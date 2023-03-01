مسرح الطفل في ورشة

م سرح الطفل في ورشة

الموصل – الزمان

ضيفت كلية الفنون الجميلة بجامعة الموصل الأحد الماضي أديب مسرح الأطفال القاص طلال حسن ضمن ورشة 1000 كاتب مسرحي التي تقيمها العتبة الحسينية بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة.كما استضاف الكلية الكاتب المسرحي المتخصص بأدب الأطفال عبد الله جدعان ليتحدث عن تجربته بمجال التأليف لمسرح الطفل ،واللذين ثمنا الدعوة الموجهة إليهما من عمادة الكلية ومن قبل القائمين على الورشة في دعم والارتقاء بثقافة مسرح الأطفال.

الى ذلك شارك الاعلامي أنور على الدرويش من شعبة إعلام الكلية ممثلا عن الكلية في المؤتمر الدولي (التراث في خطر) والذي أقيم في جامعة كويا بأربيل وبالتعاون مع الشبكة الأوربية لتاريخ العمارة لمدة ثلاثة ايام.وجاءت المشاركة عبر إقامة معرض فوتوغرافي وثق تراث مدينة الموصل القديمة بأزقتها وبيوتاتها وتقاليدها الفلكلورية. وما تعرضت له من دمار إبان احتلال داعش وما تبعها في عمليات التحرير.