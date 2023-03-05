مستشار محافظ ديالى: أكثر من عشر أنهار تحتاج إلى تبطين

ديالى – سلام الشمري

قال مستشار محافظ ديالى خضر العبيدي لــ ( الزمان ) أمس ان (اجتماعا موسعا عقد بين محافظ ديالى ووزير الموارد المائية حول ملفات مهمة تتعلق بالوضع المائي العام في المحافظة وسبل مواجهة تداعيات الجفاف في اكثر من 50 بالمئة من مناطق ديالى ) .

واضاف العبيدي ،ان ( وزارة الموارد المائية وافقت على دعم استراتيجية تبطين الانهر في ديالى وتخصيص اموال ضمن موازنة 2023 من اجل المضي بها خاصة وان هذه الخاصية سوف تسهم في تقليل حجم الهدر في المياه وتؤمن ايصال كميات اكبر للمناطق الزراعية ومحطات الاسالة ).

واشار الى ان (اكثر من 10 انهار مهمة تحتاج الى تبطين في محاور متعددة خاصة خريسان في الجزء الجنوبي من بعقوبة من اجل خفض هدر المياه ).

توزيع رحلات

فيما أعلن عضو هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء خليل العطواني في تصريح تلقته الــ ( الزمان ) ، إنه ( تنفيذاً لتوجيه رئيس الوزراء باشرنا بتوزيع أكثر من 4 آلاف رحلة مدرسية على مدارس الخالص وجيزاني وخان بني سعد وقطاعي غرب وشرق بعقوبة، فضلاً عن مركز المحافظة وعدد من نواحيها ).

وأضاف العطواني ، أن ( تربية ديالى بحاجة إلى أكثر من 17 ألف رحلة حتى تتمكن من معالجة الحاجة الفعلية التي تحتاجها جميع مدارسها ) ، مشيراً الى، أن (تجهيز المدارس يأتي تزامناً مع بدء الفصل الدراسي للمراحل المدرسية كافة وضمن مبادرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ) ، مؤكدا ، أن ( عملية تجهيز المدارس مستمرة في بغداد والمحافظات عدا إقليم كردستان، وفق البرنامج المعد من هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء).

والى دائرة النزاهة الاتحادية ، حيث ذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقته الــ (الزمان) ، أنَّ ( مجلس محافظة ديالى قام في العام 2019 بصرف مُخصَّصات خطورةٍ لرئيس وأعضاء المجلس بصورةٍ غير قانونيَّةٍ ) ، مُشيراً إلى ( قيام فريق عمل مكتب تحقيق ديالى بضبط مُستندات ووصولات الصرف، فضلاً عن قيام المجلس بصرف مبالغ أخرى بموجب وصولات صرفٍ غير أصوليَّـةٍ ) .

وأضاف البيان ، انه ( في مُديريَّة بلديَّة بعقوبة، تمَّ رصد قيام مُدير البلديَّة ومسؤول قسم الأملاك في البلديَّة السابقين بتخصيص قطعة أرضٍ إلى مسؤول قسم الأملاك الأسبق في البلديَّة، خلافاً للضوابط والتعليمات وبدون محضر تخصيصٍ ومُوافقاتٍ أصوليَّةٍ، أمَّا في مُلاحظيَّة التسجيل العقاريِّ في أبي صيدا، فقد كشف الفريق عن قيام مسؤولة حفظ الأضابير بالتلاعب؛ لإخفاء حالة التزوير في أصل كتب تخصيص قطعتي أرضٍ لشقيقها وأحد أقاربها، بشكلٍ مُخالفٍ للقانون ).وتابع أنه (بالانتقال إلى مصرف الرشيد / اشنونا، فقد تمَّ ضبط أصل التعهُّد الخاصِّ بترويج مُعاملة قرضٍ تمَّ منحه لأحد المُقترضين، بناءً على كفالةٍ مُزوَّرةٍ).وفي سياق متصل أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، أنَّ ( فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة انتقل إلى الهيئة العامَّة للضرائب – فرع ديالى، وضبط المُتَّهم مدير شعبة العقار في الهيئة بالجرم المشهود؛ أثناء إقدامه على التلاعب في معاملات التحاسب الضريبيِّ ) .

وأضافت الدائرة، أنَّ (المُتَّهم قام بإدخال المعاملات في سجلاتٍ وهميَّةٍ والاستيلاء على الأموال الناتجة عنها لحسابه الشخصي، بدلاً من إيداعها في خزينة الدولة، لافتةً إلى استلامه مبالغ ماليَّة من أصحاب الشركات ومحطات الوقود الأهليَّة ومعامل الطابوق في المُحافظة ) .

محكمة تحقيق

وتابعت، أنَّه ( تمَّ ضبط السجلات الوهــميَّة وقوائم الحسابات غير القانونيَّة كافـة، وتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرر توقيفه وفق احكام المادة 331 من قانون العقوبات ) .وفي شأن امني ، كشف مصدر امني لــ ( الزمان ) ،ان ( تعليمات عليا صدرت بتنفيذ اول ممارسة ليلية في حماية المواقع الاثرية بديالى في اطار جهد استباقي لدرء مخاطر سرقتها من قبل شبكات ولصوص ) .واضاف ،ان (مواقع اثرية قرب ناحية الوجيهية شمال شرق ديالى كانت اولى محاور تنفيذ الممارسة الليلية والتي تعتمد الانتشار والتمشيط والتفتيش وصولا الى تامين المواقع عن قرب في اطار مساعي تامين المواقـــع الاثرية المهمة في المحافظة ) .

واشار الى ان ( ديالى تضم اكثر من 800 موقع اثري اغلبها عبارة عن تلال عالية لم يجري تنقيبها وتقع في مناطق نائية وبعيدة عن المدن ما يجعلها اهداف للسراق ما استدى بدء تنفيذ الممارسات الليلية التي ستكون سياق عام خلال 2023).

كما اعلنت اللجنة التنسيقية لدعم متضرري سوريا في ديالى، الاحد، انطلاق حملة اغاثية مدعومة من مدارس المحافظة.وقال عضو اللجنة التنسيقة لدعم متضرري سوريا في ديالى احمد الشمري لــ ( الزمان ) ،ان (حملة اغاثية كبيرة مدعومة من قبل مدارس ديالى انطلقت صوب بغداد ومنها الى سوريا لدعم متضرري الزلازل).واضاف الشمري ،ان (الحملة هي 4 من نوعها خلال شهر شباط الجاري والتي يجري دعمها من قبل مبادرات شعبية ونخب ودوائر في اطار اسناد الشعب السوري في مواجهة تداعيات الزلازل مؤخرا ، مؤكدا ،ان هناك حملات اغاثية اخرى ستنطلق في اذار القادم صوب سوريا من عدة مناطق في ديالى ) ، لافتا الى ان ( نقل المواد يجري بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة ) .