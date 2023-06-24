مسلحون يطلقون النار على صيرفي جنوبي العراق من أجل سرقة 50 مليون دينار

ميسان – الزمان

أطلق مسلحون، السبت، النار على صاحب صيرفة في قضاء المجر بمحافظة ميسان من أجل سرقة نحو 47 مليون دينار.

وافاد مصدر أمني بان الصيرفي أصيب بطلق ناري.

والحوادث التي تم تسجيلها بشأن الهجوم على الصيرفات لغرض نهب الأموال، شائعة في العراق وتؤدي إلى خسارة الحياة والأموال.

وتوثق الكثير من مقاطع فيديو أحداث السطو المسلح، والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي تعكس الوضع الأمني العام في البلاد وتأثيرات الصراعات المسلحة والاضطرابات السياسية.

و تزايدت حوادث السطو المسلح على الصيرفات بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، وخاصة في المناطق التي تشهد انعداماً للأمن والاستقرار.

وتعد الصيرفات هدفاً للسطو المسلح بسبب وجود النقود والموارد المالية فيها. ويستغل الجناة الفرص التي يوفرها الضعف الأمني والاضطرابات في العمليات المصرفية ويقومون بعمليات سطو مسلحة للاستيلاء على الأموال.

ويتم استخدام الأسلحة النارية والتهديدات بالعنف لترويع الموظفين والعملاء والاستيلاء على الأموال المتواجدة في الصيرفة.