مسرحيون راحلون في جزء أول

بغداد – ياسين ياس

صدر لنقيب الفنانين السابق صباح المندلاوي عن دار ايلاف للطباعة الفنية الحديثة كتاب بعنوان(مسرحيون راحلون) يقع في 272 صفحة من القطع الكبير، قدم له الفنان سامي عبد الحميد قائلا(في هذا الكتاب القيم يستذكر الفنان والكاتب المناضل صباح المندلاوي ويذكر بنخبة من فناني المسرح في العراق ممن رحلوا وتركوا بصماتهم الواضحة في الفن الجميل الجليل ويتعرض بأسلوب صحفي شيق لنبذ من سيرهم ولابرز اعمالهم الفنية وربما جميعها وبذلك يساهم الكاتب الوفي في توثيق قسط من النشاط الثقافي والفني في العراق عبر زمن يتعدى نصف قرن).

فيما قال المندلاوي عن كتابه (هذا الكتاب جزء من الوفاء لمن غادرونا..لمن تألقوا وكان لهم الدور البارز والمؤثر في تنوير العقول عبر ما يقدمه الفن المسرحي وعبر النضال الوطني المشرف.. كلي امل ان يحتل حيزا على رفوف المكتبة العراقية والعربية ليكون بمتناول الاجيال القادمة من غير معاصري كوكبة الرواد والاساتذة والفنانين المسرحيين الراحلين..وهو محاولة متواضعة لتسليط بقعة ضوء على ذاكرة وملامح خشبة المسرح العراقي عربيا وعالميا) مضيفا(سنون مضت وفكرة تقديم هذا الكتاب للقارئ تراودني حتى وفقت في ان يضم بين دفتيه نبذة عن اكثر من اربعين شخصية في هذا الميدان ممن سطع نجمها عاليا) موضحا(يحدونا الامل في اصدار الجزء الثاني ليكون متمما، يضم اسماء لامعة اخرى من الوسط المسرحي عند تكامل سيرهم الذاتية لدينا).

ومن بين الشخصيات التي تناولها الكتاب: جعفر لقلق زاده،حقي الشبلي،ابراهيم جلال،جعفر السعدي،جعفرعلي،يوسف العاني، طه سالم،بدري حسون فريد،خليل شوقي،شكري العقيدي،عزيز عبد الصاحب ، زينب،ناهدة الرماح،منتهى عبدالرحبيم،عوني كرومي،هاني هاني،فاضل خليل،امل طه،عزالدين طابو،خليل الرفاعي وراسم الجميلي.