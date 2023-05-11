مسعود بارزاني يشيد بالسوداني ويدعم خطواته

أربيل / الزمان: أشاد مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، في كلمة له، الخميس، اثناء مراسيم افتتاح صرح الزعيم الكردي الراحل ملا مصطفى بارزاني في أربيل، بخطوات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في حل المشاكل بين المركز والاقليم، قائلاً انه “أبدى جدية وجراءة في سبيل حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، وندعم خطواته”، واصفاً الأجواء الراهنة بين بغداد وأربيل بـ”الإيجابية”.

من جهته أشاد السوداني، في كلمة له اثناء المراسيم بـ “الدور الكبير لمسعود بارزاني، ونحن على ثقة باستمرار دوره البنّاء وإسهاماته الوطنية في دعم العملية السياسية وبناء العراق الجديد”، فيما دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في كلمة له اثناء المراسيم، جميع الأطراف في كردستان، إلى فتح صفحة جديدة لمناقشة وحل كافة المشاكل.

وقال بارزاني: “أدعو المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني لإزالة الغموض وتهيئة الظروف لعقد اجتماع موسع”.

واضاف، “70 سنة من التضحيات لم تكن كالسبعة أيام عندما اتحدت الأمة كلها وحدثت معجزة في انتفاضة 1911، وأنا على استعداد لدعم هذا الاتجاه بأي طريقة ممكنة”.

وتابع، “ندعو جميع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني للمساعدة في إنجاح هذه الرسالة ، وليس للعب دور سلبي”.

وشكر بارزاني، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قائلاً: “أبدى جدية وجراءة في سبيل حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، وندعم خطواته”، واصفاً الأجواء الراهنة بين بغداد وأربيل بـ”الإيجابية”.

الى ذلك، أكد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، الخميس، أن حكومته ستكون داعمه لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بكل ما أُوتينا من قوة.

وقال بارزاني في كلمة له خلال مراسيم افتتاح صرح بارزاني الوطني التذكاري في كردستان،، إن “العلاقات بين أربيل وبغداد تشهد الآن أجواء جيدة، وأشكر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كونه يعمل بجدية لتنفيذ الاتفاق الاستراتيجي، ونحن نعمل لدعمه”.

وأضاف أنه “اليوم، وبهذا الحضور الكبير، هو الطريق الصحيح وليس القتل والدم”، مشيراً إلى أن “هذا الوضع الجيد سيستمر لحل كل المشاكل”.