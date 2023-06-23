مسلسل أمريكي يثير الجدل لاستخدام الذكاء الاصطناعي في شارته الافتتاحية

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أقرّ‭ ‬مخرج‭ ‬مسلسل‭ “‬سيكرت‭ ‬إنفايجن‭” (“‬Secret‭ ‬Invasion‭”) ‬بأنّ‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬استُخدم‭ ‬في‭ ‬تأليف‭ ‬الشارة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لهذا‭ ‬العمل،‭ ‬مما‭ ‬يؤجّج‭ ‬الجدل‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬إضراباً‭ ‬ينفّذه‭ ‬كتاب‭ ‬السيناريو‭ ‬القلقون‭ ‬من‭ ‬التأثير‭ ‬السلبي‭ ‬لهذه‭ ‬التقنية‭ ‬على‭ ‬عملهم‭.‬

وتتمحور‭ ‬قصة‭ ‬المسلسل‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬شخصية‭ ‬الجاسوس‭ ‬نيك‭ ‬فيوري‭ (‬يؤديها‭ ‬الممثل‭ ‬سامويل‭ ‬ل‭. ‬جاكسون‭) ‬الذي‭ ‬يحارب‭ ‬مؤامرة‭ ‬تحيكها‭ ‬كائنات‭ “‬سكرولز‭”‬‭ (‬Skrulls‭) ‬الفضائية‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بقدرة‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬مظهرها‭.‬

وشارة‭ ‬العمل‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الكائنات،‭ ‬إذ‭ ‬تظهر‭ ‬فيها‭ ‬الشخصيات‭ ‬بأشكال‭ ‬مائية‭ ‬متحركة،‭ ‬مما‭ ‬يعطي‭ ‬طابعاً‭ ‬غير‭ ‬مستقر‭ ‬لوجوه‭ ‬الأبطال‭.‬

ولجأ‭ ‬المخرج‭ ‬علي‭ ‬سليم‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬الشخصيات‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬في‭ ‬الشارة‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ “‬ميثود‭ ‬ستوديوز‭” ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬لتنفّذ‭ ‬طلبه‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬نشرها‭ ‬الأربعاء‭ ‬موقع‭ “‬بوليغون‭” ‬المتخصص،‭ ‬إنّ‭ ‬هذا‭ ‬التصوّر‭ ‬الذي‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ “‬عالم‭ ‬كائنات‭ ‬سكرولز‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬مظهرها،‭ ‬كان‭ ‬جزءاً‭ ‬مما‭ ‬رغبنا‭ ‬في‭ ‬طلبه‭ ‬عندما‭ ‬تواصلنا‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭”.‬

وأشار‭ ‬المخرج‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬انذهل‭ ‬بقدرة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬إظهار‭ ‬مشاعر‭ ‬القلق‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬المسلسل‭.‬

وتابع‭ “‬كنا‭ ‬نُدخِل‭ ‬الأفكار‭ ‬والمواضيع‭ ‬والكلمات‭ ‬ثم‭ ‬يبدأ‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬بالعمل‭ ‬وينتج‭ ‬شيئاً‭ ‬ما‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬كان‭ ‬بإمكاننا‭ ‬تعديل‭ ‬العمل‭ ‬المُبتَكَر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إدخال‭ ‬بعض‭ ‬الكلمات‭”.‬

ورأى‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الأسلوب‭ “‬استكشافي‭ ‬ولا‭ ‬مفر‭ ‬منه‭ ‬ومُدهش‭ ‬ومختلف‭”.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬حديث‭ ‬سليم‭ ‬لم‭ ‬يحظَ‭ ‬بتأييد‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬إضراباً‭ ‬ينفّذه‭ ‬كتاب‭ ‬السيناريو‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬شهرين‭. ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬المشكلة‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬الإنتاج‭ ‬تتمحور‭ ‬أساساً‭ ‬على‭ ‬مواضيع‭ ‬الرواتب،‭ ‬فإن‭ ‬الدور‭ ‬المستقبلي‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬الإبداعية‭ ‬يشكل‭ ‬أيضاً‭ ‬نقطة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭.‬

وندد‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬بالتجربة‭ ‬التي‭ ‬اعتُمدت‭ ‬في‭ “‬سيكرت‭ ‬إنفايجن‭”.‬

وغرّد‭ ‬جيف‭ ‬سيمبسون‭ ‬الذي‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬المسلسل‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬التصميم‭ ‬البصري‭ “‬اعتقد‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ابتُكر‭ ‬لجعل‭ ‬مهن‭ ‬الفنانين‭ ‬تختفي‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬أنا‭ ‬قلق‭ ‬جداً‭ ‬من‭ ‬التأثيرات‭ ‬التي‭ ‬ستنجم‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭”.‬

وأشار‭ ‬العامل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إعداد‭ ‬مخططات‭ ‬قصص‭ ‬الأفلام‭ (‬ستوري‭ ‬بورد‭) ‬جون‭ ‬لام‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الأسلوب‭ ‬الذي‭ ‬اعتمدته‭ ‬مارفل‭ “‬يزيد‭ ‬من‭ ‬ألم‭ ‬الفنانين‭ ‬وكتاب‭ ‬السيناريو‭ ‬المُضربين‭”.‬