مسلسل الفندق .. بين الوهم والحقيقة – كاظم المقدادي

في رأيي المتواضع ، ان ما ذكره الممثل والفنان المبدع محمود ابو العباس . من ان كل ما في (مسلسل الفندق) وهما و خديعة .. وانه والفنان عزيز خيون من قال الحقيقية .. ان مثل هذا (التبرير) ربما جاء بسبب الانتقادات الواسعة التي جابهت العمل الفني الذي تشعبت وتعقدت حلقاته ، ولم تعد السيطرة عليه وايجاد مخرج له بالأمر الهين .

ان (قوة الوهم) لا تجاري قوة الملاحظة والنقد..

والعمل سواء كان (وهما) أم حقيقة .. لا يخلو من مثالب وهنات .

…/ اعتقد ان كل عمل فني يفتقر لعنصري (التاريخ والمخيلة) سيكون عملا صعبا ..على الكاتب والمخرج وأداء الممثلين على حد سواء ، لانه سيكون خاليا من مساحات فنية مباحة للفعل المعاكس ، وانه سيحرم الكاتب و المخرج من فعل المناورة .

ان الواقع لم يكن يوما (وهما) .. انه حوادث وتفاعل ومصائب وفتن وسرور وانشراح .. والواقع نحن من يعيشه ويمثله .. ونحن ايضا شهوده ومن المعنيين به صغارا وكبارا .. مثقفون واساتذة وأميون وجهلة .

وفي عصر الفيسبوك وهو عصر (المواطن الصحفي) بامتياز يصبح لكل واحد الحق في التعليق والتدقيق ، والجرد والنقد ..لان الواقع هو ملك الجميع ويطبع بملايين النسخ / ولَم يعد مخطوطة منفردة او نسخا معدودة يتلاعب بها الكاتب او المخرج بالشكل الذي يزين به نفسه .

الصديق الكاتب المبدع حامد المالكي، عالج حالات ربما تتوقف وتموت وتنتهي .. لكنه عالجها ظنا منه انها ظواهر ثابتة .. واظن ان (الحلقة الاخيرة) التي لخصت الأحداث وما حولها وحولتها الى (وهم) لم تتخلص من أثم النص كوحدة موضوع .. ولم تجب على اسئلة كثيرة جاءت في النص الذي كتب على عجل .. علما ان الوهم (حالة فلسفية) تحرك الذاكرة وتنعــــشها وتفتح ابعادا لا متناهية من الصراع مع الذات .

مع هذا .. اظن ان اصل الخلل يتمثل بمساحة الزمن الطويلة التي توقف عندها الممثلون دونما عمل يذكر .. كذلك عرضه في شهر رمضان ، وهو بالنهاية (دراما تلفزيونية) تخللتها بعض المشاهد الصادمة التي سببت إحراجا لعوائل كثيرة .. فهي ليست عملا سينمائيا يسمح للعائلة فرصة الاختيار في المشاهدة .

لكن .. ومع كل ماكتب من نقد هادف او خلافه .. فانه لايقلل من قيـــــمة اسماء كبيرة ومبدعة ونجوم في سماء الفن العراقي .. اجتهدت واخرجت لنا عملا صعبا و لم يكن سهلا ابدا . . & دمتم