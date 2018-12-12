مستقبل العراق يعتمد على وحدته – خالد محسن الروضان

عندما تكون الوحدة هدفاً من اهداف القوة السياسية الدينية والقومية واليسارية، فأن من الضروري لها توحيد الاحزاب والتيارات الدينية والعلمانية في برنامج متكامل من اجل المساهمة الفاعلة للخروج بالشعب من محنته الراهنة، وبناء دولة العراق وقيام حكومة وطنية مستقلة، تمثل جميع مكونات العراق السياسية والدينية والعلمانية، ويكون من مهماتها اعادة اعمار العراق وهيبة مؤسساته التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي الكامل، واستثمار ثرواته الوطنية والنظر بعقلانية الى الاوضاع المحلية والاقليمية والدولية التي لازالت تعمل على تحويل العراق الى اقاليم ودويلات (محميات) تحت مسميات طائفية وعنصرية واثنية. ان فكرة توحيد مكونات العراق السياسية والدينية والعلمانية تؤكد مرحلة اولى في مسار توحيد القوى العراقية، وهي فكرة اصيلة نابعة من وحدة العراق بعيداً عن التسلط والشوفينية والعنصرية والطائفية، انها لم تنشأ كالاحزاب السياسية في مقار ومكاتب وابنية واثاث جاهز تشغلها احزاب وحركات لم تكشف عن برامجها واسماء قياداتها، وتمنح الولاء للمحتل وتتصارع فيما بينها طمعاً في السلطة ونيل الحقائب الوزارية، وهي فكرة اساسها وحدة النضال الوطني المتفاعل مع التجربة النضالية القديمة للشعب العراقي والنضال المستمر والاقتراب من متطلبات المرحله الراهنه التي افرزتها المحنه والمعانات العراقيه، لذلك ان هذه الفكره مستمده مقوماتها النضالية من هيمنة بعض التيارات السياسية التي يشجعها الاحتلال على مسخ هوية العراق وتمزيقه واعتباره خارجاً من محيطة العربي.

فتوحيد القوى العراقية يستوجب نضالاً وتضامناً بين كافة مكونات العراق، ان فكرة توحيد القوى الوطنية لم تكن رد فعل على المفاهيم والتيارات السياسية التي ولدت بعد احتلال العراق او كانت في داخله او جاءت من الخارج وانما هي فكرة قديمة جديدة واصيلة وضعت يدها على اخطر المشاكل التي يتعرض لها العراق، فالدعوة الى بناء تحالفات واقامة جبهة وطنية بعيداً عن الاقصاء والشلل والتشتت والتنظيرات والشعارات. ورسم عالم الغد المشرق لوطن موحد، بعيداً عن المسميات والزعامات والتقسيمات التي تحمل روحاً فصالية، والابتعاد عن منح الولاءات الشخصية للاحتلال، والنضال من اجل بناء دولة عرافية تتيح لجميع العراقيين نيل حقوقهم الوطنية كاملة دون تدخل اجنبي. وكم نتمنى ان تتوحد الاحزاب السياسية والاسلامية العربية والكردية والتركمانية في هذا المشروع الوطني المبرمج بعيداً عن المصلحية والذرائعية والانتهازية، وتكون تحت نظرة شاملة من الاخوة والتسامح والانسانية وسيادة القانون. فالعراق امانه في اعناق جميع الخيرين من علماء وحوزة علمية وشخصيات وطنية اخرى، ولكي لايتحول العراق الى افغانستان او صومال او لبنان او فلسطين جديدة، علينا ان لانسمح لغير العراقيين بالتدخل بشؤون العراق، وحفظ ثرواته ووحدته لان مستقبل العراق يعتمد على وحدته وقيام حكومة عراقية وطنية مستقلة وفق الدستور وذي سيادة وتعددية وحرية الرأي الاخر.

حكومة تنظر بعقلانية الى الاوضاع الدولية والاقليمية والمحلية لتجنب العراق من الانجرار للصراعات القائمة.. فالصراع بين الولايات المتحدة الاميركية وايران يحتم على القيادة السياسية في العراق التعامل وفق نظرة عقلانية تضع في مقدمتها مصلحة العراق الوطنية والتي تقتضي ان لايكون طرفاً في هذا الصراع ولاتكون ارضه ساحة للمواجهات وتصفية الحسابات بين الاطراف المتنازعة.

فالمواقف الحكيمة تبعدنا عن تداعيات هذا الصراع، وعلى الحكومة ان توحد الموقف والقرارت ويكون في مقدمتها قرار الابتعاد عن المواجهة المباشرة والتي (لاناقة لنا فيها او جمل) وتحديد التصريحات بحيث تكون حصراً بالجهات المسؤولة كما تحذر من العناصر المغرضة التي تريد جر العراق الى هذه الصراعات تحت مبررات واهية، وكذلك تمنع التصريحات المنحازة وتـــــــكون التصريحات من قبل كـــــــبار المسؤولين ولايترك التعامل في هذا الموضوع لكل من هب ودب.. وانا ارى (ان الابل ماعادت تمشي وراء كبارها)