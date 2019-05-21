مسرح العنف – علي السوداني

مكاتيب عراقية
يبدو أنَّ عالم الطفولة البريء النقيّ ، لم يسلم هو الآخر من الفك المفترس الذي تصنعه لهم شركات الانتاج الفني والتكنولوجي التي تقدم لهم ولنا ، ألعاباً وأفلاماً قد تكون أغلبيتها تدور حول كائنات خرافية أبطالها بشر من دم ولحم وعظم ، أو تلك التي تصنع البطل من كارتون في ما يسمى بالرسوم المتحركة ، والتي تكاد تشترك كلها بمناظر العنف والرعب وتعليم وتسهيل عمليات القتل والسطو والخداع ، والإصرار على تمثيل أفلام ومسلسلات عن حيوات مصاصي الدماء وآكلي لحوم البشر ، وغيرها من الكائنات التي هي من صنف المنقرضات البائدات الغاربات ، وهذه لم تتوفر حتى في قصص وحكايات الشتاء اللذيذة التي كانت تسردها علينا ونحن نخيم بباب النعاس الجميل ، جدتنا الطيبة التي نسيت يوماً أين وضعت نظاراتها ، ثم وجدتها مكبوسة على رأسها مع كركرات الأطفال المشاكسين .
هذا الأمر ليس مقصوراً على لعبة “ البوبجي “ المشهورة الآن ، وهي ساحة معركة وصراع شرس تقيمه شركات الإنتاج الكونية عابرة القارات والموانع ، فتضع تحت يمين أطفالنا أكبادنا التي تمشي الأرض ، مضامير قتل وتوحش ورغبة عارمة ليس في الإنتقام من الخصم الإفتراضي المتخيّل ، بل حتى في تقليد البطل الكارتوني ، وهو المنتصر والناجي الأوحد في نهاية الموقعة ، وكانت النتائج على أرض الحقيقة مروعة ومرعبة تماماً ، حيث سجلت الكثير من عمليات القتل الحقيقية حول العالم ، وكان الجناة فتيان مراهقون ، والضحايا أبرياء قتلتهم لعبة قذرة صنعت بمصنع لا يهم مالكه سوى تسمين خزنة الدولار الحرام خاصته !!
أيام زمان كنا نبالغ في الإعتراض على أفلام ورسوم متحركة بسيطة ، مثل الرجل الحديدي وعدنان ولينا والمحقق كونان وقبل ذلك رسوم ميكي ماوس ، بدعوى تجميل العنف ونشر الفكرة التي هي أكبر من رؤوس الصغار ، بل ذهب بعضنا إلى تحريم ألعاب المتحولين مثل ملهاة البوكي مون وسواها ، ومن أجل الإفراط في بناء صمامات الأمان المجتمعي الخاص بعالم الطفولة البديع ، حتى جئنا على سيرة الرائعين توم وجيري ، وقال بعضنا إن هذا الشريط الذي يشاهده الصغار والكبار على حد سواء ، سيشجع الصغار الأغضاض على التعاطف مع الفأر ضد عدوه القط ، وأفتينا بوجوب العكس من أجل قبول كل خباثات القط توم ضد خبث الفأر جيري ، فوقع خلاف مضحك بين الناس ، إذ قال أنصار توم بأن القط يجب أن يأكل الفأر لأنه من القوارض التي تجلب الضرر للملبس والأثاث والمبنى ، فردّ عليهم أنصار جيري الصغير بأن القطط تقوم بسرقة لحوم وأسماك الأم من المطبخ وتهرب بها ، وهذا سيؤدي ربما الى معركة عائلية قد تصل الى مطاردة القط السارق وهو يشرد مرعوباً متقافزاً بين سطوح الجيران ودرب النجاة البعيد ، تلاحقه الشتائم ورميات النعل والقنادر والحجر !