعزو اهم اسباب الارتكان الى التحجر والجمود والصراطية في الفكر والرأي الى ذلك الاحساس بالامان الذي يستلذه اتباع هذا النوع من الرأي. والغريب في الامر هوذلك التناسق الغريب والتماهي العجيب الذي يحاول اصحاب هذا الفكر ان يظهروه بين العلم والدين رغم ان نبي الاسلام لم يدع يوما ان كتاب الله جاء للنهوض العلمي الدنيوي، بل هوكتاب منصب على ما ينفع الناس في الآخرة، وأنه انما جاء منقذا من اهوال الغيب الذي لا يراه الناس وعاشه هوورآه عند معراجه، وقول الرسول عند حادثة تأبير النخل جاء فيصلا في الأمر حين ردد بانكم انتم اعلم بامور دنياكم، فامور الدنيا تنهض بالعلم وامور الآخرة تنهض بالدين. ان جردا للمؤلفات والمقالات التي لا تستنكف عن ترداد الادعاء بموافقة العلم للدين في العديد من النظريات العلمية لا يعدومجرد تثبيت لذلكم الجمود الفكري ومحاولة للارتكان الى الثابت خوفا من المتحول رغم ان الدين نفسه يدعوالمتدبرين الى ان المقدس هوعينه كل يوم هوفي شأن، فلا غروان يكون من صفات مخلوقاته التحول والتغير.

وصف حالة

لكن بعد كل هذا القول، قد يقول قائل ان كل ما سبق لا يعد وتكرارا وتردادا لما هومعروف مسبقا، أوقل هومجرد وصف لحالة المسلمين اليوم وهوأمر غير خاف عنهم، لكنهم لا يستطيعون الخروج من تلكم الهيئة، لتشعب الأسباب والخلفيات التي لعبت أدوارا عبر مراحل تاريخية، أصبح معها امرا يكاد يكون مستحيلا الهروب من المأزق فكيف السبيل؟ أول العلاج كما هومعروف عند الأطباء، وهوما نبه اليه هذا المقال في أوله، وما يتبع هاته المرحلة هووعي المريض بما يعانيه ثم تأتي بعد ذلك مرحلة العلاج، لذلك نجد انه لا بد من ليس منه بد من طرح السؤال، هل نحن واعون بالفعل بما يحاك ضدنا من الخارج ومن الداخل؟ لا شك أن الوعي بالسياق الذي يعيش فيه مسلم اليوم يعد أول خطوات العلاج، لكن الوعي لا يهبط خبط عشواء على رؤوسنا ان لم يتم بناؤه بالقراءة أولا ثم القراءة أخيرا.

فاذا كان نضج الفواكه لا يتم الا بتناسق نسب السقي مع منسوب تعرض النبات لاشعة الشمس، والصبر على ذلكم التزاور بين السقي والتشميس، فان نفس العملية تتم من ان اجل بلوغ النضج الانساني، فالوعي في نظرنا لا يعدونضجا فكريا يختمر شيئا فشيئا بفعل تناسق نسب السقي الفكري لاذهاننا مع تعرض ارواحنا لشمس الوحي والصبر على ذلكم التزاور بين الفكر والذكر، من اجل بناء نضج ووعي بالسياقات التاريخية والحضارية والزمكانية، لا لشيء غير الاستمرار في محاولة البناء، التي ينبغي على كل مستشعر للمسؤولية الملقاة على كاهله ان يغرس فسيلة الفكر والذكر لعمارة الأرض خير اعمار. ان عملية اللعب البناء التي ذكرت آنفا بشكل عرضي لها دور خلاق في تحريك عملية الابداع كما ذكره هوتسينغا في كتابه، ولا يخفى على أحد ما للابتكار من دور سابق في بناء الحضارات، وما كتاب ستيفن جونسون “كيف وصلنا الى الآن” ، « How we got to now الذي يتحدث فيه عن الست اختراعات التي صنعت العالم الحديث كالزجاج طور منه فيما بعد اجهزة علوم الطب والهندسة والفلك الى جانب النظارات التي لا يستغني عنها العلماء، ثم يتحدث ستيفن عن اختراع التبريد الاصطناعي الذي لم يكن التاريخ يعرفه قبل تيودور فريديريك الذي كان له الفضل في تيسير تخزين مختلف انواع المأكولات واللحوم والاسماك، اضف الى ذلك الاختراعات التي تطورت من العلوم الصوتية كالتلغرام والراديووالتلفاز والرادار بل وحتى الاجهزية فوق الصوتية، يستطرد ستيفن باختراعات ادوات صرف المياه داخل المدن الكبرى كشيكاغومن طرف المهندس الامريكي ايليس سيلفيستر شيسبروغ، وتطور الاهتمام بالتنظيف، أدى الى فهم كيفية الوقاية من الجراثيم والبكتيريات فازداد بذلك معدل الحياة في عصورنا الحديثة، ولا ينسى عالمنا ستيفن جونسون ما للاختراعات المتعلقة بالضوء والزمن من اهمية كبرى في الثورة الصناعية المعاصرة في اوربا. لم أعرج على كتاب ستيفن جونسون وحديثه عن الابتكارات الست التي وصلت بالحضارة الى المستوى الذي وصلت إليه الإنسانية اليوم عبثا، بقدر ما أروم بذلك التنبيه الى أهمية خلق جوالابتكار فيما نصبواليه، ولا يكون عجزنا المادي عائقا في ذلك، حين نقارن مثلا الميزانية التي تخصصها الدول القوية للبحث والابتكار مع ميزانية دولنا النامية، فخلق جوالابتكار يبتدئ أولا مع الشخص الباحث باستمتاعه بما يقوم به في خطأه وصوابه وكأنه يلعب، ويستمر في ذلك الى ان يتمرس في لعبته فتصبح جادة في بنائها للبنة حضارية جديدة، فكما أن الطفل تمرر له الأفكار البناءة أثناء اللعب.

مبدأ ضروري

فالمحافظة على هذا المبدأ ضرورية ونحن كبار، فما نحن في حقيقة الامر التي تبدوعيانا للمتبصر، الا أطفال كبروا وما الحياة الدنيا هاته الا لهوولعب بتعبير التراث الديني نفسه. ان اللعب يخرج الانسان من كآبته ويدفعه ليس فقط في اتجاه البناء الحضاري بل يدفع به لحب الحياة، واستثمار هذا المبدأ الرائق في الحياة الثقافية ينقد الأمة مما هي تتجه إليه الآن من انتحار ثقافي تتضح معالمه لكل من حاول رسما بيانيا لنسب القراءة والكتابة في وطننا العربي، فالارقام مخيفة والرسومات البيانية محبطة، لكن غرس فسيلة حب المعرفة تبقى هي الملاذ الذي ينبغي التشبث به، واللعب في حقله، بمهارة وجدية، لفتح الباب للابتكار الخلاق، بفضل الحرية التي يخلقها اللعب في ذهن كل انسان، فما بالك بالباحث الباني والعالم المبتكر.