مستقبل‭ ‬غامض لعلب‭ ‬التخزين‭ ‬البلاستيكية‭ ‬

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تواجه‭ ‬شركة‭ “‬تابروير‭” ‬الأميركية‭ ‬التي‭ ‬تصنع‭ ‬علب‭ ‬التخزين‭ ‬البلاستيكية‭ ‬الشهيرة‭ ‬وأدوات‭ ‬مطبخية‭ ‬أخرى‭ ‬وتبيعها‭ ‬مباشرة‭ ‬للمستهلكين،‭ ‬مصيراً‭ ‬غامضاً‭.‬

فقد‭ ‬أقرت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬بأنّ‭ ‬لديها‭ “‬شكوكاً‭ ‬كبيرة‭ ‬حول‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬نشاطها‭”‬،‭ ‬ويشهد‭ ‬سعر‭ ‬أسهمها‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬مذاك‭ ‬تقلبات‭ ‬كبيرة‭.‬

فقد‭ ‬انهار‭ ‬سعر‭ ‬السهم‭ ‬بنسبة‭ ‬50‭%‬‭ ‬الاثنين‭ ‬بعد‭ ‬التحذير‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬الشركة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتعافى‭ ‬قليلا‭ ‬ويرتفع‭ ‬مجدداً‭ ‬الخميس‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬25‭%.‬

وتأسست‭ ‬هذه‭ ‬الشركة‭ ‬عام‭ ‬1946‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬إيرل‭ ‬تابر‭ ‬الذي‭ ‬أراد‭ ‬لتسويق‭ ‬اختراعه‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬حاويات‭ ‬بلاستيكية‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للكسر‭ ‬وخفيفة‭ ‬الوزن‭ ‬وقابلة‭ ‬للغلق‭ ‬بإحكام‭.‬

وكانت‭ ‬المنتجات‭ ‬مبتكرة‭ ‬للغاية‭ “‬لدرجة‭ ‬أن‭ ‬العملاء‭ ‬احتاجوا‭ ‬إلى‭ ‬عروض‭ ‬توضيحية‭ ‬لفهم‭ ‬كيفية‭ ‬عملها‭”‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬توضح‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬موقعها‭.‬

لكن‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬نجاحاً‭ ‬كبيراً‭ ‬خلال‭ ‬عقود،‭ ‬فقدت‭ ‬بريقها‭ ‬وتراجعت‭ ‬مبيعاتها‭ ‬إلى‭ ‬النصف‭ ‬في‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬إذ‭ ‬انخفضت‭ ‬إلى‭ ‬1‭,‬3‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬وخسرت‭ ‬الشركة‭ ‬14‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬نيل‭ ‬سوندرز،‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التوزيع‭ ‬في‭ ‬شركة‭ “‬غلوبال‭ ‬داتا‭”‬،‭ ‬إن‭ “‬تابروير‭” ‬تواجه‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬انخفاضاً‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬بائعيها،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬غالبية‭ ‬المبيعات‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬مروجين‭ ‬فرديين‭ ‬يكسبون‭ ‬نسبة‭ ‬مئوية‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬المبيعات‭ ‬التي‭ ‬يحققونها،‭ ‬لكن‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يقدمون‭ ‬طلبات‭ ‬بانتظام‭ ‬انخفض‭ ‬من‭ ‬حوالي‭ ‬800‭ ‬ألف‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬إلى‭ ‬284‭ ‬ألفاً‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬2022‭.‬

ولفت‭ ‬سوندرز‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منتجات‭ “‬تابروير‭” ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬يحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬كبيرة،‭ ‬خصوصاً‭ ‬لدى‭ ‬الشباب‭. ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬الشركة‭ ‬تقدم‭ ‬منتجات‭ ‬مبتكرة‭ ‬للغاية،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬خصوصاً‭ “‬فقدت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬حصتها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬لصالح‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الأرخص‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬المتاجر‭”.‬

وللحفاظ‭ ‬على‭ ‬الطعام،‭ ‬يتزايد‭ ‬استخدام‭ ‬بعض‭ ‬المستهلكين‭ ‬لحاويات‭ ‬حصلوا‭ ‬عليها‭ ‬أثناء‭ ‬شراء‭ ‬الوجبات‭ ‬الجاهزة‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬خدمات‭ ‬التوصيل‭.‬

وقد‭ ‬جربت‭ ‬الشركة‭ ‬استراتيجيات‭ ‬جديدة،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬سلسلة‭ ‬متاجر‭ ‬وتوسيع‭ ‬مبيعاتها‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭.‬

ولكن‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬أقر‭ ‬مديرها‭ ‬الإداري‭ ‬ميغيل‭ ‬فرنانديز‭ ‬أن‭ “‬عام‭ ‬2022‭ ‬كان‭ ‬أكثر‭ ‬تعقيداً‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬توقعنا‭”‬،‭ ‬بين‭ ‬التضخم‭ ‬المرتفع،‭ ‬واستمرار‭ ‬القيود‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬والحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬التي‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬معنويات‭ ‬المستهلكين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬قوة‭ ‬الدولار‭ ‬وارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭.‬

وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬إنها‭ ‬عينت‭ ‬مستشارين‭ ‬ماليين‭ ‬لمساعدتها‭ ‬على‭ “‬تحسين‭ ‬هيكل‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬ومستوى‭ ‬السيولة‭ ‬قصيرة‭ ‬الأجل‭”. ‬وتدرس‭ ‬الشركة‭ ‬إضافة‭ ‬مستثمرين‭ ‬جدد‭ ‬أو‭ ‬إقامة‭ ‬شراكات‭ ‬مالية،‭ ‬وكذلك‭ ‬بيع‭ ‬بعض‭ ‬العقارات‭.‬