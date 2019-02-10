زهراء أحمد تعتمد الكوميديا السوداء في عملها

مسرحية وحمة آدم تطرح معاناة فتاة مسلوبة الحقوق

بغداد -ياسين ياس

ضمن فعاليات مهرجان مسرح الرواد الثالث تم عرض مسرحية (وحمة آدم) تاليف مثال غازي اخراج زهراء احمد التي قالت لـ ( الزمان ) عن مسرحيتها ( المسرحية تعد من المسرحيات الكوميدية السوداء تقدم بشكل تجريبي والسينوغرافيا متحركة وتطرح معاناة احدى الفتيات في سلب حقوقها وتطالب بالخلاص من ماساتها التي تعيشها وتتسائل هل سيحصل نفس الشئ في المستقبل لغيرنا ؟ )

وقالت الممثلة منال احمد عن دورها ( المسرحية تتحدث عن فتاة اسمها زينة تسرد مامرت به من احداث وتحاول التكييف بين حياتها كفنانة وحياتها العاطفية وكانت تريد ان تتزوج وتعيش في المدينة التي ولدت فيها ، والمسرحية مونودراما تحمل عدة لوحات متنوعة منها فتاة تتمرد على تقاليد المجتمع المحافظ من اجل تحقيق حلمها وبمرور الزمن بدات تروي قصتها في الحياة من خلال لوحات فنية تمثيلية ثرية بالموسيقى والرقص وتبين المسرحية قوة المراة وتمسكها بحقوقها).

وقال الناقد علي الطيب عن المسرحية (في العمل تبين عملية نقل الحدث من الكتب وترجمتها لواقعنا المنتهك وهي عملية ليست سهلة لكنها عبقرية الادب المعاصر حيث استطاعت المخرجة من فك شفرات النص وقدمته بشكل متقن لكن اساءت اختيار المكان واخفاقها في رسم حركة الممثل كما ان توظيفها على خشبة المسرح كون الممثل من وجهة نظر المخرج كائن متطور يجب ان تصل حركاته بشكل واضح الى المتلقي).

مؤكـــــدا (انه على الفنان بشكل عام ان يتواضع ويخــــدم عمله ولو قدم في قاعـــــــة الدرس لكن المخرجة فشلت في تطبيقها على مساحة واسعة كمساحة المسرح الدوار اضــــافة الى فقدان رسم البيئة بصريا واكتفت بالمؤثر الصوتي الدال علــــى شوارع مدينــــــة مزدحمة ).

والمسرحية من تمثيل منال احمد ، نسرين علي ومها طلال هادي .