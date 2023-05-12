مستويات‭ ‬قياسية‭ ‬لتهريب‭ ‬اللاجئين‭ ‬عبر‭ ‬المتوسط‭ ‬نحو‭ ‬أوربا

قوارب‭ ‬بدائية‭ ‬وتونس‭ ‬مثابة‭ ‬انطلاق‭ ‬في‭ ‬الصدارة

وارسو‭- ‬لندن‭ – ‬روما‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬بلغت‭ ‬عمليات‭ ‬عبور‭ ‬المهاجرين‭ ‬للمتوسط‭ ‬مستويات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬مع‭ ‬إنتاج‭ ‬عصابات‭ ‬التهريب‭ ‬التي‭ ‬تنظّم‭ ‬صفوفها‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬قوارب‭ ‬بدائية‭ ‬بسهولة‭ ‬أكبر،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬رئيس‭ ‬الوكالة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لمراقبة‭ ‬الحدود‭ (‬فرونتكس‭) ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وخلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2023،‭ ‬ازداد‭ ‬عدد‭ ‬عمليات‭ ‬عبور‭ ‬المنطقة‭ ‬الوسطى‭ ‬للبحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬بنسبة‭ ‬300‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬تقريبا‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬مع‭ ‬رصد‭ ‬قرابة‭ ‬42200‭ ‬عملية‭ ‬دخول‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوكالة‭ ‬هانز‭ ‬ليتينز‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬أجرتها‭ ‬معه‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أشهد‭ ‬ذلك‭ ‬إطلاقا‭ ‬في‭ ‬الماضي‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬العبور‭ ‬باستخدام‭ ‬هذا‭ ‬المسار‭ ‬شكّلت‭ ‬أكثر‭ ‬بقليل‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬80700‭ ‬عملية‭ ‬دخول‭ ‬غير‭ ‬منظمة‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نرى‭ ‬الآن‭ ‬زيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬1100‭ ‬في‭ ‬المئة‮»‬‭ ‬في‭ ‬عبور‭ ‬المهاجرين‭ ‬‮«‬من‭ ‬تونس‭ ‬خصوصا،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬فرونتكس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مستوى‭ ‬عمليات‭ ‬عبور‭ ‬المنطقة‭ ‬الوسطى‭ ‬للمتوسط‭ ‬هو‭ ‬الأعلى‭ ‬منذ‭ ‬بدأت‭ ‬الوكالة‭ ‬جمع‭ ‬المعطيات‭ ‬عام‭ ‬2009‭.‬

وترتبط‭ ‬الزيادة‭ ‬الكبيرة،‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬ليتينز،‭ ‬بالتغير‭ ‬في‭ ‬طريقة‭ ‬عمل‭ ‬مهرّبي‭ ‬البشر‭ ‬وتراجع‭ ‬كلفة‭ ‬عملية‭ ‬العبور‭ ‬الواحدة‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬يستخدمون‭ ‬الآن‭ ‬قوارب‭ ‬بدائية‭ ‬معدنية‭ ‬صغيرة‭ ‬يمكن‭ ‬إنتاجها‭ ‬على‭ ‬الشاطئ‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬يوم،‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬بكلفة‭ ‬1000‭ ‬يورو‭ ‬تقريبا‭ (‬1090‭ ‬دولارا‭)‬‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬‮«‬انخفاض‭ ‬الأسعار‭ ‬يعني‭ ‬أنهم‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬أعداد‭ ‬أكبر‭. ‬لذا‭ ‬هناك‭ ‬مبرر‭ ‬يدفعهم‭ ‬للضغط‭ ‬أكثر‭. ‬قد‭ ‬يفسر‭ ‬ذلك‭ ‬الأعداد‭ ‬الحالية‮»‬‭.‬

