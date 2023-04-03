الغارديان : آثار القصف الأمريكي على العراق أسوأ من هيروشيما

مستويات السرطان مفجعة مقارنة مع الإحصائيات المسجلّة في الفلوجة

واشنطن – مرسي ابو طوق

افاد تقرير اجراه فريق البحث الطبي في جامعة أولستر الايرلندية ،بإن اثار القصف الامريكي باليورانيوم على العراق ، اسوأ بكثير من القصف النووي على مدينة هيروشيما اليابانية في الحرب العالمية الثانية. وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية ان (معدلات الاصابة بسرطان الدم في هيروشيما، ازدادت بنسبة مفجعة بلغت 660 بالمئة، بعد مرور 12 الى 13 سنة على التفجير النووي ،وهي المدة الزمنية التي تبلغ فيها مستويات الإشعاع ذروتها، وفي المقابل، بالفلوجة، فإن معدلات الاصابة باللوكيميا زادت بنسبة 2200 بالمئة خلال مدة زمنية اقصر بكثير، وذلك بمتوسط 5 الى 10 سنوات فقط بعد التفجيرات)، مؤكدا انه (من خلال القصص المتداولة، كان الاطباء يبلغون عن زيادة كبيرة في معدلات الاصابة بالسرطان في العراق بالاضافة الى التشوهات الخلقية بعد عمليات القصف الامريكي)، ولفت الى ان (الباحث كريستوفر باسبي ،قاد البحث الطبي في جامعة أولستر الايرلندية، وان استنتاجات الاطباء اصبحت مدعومة بالبيانات)، وخلص باسبي (وجود زيادة بنسبة 1260 بالمئة في معدلات الإصابة بسرطان الاطفال في الفلوجة بعد عمليات القصف الامريكي، الى جانب وجود زيادة بنسبة 740 بالمئة في اصابات اورام المخ، كما وجد الاطباء دلائل على ان العراقيين تعرضوا لاثار الاشعاع، اذ كانت معدلات وفيات الاطفال اكبر بنسبة 820 بالمئة منها في الكويت المجاورة مثلا)، ومضى التقرير الى القول ان (الهجوم النووي على مدينتي هيروشيما وناجازاكي من جانب الولايات المتحدة في العام 1945 يمثل احد أسوأ الفظائع في تاريخ البشرية، ومقارنة الارقام بتلك المتوفرة في الفلوجة، وجد ان مستويات السرطان مذهلة وفظيعة)، واكد باسبي ان (التأثير الاقصى على هؤلاء الذين تعرضوا للاشعاع في هيروشيما ،كان اقل من التأثير في جميع انحاء الفلوجة). وصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق ، لصالح نصّ تشريعي يلغي قانوناً أعطى الإذن لشنّ حربي العراق، وذلك بعد 20 عاماً على غزو القوات الأمريكية للبلاد.والنصّ الذي حاز على دعم الحزبين الجمهوري والديموقراطي، يلغي الإذن باستخدام القوة العسكرية الصادر في العام 2002 وهو قانون مكّن الرئيس في حينه جورج بوش الابن من غزو العراق. كما يلغي النصّ نسخة العام 1991 من هذا القانون التي مكّنت الرئيس يومذاك جورج بوش الأب من شنّ حرب العراق الأولى ردّا على غزو صدّام حسين للكويت. وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في المجلس تشاك شومر (لقد تغيّرت الولايات المتّحدة والعراق والعالم بأسره منذ العام 2002 وقد حان الوقت لتواكب النصوص القانونية تلك التغيّرات)، مشددا على ان (الإذنين باستخدام القوة العسكرية ،لهما عمّر أطول من المدة المحدّدة لهما،فإلغاء هذين الإذنين لن يلحق الضرر بجنودنا في الخارج ولن يعوق قدرتنا على إبقاء الأمريكيين آمنين). وتعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، توقيع التشريع إذا ما أحيل إليه، لكنّ تمرير النص في مجلس النواب حيث الغالبية جمهورية يبدو أكثر تعقيداً. وفي تطور ، اختار بايدن، الدبلوماسية الامريكية من اصل عراقي هيرو مصطفى ، لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى مصر. وقال بيان للبيت الابيض جاء فيه ان (مصطفى المولودة قبل 50 سنة في أربيل ، اختارها بايدن ،سفيرة للولايات المتحدة لدى القاهرة). وهيرو حاصلة على بكالوريوس من كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون، وماجستير من جامعة برينستون، وتتحدث 8 لغات وهي الإنكليزية والكردية والعربية والفارسية واليونانية والهندية والبلغارية والبرتغالية.وكانت مصطفى قد شغلت منصب سفير للولايات المتحدة لدى بلغاريا، كما كانت نائبة للسفير الأمريكي لدى البرتغال، ومستشارة في السفارة بنيودلهي، وعملت في مكتب نائب الرئيس الأمريكي على القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا.

كما شغلت منص نائبة لمدير مكتب شؤون أفغانستان، ومستشارة لشؤون الشرق الأوسط في مكتب وكيل الوزارة للشؤون السياسية ومديرة لملفات إيران والشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، والأردن في مجلس الأمن القومي. وعملت ايضا كمنسقة مدنية أمريكية رئيسية في الموصل، ومسؤولة قنصلية في بيروت، ومسؤولة سياسية في أثينا.