مستشار البارزاني لـ (الزمان) : ترشيح مسرور ونيجرفان لرئاستي الحكومة والإقليم

اربيل – فريد حسن

اكد المستشار الاعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني كفاح محمود ترشيح مسرور البارزاني لمنصب رئاسة الحكومة ونيجرفان البارزاني لرئاسة اقليم كردستان بعد تفعيل المنصب. وقال محمود لـ (الزمان) امس ان (الحزب قرر في اجتماع المكتب السياسي ترشيح مسرور لمنصب رئيس الحكومة ونيجرفان رئيسا للاقليم بعد تفعيل المنصب). وكان المتحدث باسم الحزب محمود محمد قد كشف عقب إجتماع اللجنة القيادية للحزب برئاسة مسعود البارزاني عن ان (مرشح الحزب لرئاسة الاقليم هو نيحيرفان ومسرور لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة)، واضاف ان (الحزب سيبدأ مباحثاته خلال الايام المقبلة مع الاطراف والجهات السياسية في كردستان بشأن تشكيل الحكومة الجديدة للاقليم)، مشيرا إلى أن (قيادة الحزب قررت تشكيل لجنة لهذا الشأن)، مبينا ان (أهداف عمل الحكومة خلال الأعوام الأربعة المقبلة تتمثل بتحقيق الاستقرار والحكم الشامل والعمل المشترك وبهذا الغرض نحن بحاجة إلى مناخ ملائم)، لافتا الى انه (قررنا خلال الاجتماع العمل مع الأطراف الأخرى لتحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ولنكون على مستوى هذه المرحلة التي شهدت وتشهد أحداثاً مهمة وكبيرة ، اذ نحتاج إلى بعض التعديلات الداخلية)، وتابع أن (الحزب قدم مقترحه هذا ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة)، وبشأن شكل الحكومة الجديدة وعدد نواب رئيس الحكومة اكد محمد انه (لم يتم بحث هذا الأمر بعد ولاسيما ان اللجنة المشكلة للتباحث مع الأطراف الأخرى مؤلفة من آزاد برواري وهوشيار زيباري وجعفر إيمينكي وهيمن هورامي وفرست صوفي). يشار إلى أن الحزب تصدر انتخابات 30 أيلول في كردستان بحصوله على 45 مقعداً برلمانياً وبحكم ذلك بدأ جولة أولى من المفاوضات مع الأطراف السياسية الأخرى وعلى رأسها الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة تغيير لتبدأ الجولة الثانية قريباً.