كما‭ ‬لفت‭ ‬ليتينز‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المهرّبين‭ ‬باتوا‭ ‬أكثر‭ ‬تنظيما‭ ‬ويتنافسون‭ ‬مع‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض‭.‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬أغرقت‭ ‬مجموعة‭ ‬تهريب‭ ‬منافسة‭ ‬قاربا‭. ‬واتّهمت‭ ‬مجموعات‭ ‬حقوقية‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‮»‬‭ ‬فرونتكس‭ ‬بالتواطؤ‭ ‬في‭ ‬انتهاكات‭ ‬ارتُكبت‭ ‬بحق‭ ‬مهاجرين‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬عبر‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬الليبي‭ ‬لاعتراض‭ ‬القوارب‭. ‬وأشار‭ ‬ليتينز‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوكالة‭ ‬لم‭ ‬تتعاون‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الأشكال‭ ‬مع‭ ‬ليبيا‭ ‬ونفى‭ ‬الاتهامات‭ ‬لها‭ ‬بالتحريض‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬إبعاد‭ ‬المهاجرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إبلاغ‭ ‬الليبيين‭ ‬بمواقع‭ ‬القوارب‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬البحث‭ ‬والإنقاذ‭ ‬الأوروبية‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬ما‭ ‬نقوم‭ ‬به‭ ‬هو‭ ‬أننا‭ ‬نصدر‭ ‬نداء‭ ‬استغاثة‭ ‬فقط‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬المركب‭ ‬صعوبات‭ ‬وتتلقى‭ ‬السلطات‭ ‬الليبية‭ ‬والتونسية‭ ‬هذا‭ ‬النداء‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬وافق‭ ‬مركز‭ ‬التنسيق‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬الليبي‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬سيجري‭ ‬عملية‭ ‬البحث‭ ‬والإنقاذ،‭ ‬يبحرون‭ ‬وينقذون‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭. ‬الإبعاد‭ ‬أمر‭ ‬مختلف‭ ‬تماما‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬وإن‭ ‬بدا‭ ‬ذلك‭ ‬قاسيا‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬لكننا‭ ‬لا‭ ‬نأبه‭ ‬من‭ ‬ينقذ‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭ ‬طالما‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬إنقاذهم‭ ‬تتم‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬بالطبع،‭ ‬تأمل‭ ‬بألا‭ ‬ينتهي‭ ‬بهم‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬التي‭ ‬تحدّثت‭ ‬عنها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬تقاريرها‭. ‬وبالنسبة‭ ‬لنا،‭ ‬مهنيا،‭ ‬يشكل‭ ‬الأمر‭ ‬معضلة‭ ‬حقيقية‮»‬‭.‬

حذّرت‭ ‬بعثة‭ ‬أممية‭ ‬لتقصي‭ ‬الحقائق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المهاجرين‭ ‬العالقين‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬محاولتهم‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬يتعرّضون‭ ‬إلى‭ ‬تعذيب‭ ‬ممنهج‭ ‬وعبودية‭ ‬جنسية‭.‬

بعد‭ ‬استقالة‭ ‬سلفه‭ ‬فابريس‭ ‬ليجيري،‭ ‬تعهّد‭ ‬رئيس‭ ‬فرونتكس‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬بإعادة‭ ‬الثقة‭ ‬بالمنظمة‭ ‬ووقف‭ ‬عمليات‭ ‬إبعاد‭ ‬المهاجرين‭ ‬عند‭ ‬حدود‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

كما‭ ‬تعهّد‭ ‬بإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬المنظمة‭ ‬التي‭ ‬هزّتها‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬مزاعم‭ ‬التورط‭ ‬في‭ ‬انتهاكات‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬‮ ‬

لكن‭ ‬بعد‭ ‬شهرين‭ ‬على‭ ‬توليه‭ ‬المنصب،‭ ‬أفاد‭ ‬ليتينز‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬تأكيد‮»‬‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬الإبعاد‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬للمهاجرين‭ ‬لا‭ ‬تتم‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬بالتأكيد،‭ ‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬أبدا‭ ‬منع‭ ‬أمور‭ ‬معيّنة‭ ‬من‭ ‬الحدوث‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬يمكنني‭ ‬خلق‭ ‬ظروف‭ ‬يمكننا‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬معرفة‭ ‬أمر‭ ‬ما‭ ‬فور‭ ‬حدوثه‭ ‬ومحاولة‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬لمنع‭ ‬حدوثه‭. ‬نحاول‭ ‬توعية‭ ‬الناس‭ ‬لدينا‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬ليتينز‭ ‬بأنه‭ ‬بقي‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬نددت‭ ‬بأفعال‭ ‬فرونتكس‭ ‬وحاول‭ ‬استخدام‭ ‬نفوذه‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬اتُّهمت‭ ‬بالسماح‭ ‬بعمليات‭ ‬الإبعاد‭.‬‮ ‬

ولدى‭ ‬سؤاله‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬زعزعة‭ ‬الاستقرار‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬قال‭ ‬ليتينز‭ ‬‮«‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬ضمن‭ ‬قواعد‭ ‬اللعبة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليهم‭ ‬بالتأكيد‭ ‬وسواء‭ ‬استخدموه‭ ‬أم‭ ‬لا،‭ ‬فإن‭ ‬الأمر‭ ‬يعود‭ ‬إليهم‭. ‬لديهم‭ ‬الإمكانيات‭ ‬للقيام‭ ‬بذلك‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬قراءة‭ ‬أفكار‭ ‬السيد‭ ‬بوتين‭ ‬أو‭ ‬غيره‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬سيقوم‭ ‬بذلك،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬ضمن‭ ‬قواعد‭ ‬اللعبة‭ ‬المتبعة‭ ‬لديهم‮»‬‭.‬