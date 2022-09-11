مستشار‭ ‬‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬المساكنة‭ ‬ليست‭ ‬زواجاً

الإعدام‭ ‬لقاض‭ ‬قتل‭ ‬زوجته

القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة

​​في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬فيه‭ ‬الجدل‭ ‬حول‭ ‬دعوة‭ ‬ناشطات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬حول‭ ‬حق‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬زوجها‭ ‬وأرضاع‭ ‬أولادها‭ ‬بأجر،‭ ‬تفجرت‭ ‬قضية‭ ‬أخرى‭ ‬أثارها‭ ‬المطرب‭ ‬المصري‭ ‬المغمور‭ ‬محمد‭ ‬عطية‭ ‬عندما‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬زواج‭ ‬المساكنة‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬المعاشرة‭ ‬الجنسية‭ ‬الكاملة‭ ‬بين‭ ‬رجل‭ ‬وامرأة‭ ‬بدون‭ ‬عقد‭ ‬زواج‭ ‬حتى‭ ‬يتوافقا‭ ‬نفسيا‭ ‬وجسديا‭ ‬قبل‭ ‬الإقدام‭ ‬على‭ ‬الزواج‭ ‬الشرعي‭ . ‬وبرر‭ ‬المطرب‭ ‬المصري‭ ‬تلك‭ ‬الدعوة‭ ‬برغبته‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬ظاهرة‭ ‬الطلاق‭ ‬وبمجرد‭ ‬أن‭ ‬أطلق‭ ‬المطرب‭ ‬المصري‭ ‬تلك‭ ‬الدعوة‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬البرامج‭ ‬اللبنانية‭ ‬حتى‭ ‬تفجرت‭ ‬موجة‭ ‬غضب‭ ‬عارمة‭ ‬بين‭ ‬رجال‭ ‬الدين‭ ‬والرأي‭ ‬العام‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬أول‭ ‬تعقيب‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الدعوة‭ ‬وفي‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬قال‭ ‬د‭. ‬أسامة‭ ‬الأزهري‭ ‬مستشار‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬للشؤون‭ ‬الدينية‭ ‬أن‭ ‬زواج‭ ‬المساكنة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يطلق‭ ‬عليه‭ ‬لفظ‭ ‬زواج‭ ‬لأنه‭ ‬علاقة‭ ‬غير‭ ‬شرعية‭ ‬وهو‭ ‬تقليد‭ ‬أعمى‭ ‬للغرب‭ ‬وأبدى‭ ‬الأزهري‭ ‬استغرابه‭ ‬لترويج‭ ‬البعض‭ ‬لتلك‭ ‬العلاقة‭ ‬المحرمة‭ ‬بدعوى‭ ‬أنها‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬حلا‭ ‬لانتشار‭ ‬الطلاق‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬جانبه‭ ‬شن‭ ‬الداعية‭ ‬الإسلامي‭ ‬مظهر‭ ‬شاهين‭ ‬هجوما‭ ‬لاذعا‭ ‬على‭ ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬عطية‭ ‬وأعتبر‭ ‬أن‭ ‬الدعوة‭ ‬لزواج‭ ‬المساكنة‭ ‬وقاحة‭ ‬لا‭ ‬تناسب‭ ‬مقام‭ ‬الزواج‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬الله‭ ‬بالميثاق‭ ‬الغليظ‭ ‬لأن‭ ‬الإسلام‭ ‬شرع‭ ‬الزواج‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬كرامة‭ ‬المرأة‭ ‬وحقوقها‭ ‬وليس‭ ‬وسيلة‭ ‬للمتعة‭ ‬فقط‭ ‬واختتم‭ ‬مظهر‭ ‬شاهين‭ ‬تصريحاته‭ ‬أن‭ ‬البنت‭ ‬المحترمة‭ ‬لا‭ ‬تقبل‭ ‬إلا‭ ‬برجل‭ ‬محترم‭ ‬يحفظ‭ ‬لها‭ ‬كرامتها‭ ‬وحقوقها‭ ‬،‭ ‬وأعتبر‭ ‬د‭. ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬فؤاد‭ ‬أستاذ‭ ‬العقيدة‭ ‬بجامعة‭ ‬الأزهر‭ ‬أن‭ ‬الدعوة‭ ‬لتلك‭ ‬الأفكار‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الشذوذ‭ ‬الفكري‭ ‬الذي‭ ‬يراد‭ ‬به‭ ‬تحليل‭ ‬ما‭ ‬حرمه‭ ‬الله‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬تحرمه‭ ‬الأديان‭ ‬لأنه‭ ‬يحل‭ ‬ما‭ ‬حرمه‭ ‬الله‭ ‬وطالب‭ ‬بمواجهة‭ ‬تلك‭ ‬الأفكار‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وحماية‭ ‬الشباب‭ ‬ووجه‭ ‬د‭. ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬فؤاد‭ ‬كلامه‭ ‬إلى‭ ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬عطية‭ ‬قائلا‭ ‬كيف‭ ‬تزوج‭ ‬والدك‭ ‬والدتك‭ ‬؟‭ ‬وكيف‭ ‬أنجبت‭ ‬أمك‭ ‬؟‭ ‬وهل‭ ‬تم‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المساكنة‭ ‬؟

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬تقدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحامين‭ ‬ببلاغ‭ ‬ضد‭ ‬الفنان‭ ‬المصري‭ ‬مطالبين‭ ‬بمحاكمته‭ ‬بدعوى‭ ‬نشر‭ ‬الفسوق‭ ‬والفجر‭ ‬وتهديد‭ ‬السلام‭ ‬الإجتماعي‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬طالب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬نواب‭ ‬مجلس‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬بحجب‭ ‬كل‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬أفكار‭ ‬منافية‭ ‬للدين‭ ‬والأخلاق‭ ‬وطالب‭ ‬النواب‭ ‬الجهاز‭ ‬القومي‭ ‬للإتصالات‭ ‬بتطبيق‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مناط‭ ‬به‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬لحجب‭ ‬تلك‭ ‬المواقع

وحكمت‭ ‬محكمة‭ ‬مصرية‭ ‬الأحد‭ ‬بـالإعدام‭ ‬على‭ ‬قاض‭ ‬أدين‭ ‬بقتل‭ ‬زوجته‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مذيعة‭ ‬تلفزيونية،‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬شريكه‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجريمة،‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬حكومية‭.‬

ونقل‭ ‬موقع‭ ‬بوابة‭ ‬‮«‬الأهرام‮»‬‭ ‬الحكومي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬محكمة‭ ‬جنايات‭ ‬الجيزة‭ (‬غرب‭ ‬القاهرة‭)‬،‭ ‬قضت‭ ‬بالإعدام‭ ‬شنقا‭ ‬للقاضي‭ ‬أيمن‭ ‬حجاج‭ ‬والمقاول‭ ‬حسين‭ ‬الغرابلي،‭ ‬في‭ ‬اتهامهما‭ ‬بقتل‭ ‬زوجة‭ ‬الأول‭ ‬الإعلامية‭ ‬شيماء‭ ‬جمال،‭ ‬عمدا‭ ‬مع‭ ‬سبق‭ ‬الإصرار‮»‬‭.‬‮ ‬

ومنتصف‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬أحالت‭ ‬المحكمة‭ ‬الجانيين‭ ‬إلى‭ ‬مفتي‭ ‬البلاد‭ ‬لأخذ‭ ‬الرأي‭ ‬في‭ ‬إعدامهم‭.‬

وتبين‭ ‬من‭ ‬التحقيقات،‭ ‬بحسب‭ ‬بوابة‭ ‬‮«‬الأهرام‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬المتهمين‭ ‬‮«‬عقدا‭ ‬العزم‭ ‬وبيتا‭ ‬النية‭ ‬على‭ ‬إزهاق‭ ‬روح‭ ‬الإعلامية‭ ‬شيماء‭ ‬جمال،‭ ‬ووضعا‭ ‬لذلك‭ ‬مخططا‭ ‬اتفقا‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬استئجار‭ ‬مزرعة‭ ‬نائية‭ ‬لقتلها‭ ‬بها‭ ‬وإخفاء‭ ‬جثمانها‭ ‬بقبر‭ ‬يحفرانه‭ ‬فيها‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تنتشر‭ ‬الجرائم‭ ‬ضد‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬حيث‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭ ‬ثلاث‭ ‬جرائم‭ ‬قتل‭ ‬استهدفت‭ ‬فتيات‭ ‬في‭ ‬محافظات‭ ‬مختلفة‭ ‬بسبب‭ ‬رفضهن‭ ‬الارتباط‭ ‬بالجناة‭.‬

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