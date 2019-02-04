مسكن‭ ‬للآلام‭ ‬له‭ ‬آثار‭ ‬مرعبة‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الانسان‭ ‬

لندن‭ ‬‭- ‬الزمان

اعتاد‭ ‬المرضى‭ ‬على‭ ‬تناول‭ ‬حبوب‭ ‬دواء‭ ‬«البروفين»‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬كمسكن‭ ‬عند‭ ‬حالات‭ ‬المرض‭ ‬البسيطة‭ ‬مثل‭ ‬الالتهاب‭ ‬والصداع‭ ‬والآلام،‭ ‬ولكن‭ ‬دراسات‭ ‬جديدة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أضرار‭ ‬«خفية»‭ ‬لهذا‭ ‬الدواء‭ ‬«اليومي»‭.‬

وفي‭ ‬مقالة‭ ‬كتبتها‭ ‬المقدمة‭ ‬التلفزيونية‭ ‬جودي‭ ‬فينيغان‭ ‬لصحيفة‭ ‬«سانداي‭ ‬إكسبريس»،‭ ‬أكدت‭ ‬فيها‭ ‬أنها‭ ‬«كادت‭ ‬أن‭ ‬تموت»‭ ‬بعد‭ ‬تناولها‭ ‬«البروفين»‭ ‬لتسكن‭ ‬آلام‭ ‬التعرض‭ ‬لإصابة‭ ‬بالركبة‭.‬

وقالت‭ ‬فينيغان‭ ‬إنها‭ ‬تناولت‭ ‬الحبوب‭ ‬المسكنة‭ ‬يوميا‭ ‬لمدة‭ ‬4‭ ‬أسابيع،‭ ‬حتى‭ ‬انهارت‭ ‬وبدأت‭ ‬باستفراغ‭ ‬الدم،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬نقلها‭ ‬للمستشفى،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬معالجتها‭ ‬بنقل‭ ‬الدم‭.‬

ووفقا‭ ‬لفينيغان،‭ ‬أخبرها‭ ‬الأطباء‭ ‬أن‭ ‬البروفين‭ ‬خلق‭ ‬4‭ ‬تقرحات‭ ‬عملاقة‭ ‬داخل‭ ‬معدتها،‭ ‬إحداها‭ ‬كانت‭ ‬فوق‭ ‬شريان‭ ‬القلب‭ ‬الرئيسي،‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬للقطع،‭ ‬وكاد‭ ‬أن‭ ‬يتسبب‭ ‬بوفاتها‭.‬

ومن‭ ‬الأعراض‭ ‬الجانبية‭ ‬الأخرى،‭ ‬تأثير‭ ‬الدواء‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬فوق‭ ‬الـ65‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬العمر،‭ ‬ووفقا‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬البريطانية،‭ ‬فإنه‭ ‬يساهم‭ ‬بألفي‭ ‬حالة‭ ‬وفاة‭ ‬سنويا‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭.‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬أن‭ ‬الدواء‭ ‬المنتشر‭ ‬يعتبر‭ ‬آمنا‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬ولكنه‭ ‬نوعا‭ ‬محددا‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬عليهم‭ ‬الابتعاد‭ ‬عنه‭ ‬تماما،‭ ‬ومنهم‭ ‬من‭ ‬أصيب‭ ‬بتقرحات‭ ‬المعدة‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬ومن‭ ‬تعرض‭ ‬لمشاكل‭ ‬في‭ ‬القلب‭ ‬أو‭ ‬الكبد‭. ‬كما‭ ‬قالت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬البريطانية‭ ‬إن‭ ‬المصابين‭ ‬بمرض‭ ‬الربو‭ ‬أو‭ ‬مرض‭ ‬كرون‭ ‬أو‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬ضغط‭ ‬الدم،‭ ‬عليهم‭ ‬بالابتعاد‭ ‬عن‭ ‬«البروفين»‭ ‬كذلك‭. ‬ووفقا‭ ‬لدراسة‭ ‬أجرتها‭ ‬جامعة‭ ‬بوسطن‭ ‬مؤخرا،‭ ‬فأن‭ ‬15‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الأميركيين‭ ‬يتناولون‭ ‬كميات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬المحددة‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬مسكن‭ ‬البروفين،‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يعرضهم‭ ‬للأخطار‭ ‬المذكورة‭ ‬سابقا‭. ‬وعدا‭ ‬بعض‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يسببه‭ ‬دواء‭ ‬«البروفين»‭ ‬للمصابين‭ ‬بالأمراض‭ ‬السابقة،‭ ‬فأن‭ ‬الدواء‭ ‬يعد‭ ‬آمنا‭ ‬ورخيصا‭ ‬للعامة،‭ ‬لذا‭ ‬دعا‭ ‬الأطباء‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬باستخدامه‭ ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬الحذر‭.‬