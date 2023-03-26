مسلسل إيراني يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان فرنسي

ليل‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬مُنحت‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ “‬سيريز‭ ‬مانيا‭” (‬Series‭ ‬Mania‭) ‬الذي‭ ‬اختُتم‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ليل‭ ‬شمال‭ ‬فرنسا،‭ ‬للمسلسل‭ ‬الإيراني‭ “‬The‭ ‬Actor‭” (“‬ذي‭ ‬أكتور‭”)‬،‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬دولية‭ ‬برئاسة‭ ‬المنتجة‭ ‬الأميركية‭ ‬ليزا‭ ‬جوي،‭ ‬مؤلفة‭ ‬مسلسل‭ ‬الخيال‭ ‬العلمي‭ “‬ويست‭ ‬وورلد‭”.‬

هذا‭ ‬العمل‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬حلقة‭ ‬مدة‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬52‭ ‬دقيقة،‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬مسلسل‭ ‬إيراني‭ ‬يتم‭ ‬اختياره‭ ‬للمنافسة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دولية،‭ ‬يروي‭ ‬قصة‭ ‬ممثلين‭ ‬لامعين‭ ‬عاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬يضعان‭ ‬موهبتهما‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الأفراد،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يلفتا‭ ‬انتباه‭ ‬وكالة‭ ‬غامضة‭ ‬تبدي‭ ‬اهتماماً‭ ‬بأدائهما‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬أبطال‭ ‬المسلسل‭ ‬الممثل‭ ‬نويد‭ ‬محمد‭ ‬زاده‭ ‬الذي‭ ‬عُرف‭ ‬خصوصاً‭ ‬بدوره‭ ‬في‭ “‬جاست‭ ‬6‭,‬5‭” ‬و‭”‬إخوة‭ ‬ليلى‭”.‬

ومُنحت‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬إلى‭ ‬مارغو‭ ‬بانسيلون‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ “‬دو‭ ‬غراس‭” ‬الذي‭ ‬ستعرضه‭ ‬قناة‭ “‬آرتي‭” ‬الفرنسية‭ ‬الألمانية،‭ ‬وهو‭ ‬عمل‭ ‬تشويقي‭ ‬تتمحور‭ ‬أحداثه‭ ‬حول‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬لوهافر‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬فرنسا،‭ ‬وما‭ ‬يواجهونه‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬عمليات‭ ‬تهريب‭ ‬الكوكايين‭.‬

وأعطيت‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭ ‬لمايكل‭ ‬شين‭ ‬عن‭ ‬أدائه‭ ‬في‭ ‬المسلسل‭ ‬البريطاني‭ “‬بسب‭ ‬إنترستس‭” ‬لشخصية‭ ‬أب‭ ‬يكافح‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تثبيت‭ ‬حقوق‭ ‬ابنته‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬إعاقة‭ ‬مستعصية‭. ‬وحصل‭ ‬المسلسل‭ ‬السويدي‭ “‬بلاك‭ ‬ووتر‭” ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مسلسل‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬فئة‭ “‬البانوراما‭ ‬الدولية‭” ‬برئاسة‭ ‬الكاتب‭ ‬إيرفيه‭ ‬لو‭ ‬تيلييه،‭ ‬الحائز‭ ‬جائزة‭ ‬غونكور‭ ‬الأدبية‭ ‬الفرنسية‭ ‬العريقة‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬عن‭ ‬روايته‭ “‬لانومالي‭”.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬الأعمال‭ ‬الفرنسية،‭ ‬فاز‭ ‬المسلسل‭ ‬السياسي‭ “‬سو‭ ‬كونترول‭” ‬الذي‭ ‬يُبث‭ ‬قريباً‭ ‬على‭ ‬قناة‭ “‬ارتي‭”‬،‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬ليا‭ ‬دروكير،‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مسلسل‭ ‬التي‭ ‬تمنحها‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬من‭ ‬الصحافة‭ ‬العالمية‭.‬

في‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬أيضاً،‭ ‬مُنحت‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬لكليمنتين‭ ‬سيلارييه‭ ‬لأدائها‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ “‬لي‭ ‬راندونوز‭” ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬قناة‭ “‬تي‭ ‬اف‭ ‬1‭”‬،‭ ‬والذي‭ ‬يروي‭ ‬قصة‭ ‬عملية‭ ‬تسلق‭ ‬طموحة‭ ‬لجبال‭ ‬الألب‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬ست‭ ‬نساء‭ ‬مصابات‭ ‬بالسرطان‭.‬

حصل‭ ‬الممثل‭ ‬الشاب‭ ‬كاريل‭ ‬براون،‭ ‬من‭ ‬مسلسل‭ “‬أسبرغيرل‭” ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭. ‬وهو‭ ‬يؤدي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬دور‭ ‬ابن‭ ‬نيكول‭ ‬فيروني‭ ‬الذي‭ ‬تُشخص‭ ‬إصابته‭ ‬بالتوحد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تخفي‭ ‬والدته‭ ‬إصابتها‭ ‬باضطراب‭ ‬طيف‭ ‬التوحد‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬حقها‭ ‬بحضانته‭. ‬وبحسب‭ ‬حصيلة‭ ‬أولى،‭ ‬استضاف‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ليل‭ ‬85‭ ‬ألف‭ ‬مشارك‭ ‬و3800‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬المهنيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬خلال‭ ‬نسخة‭ ‬2023،‭ ‬وهي‭ “‬أرقام‭ ‬تخطت‭ ‬بكثير‭ ‬التوقعات‭”‬،‭ ‬وفق‭ ‬إدارة‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬بيان‭.‬