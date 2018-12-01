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مستقبل الذكاء الإصطناعي في الإعلام- ياس خضير البياتي

في منتصف السبعينات وفي الضفة الأخرى من العالم، كانت هناك عدد من المحاولات الفاشلة في الذكاء الاصطناعي بمفهومه الحديث في جعل الآلة تتعلم لتفكر، وتؤدي مهام محددة لتساعد الأنسان. هذه الأبحاث تطورت مع الوقت لتصبح واقعا حقيقيا، غيرت جزءا كبيرا من العالم في كل الصناعات والقطاعات والحياة الاجتماعية.

ومن أهم هذه الصناعات التي تدخلت فيها الآلات وتقنيات الذكاء الاصطناعي هي الكتابة بمفهومها الواسع وتطوير المحتوى، بالذات في قطاع الإعلام والتسويق. من دون شك أن تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته والتطورات الهائلة التي يشهدها العالم في هذا القطاع ستقود لا محالة إلى ثورة تقنية في قدرة وسائل الإعلام على التأثير ومخاطبة الجمهور وتشكيل الرأي العام، مما يتطلب من مختلف وسائل الإعلام، المحلية والعربية خصوصا، الاستعداد مبكرا لهذا الأمر، الذي سيضاعف من التنافسية والسباق المحموم للريادة إعلاميا وغيرها على مستوى الشرق الأوسط والعالم. لأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستوفر لوسائل الإعلام أدوات أكثر ذكاء وتقدما وسرعة في نقل الخبر إلى المتلقي وتفاعل الأشخاص مع ذلك، وبطريقة تتناغم مع أنماط الحياة المتسارعة في القرن الحالي، وهذا سيشمل وسائل الإعلام المتخصصة، المقروء والمسموع والمشاهد منها، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد على اختلافها. وهذا يعني أن يكون لثورة الذكاء الاصطناعي تأثير أعمق في صناعة الإعلام والنشر من أي ثورات أخرى سابقة، وقدرة قطاع الإعلام على التكيف مع المتغيرات، وتغير كيفية تفاعله مع القارئ خلال ثلاث ثورات منفصلة، والمتمثلة باختراع المطبعة وعصر الحاسوب والإنترنت، لإن الفرصة متاحة وبشكل كبير أمام الصحف والمؤسسات الإعلامية، للاستفادة من التغيرات التي طرأت على صناعتها منذ بدء عصر الأتمتة مروراً بعصر الفضائيات والإنترنت وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال مواصلة تقديم رسالتها الإعلامية بالاعتماد على الابتكار والإبداع.

وينبغي الاعتراف أن الاعلام التقليدي يواجه تحدياً حقيقياً في عصر التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، ويتمثل المستقبل في مدى قدرته على مواكبة التغيرات آنفة الذكر، والتركيز على تطوير الإعلام وفقاً لكلمتين مفصليتين هما (التغيير والصدق). وعلينا ان نقر منذ البداية ان قوة وسيلة الإعلام يحددها اليوم قوة جذب المحتوى الإعلامي والإعلاني الذي تقدمه، وسرعتها في الانتشار والتأثير، وهو الأمر الذي سيستمر مستقبلا، لكن بوجود وسائل إعلامية ذكية متطورة لنشر الخبر والإعلانات تراعي رغبات وميول المرسل والمتلقي في نفس الوقت اعتمادا على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وستكون أوضح تأثيرا في قطاع الإعلام الاقتصادي والرياضي منها في قطاع الإعلام السياسي والاجتماعي والثقافي، نظرا لاعتماد الأول على الجانب التحليلي العلمي والجداول ومؤشرات السوق الرقمية القابلة للتحويل إلى نصوص أكثر من الثاني، أو ما يعرف علميا بتوليد النصوص.

الروبوت الاعلامي

يثار اليوم في المحافل الإعلامية والأكاديمية جدل واسع حول دور الروبوتات من أنها يمكن أن تلغي دور الأنسان، ويرى أخرون أن هذه الروبوتات والتقنيات لن تؤثر على عمل الانسان بل تزيد من جودة الاعمال والمنتجات، وبدأت استخدام الخوارزميات والأتممة يزداد في إنتاج الأخبار حيث أدخلت عدد من المؤسسات الصحفية الغربية مثل و(كالة بلو مبرج) و(رويترز) ما يطلق عليه بالروبوت الصحفي أو الآلي الذي يتوقع ان يكون بديلا في المستقبل للصحفي العادي خصوصا في مجال الأخبار. و(صحافة الروبوت) التي تعرف أكاديميا بأنها (عملية الكتابة بشكل آلي كامل للقصص الإخبارية المركبة الكاملة من دون أي تدخل بشرى). أن قصة صحافة الروبوت، أو الصحافة المستعينة بأنظمة الذكاء الاصطناعي التي بدأت عام 2010 عندما ابتكر معهد معلوماتيات الأنظمة الذكية بجامعة طوكيو روبوت صحافيا يستطيع بشكل آلي اكتشاف البيئة المحيطة به، ويكتب تقريرا عما وجده، كما انه يفتش عن الأشياء المتغيرة حوله، ويقرر ما إذا كانت ذات قيمة، ثم يلتقط صورا بكاميرته المدمجة داخله، ويمكن أن يسأل الناس بالقرب منه، ويستعمل محركات بحث الإنترنت، ليزيد من فهمه للأمور المحيطة به. وإذا ما بدا أن شيئا له قيمة إخبارية يظهر في الأفق، فإن الروبوت سوف يكتب تقريرا إخباريا وينشره على شبكة الإنترنت على الفور. دون شك فأن الذكاء الاصطناعي يحمل الكثير من التطوير لعالم الاتصال والاعلام على صعيد الكم والكيف، حيث يمكن استخدامه لإنتاج كم هائل من القصص الإخبارية، مقارنة بما تنتجه وكالات الأنباء اليوم، من خلال تحويل البيانات والأرقام إلى نصوص، وكذلك تحويل النصوص إلى فيديوهات تلخص الحدث، كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لعمل قوالب متعددة تعالج نفس الخبر جوانب متعددة، كعمل تغريدات، وعناوين، وتلخيص مختصر للقصة الخبرية، وكتابة نبذة عن أبطال الحدث، وكذلك ترجمة الفيديوهات والنصوص إلى أكثر من لغة، وانتاجها بوسائط متعددة لتناسب كافة المنصات والأجهزة الذكية، ومساعدة الصحافيين على التعرف على أسماء المسؤولين من خلال تقنيات التعرف عبر الصور ،وهذا يعني أن تطور استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الاعلام بحاجة مستمرة إلى تدريب مستمر للعاملين في هذا المجال، حتى يتمكنوا من مواكبة هذا التطور منذ البداية، وهو ما يساعد على تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي في أي مؤسسة اعلامية، ويساعدها على مضاعفة انتاجها الاعلامي. ووفقا للتقارير العالمية وأنه سيكون 20 في المائة من التقارير الاقتصادية مكتوبة بأيدي روبوتات عام 2018 فهناك تطبيق يدعى (Quill) هو الذي يكتب التقارير السنوية لمجلة (فوربس). وأن 75 بالمئة من هذه المنصات الإعلامية بحسب دراسة أعدتها (رويترز) بدأت باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل حقيقي في صناعة المحتوى الذي يشكل العمود الفقري للإعلام. صحيح أن مستقبل الصحافة المؤتمتة ليس واضحا، ولكن هناك أربع حالات حديثة في توظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي في العمل الصحافي والإخباري تستحق الإشارة وتأمل تجربتها: الحالة الأولى متمثلة في تحالف (وكالة رويترز) وفريق شركة (سمانتيك) لأتمته مقاطع الفيديو التفاعلية من خلال تزويد المشتركين بالنفاذ لقاعدة ضخمة لبيانات تفاعلية مصورة. الحالة الثانية: قيام شركة (فيسبوك) بتسريح العاملين في قسم التزويد بقائمة الموضوعات الرئيسية وجعلها تعمل بشكل آلي.الحالة الثالثة في إعلان شركة (ترونك) استهدافها إنتاج ألفي فيديو يوميا بالاستعانة بأنظمة الذكاء الاصطناعي.

الحالة الرابعة قيام شراكة بين (AP) وشركة (أتوماتيد أنسايتس) لمعالجة التقارير الاقتصادية والرياضية بواسطة البرمجيات التحريرية. أن تقدم صناعة الخبر وكثرة الحوادث تجعلنا نتجه إلى استخدام الآلة، فما نحصله من دقة وغزارة في الأخبار يعجز البشر عن تحقيقه. وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بالتدريب على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، لهذا يجب البحث عن أُناس قادرين على التعلم لاستخدام الآلات الذكية.

تجارب دولية

وهناك منصات إخبارية عريقة أخرى تعمل على مشاريع تقنية متقدمة لتطوير عملية استخراج المحتوى الاخباري وكتابة القصص والأخبار الصحفية، مثل (واشطن بوست) التي طورت مفهوم الصحافة الآلية، واستخدمت هذه التقنيات لتحليل الاخبار المتعلقة بأولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل. أيضا منصة (CNN) تستخدم نظام شات بوت أو الشات الآلي لإرسال تقرير يومي للحسابات في (فيسبوك مسنجر) عن أهم الاخبار المهمة بناء على اهتمام الجمهور، كذلك تقوم صحيفة (الجارديان) بذات الشيء، أما صحيفة (نيويورك تايمز) فهي تعمل أيضا على تقليص عمليات بناء القصص الصحفية والأخبار عبر مشروع محرر(Editor) والذي يقوم على تحليل المحتوى وفهمه عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

والملاحظ اليوم ان وكالات الأنباء العالمية والمواقع الإخبارية تتسابق في إنتاج الأخبار التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والخبرة التحريرية، لتتمكن من إنشاء المحتوى الذي ينشئه المستخدم ويتم التحقق منه تلقائيا، وذلك بواسطة تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو ما يعرف بـ (شات بوتس).

ويبدو أن التطور في هذه التطبيقات وتحسين قدرات الروبوتات الإبداعية يسير بأسرع مما نتوقع، حيث نشر مؤخرا موقع (تشاينا نيوز) أن خبراء صينيين تمكنوا من صنع أول (روبوت صحافي) في العالم قادر على كتابة المقالات.

ووفقا للمصادر فقد استطاع الروبوت الجديد الذي أطلق عليه اسم (زاو نان) كتابة أول مقالة صحافية ليصبح أول روبوت (صحافي) في العالم تمكن من إنجاز المهمة الموكلة إليه، وكتب نصا مؤلفا من 300 رمز كتابي في ظرف ثانية واحدة فقط.

ونشرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية تقريرا عن الروبوت (إريكا)، التي تستعد لحجز مكان تقرأ فيه نشرة الأخبار في قناة تليفزيونية يابانية. وأشارت الصحيفة إلى أن شركة يابانية متخصصة في تصنيع الروبوتات ستطرح (إريكا) لتقدم نشرة الأخبار بصورة رسمية، في أبريل المقبل. يقول مصمم (إريكا) هيروشي إيشيجورو، إنها قريبة جداً من البشر بفضل تقنية الذكاء الصناعي إلى درجة أنها تكاد أن تشعر بك وكأن (ضميراً إنسانياً داخلياً مستقلاً) يحركها. وعلى الرغم من أنها لا تستطيع أن تحرك ذراعيها، إلا أنها تستجيب بعينيها إلى المؤثرات الخارجية لأنها تعمل بالأشعة تحت الحمراء. كما كشفت الصين عن أول مذيعة روبوت في نشرة أحوال الطقس تحمل اسم (شياو) وطورتها شركة (مايكروسوفت)، وهي فائقة الذكاء ولديها شكل وصوت لطيفان تشبه الصينيين كثيراً، ومن المفرض أن يكون لها بث مباشر لبرنامج صباحي، وهي أول روبوت يتولى وظيفة من هذا النوع.وأثبتت أن لديها القدرة على القيام بمهام البشر في التعليق على أخبار الطقس وشرح الأحداث الكبيرة حتى أصبح لديها وظيفة، وبرنامج صباحي (مباشر) ، ما يجعلها أول روبوت لتولي وظيفة من هذا النوع.كما ستقوم بإذاعة توقعات الطقس كل يوم على شاشات التليفزيون، وقد حظيت على شعبية كبيرة من المشاهدين عند إطلالتها الأولى، وتم دعمها بمجموعة من التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تجعلها قادرة على أن تكون أشبه بالبشر.

روبوت لا يخشى الحروب

ومن المؤمل استخدام الطائرات الصغيرة المسيرة من دون طيار لتصوير الأحداث، وهو ما يعرف (بإعلام الدرون)، وهذا ما يؤدي مستقبلا أن يكون هناك قدرة على تطوير روبوتات قادرة على التفاعل مع محيطها للتصوير وإرسال تقارير تصف واقع ما يحدث داخل بؤر الصراعات والحروب بحيادية ومهنية تامة، ما يسهم أيضا في الحد من الخسائر البشرية للملاكات الإعلامية. إن تأثيرات الذكاء الاصطناعي ستكون ملموسة في الإمكانات المتجددة لقطاعات الترجمة وأنظمة قواعد البيانات، وسينعكس ذلك إيجابا على وسائل الإعلام والصحافة، إضافة إلى مجال الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والوثائقي، وهذا يشهد مجهودا وكلفة أقل مع سرعة في الإنتاج عند الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي مستقبلا. ومن الأمثلة التي ستكون واضحة على تأثر وسائل الإعلام والاتصال بأنظمة الذكاء الاصطناعي، وجود نشرات رياضية وجوية تلفزيونية وإذاعية ذاتية الإنتاج دون الحاجة لتدخل الكفاءات البشرية مطلقا، وذلك من خلال وجود روبوتات ذكية تعالج المعلومات الواردة من أجهزة الحاسوب أو الأقمار الصناعية لتقدم نشرات الرياضة والطقس من غرف الأخبار بتلقائية تامة. أن نجاح أنظمة الذكاء الاصطناعي مستقبلا سيساعد في اختصار عمل الصحفي الميداني وتعزيز مردوده من خلال تزويد سيارته أو حقائبه مثلا بمختلف الاحتياجات التي تمكنه من إتمام عمله، كتابة او صوتا وبالصورة والفيديو، وفي حلته النهائية، للبث مباشرة عبر وسيلة الإعلام، كما سيلعب دورا في الرد على استفسارات وتعليقات الجمهور وتفاعله على المحتوى الذي تقدمه وسائل الإعلام والإعلان.

ماذا عن المستقبل؟

كان الذكاء الاصطناعي مبعثاً للآمال والمخاوف في آن معاً في هذه الصناعة، فنحن نقف اليوم على مفترق طرق، البعض يحدوه الأمل، والآخر يستشعر الخوف من أن يصبح خارج الزمن، لكن علينا أن ندرك أن التغيير أمر مهم للمستقبل. ولم تعد قضية المستقبل والمستقبليات حكرا على أشخاص لديهم ولع في الخيال العلمي، أشخاص يحلقون بعيدا عن الواقع بكل ما فيه من تعقيدات. أولئك الناس الذين لديهم خيال جامح وقدرة على استبصار المستقبل حتى يبدو تفكيرهم وكأنه لا ينتمي إلى الواقع. وبدون شك ستكون الهيمنة لمن يملك السبق من وسائل الإعلام في استقصاء وتطويع تطبيقات الذكاء الاصطناعي لصالحها. مع إمكانية أن تستعر الحرب الإعلامية بين الدول حماية لمصالحها وترويجا لسياساتها في السنوات والعقود القادمة، وستكون أدواتها بكل بساطة (أنظمة الذكاء الاصطناعي)، والتي ستنجح في شن حملات إعلامية منظمة تفوق في تأثيرها في أنماط التفكير وتغيير القناعات للجماهير، وغسل عقولهم، وهذا يستدعي إلى ضرورة وجود قوانين وتشريعات ناظمة لمرحلة الذكاء الاصطناعي بشكل عام لحماية الجنس البشري وحقوقه من سلوك الآلات ومن يقف خلفها. لكن الفرص التي يتيحها استخدام الذكاء الاصطناعي تقابلها مشاكل بدأت في الظهور، أبرزها أن يحل الروبوت محل البشر في نحو خمسة ملايين وظيفة قبل نهاية عام 2020 وأن غزو (الروبوت) لأسواق العمل لم يعد مقصوراً على الوظائف الأقل مهارة التي كان ممكناً تكليفه بها حتى وقت قريب، فإلى جانب التطور الكمي الكبير في أعداد (الروبوتات) التي أُنتجت واستُخدمت في العامين الأخيرين، يحدث تحول نوعي في قدرتها على أداء أعمال جديدة، على نحو يؤدي إلى توقع أنها ستستطيع أداء معظم الوظائف –التي يقوم بها البشر الآن– في وقت قريب. غير أن مشكلة انتشار الذكاء الاصطناعي ليست محصورة في البطالة التي يمكن أن تنتج عن التوسع في استخدام (الروبوت)، فبالإمكان معالجة هذه المشكلة عبر مزيد من الاستثمار في التعليم التقني، وفي خلق فرص ومقومات التعلم المستمر مدى الحياة، والتوسع في برامج إعادة التدريس والتأهيل لكي يُتاح لمن يفقدون وظائفهم التحول إلى مجالات جديدة.المشكلة الأكبر تعود إلى أن التقدم في عالم الذكاء الاصطناعي لا يقف عند حد، بعد أن دخل مرحلة إنتاج (روبوتات) تُعلِّم نفسها بنفسها، مثلما يفعل الإنسان الطبيعي، حيث أنتجت شركة (جوجل)في السنة الاخيرة نظام (ماستر) الذكي المميز، وقد خاض هذا الجهاز مباراة صعبة في الشطرنج ضد بطل الصين كي جي، وهزمه وسط استغراب من تابعوا الحدث، والأهم أنه لم يكن يعرف شيئاً عن اللعبة حتى ساعات قليلة قبل هذه المباراة، حيث تعلمها وأتقنها خلال فترة قياسية. كما دخل استخدام (الروبوت) مرحلة جديدة ربما تجعله أكثر قرباً إلى الإنسان الطبيعي، فبعد أن أصبح قادراً على اكتساب بعض سمات هذا الإنسان، صمم علماء أميركيون طابعة تجسيمية توضع على هيكله وتمنحه إحساساً يشبه ما يشعر به البشر. وهذه نقلة هائلة وخطيرة تثير سؤالاً لم يكن متخيلاً بدوره قبل فترة وجيزة، وهو: هل يأتي يوم يكتسب فيه (الروبوت) قدراً من الطبيعة البشرية، وكيف يصبح مسؤولاً عن أفعاله في هذه الحالة، وهل يمكن محاسبته؟ وتزداد أهمية ذلك السؤال في ظل التطور المتسارع في عالم الذكاء الاصطناعي لسببين، أولهما الاتجاه إلى استخدامه في مجال الصناعات العسكرية، بدءاً بالطائرات المُسيَّرة، فيما لا توجد تشريعات تضبط هذا التطور، والثاني إمكانية استخدام (روبوتات) لخدمة مصالح خاصة قد تتعارض مع المصلحة العامة هنا أو هناك.

الزميل الجديد

وحول الجدل المحتدم حول مستقبل الاعلاميين في ظل أنظمة الذكاء الاصطناعي، هناك اتفاق على أهمية أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في صناعة الاعلام في عمليات إنتاج الأخبار، وقبل ذلك اختيارها وتقييمها ومعالجتها، ولكن هناك خلافا على تأثيرها المستقبلي على العنصر البشري في الاعلام هل ستحل محله؟ هل ستساعده وتفرغه لمهام أكثر أهمية؟ الإجابة المؤكدة أن الذكاء البشري كما يرى الخبراء، سيستمر دوما بالتفوق على الذكاء الاصطناعي في هذه الأمور وغيرها، نظرا إلى أن الأخير هو من صنع الأول، لأن الذكاء البشري يمتلك خليطا متقدما وهائلا ومعقدا من مهارات التفكير المنطقي، والاستنتاج متعدد المستويات، والمنظومات الأخلاقية، والضوابط السلوكية، والوعي لنوازع الخير والشر، والاتصال متعدد الأوجه، والشعور تحت مختلف الظروف، وتقييم المشكلات والمخاطر الاستباقية، والإدراك العاطفي، والتفاعل الاجتماعي، والبديهة غير المتوقعة، والتأويلات الإبداعية، والملاحظات النقدية، وهي مهارات لا يمتلكها الذكاء الاصطناعي مثل فاعلية البشر. هذا القول ينبغي ان لا يفرح زملاء المهنة كثيرا، لأننا نتوقع أن نرى مستقبلا زميلات وزملاء لنا في مهنة الصحافة والإعلام على شكل روبوتات ذكية تقوم بالتصوير، وتحرير المحتوى، والتدقيق اللغوي بدقة، وسرعة أكبر من بني البشر، وهذا سيؤدي الى ابعاد الكثير من غير الموهوبين، والاقتصار على الملاكات البشرية من أصحاب الموهبة الفذة، والقدرات الإبداعية المميزة فقط، وهي التي سيكتب لها البقاء في مرحلة الإعلام الذكي.

{ اكاديمي واعلامي