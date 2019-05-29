مستشار‭ ‬ترامب‭ ‬يلتقي‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬ويتهم‭ ‬إيران‭ ‬بمهاجمة‭ ‬السفن‭ ‬قبالة‭ ‬الإمارات

ابوظبي‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أعلن‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأميركي‭ ‬جون‭ ‬بولتون‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬إلى‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬الاربعاء‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬«شبه‭ ‬المؤكد»‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬تقف‭ ‬وراء‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬أربع‭ ‬سفن‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬الإمارات‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬وسط‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران‭ . ‬فيما‭ ‬التقى‭ ‬بولتون‭ ‬مع‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬وأيضا‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الإماراتي‭ ‬الشيخ‭ ‬طحنون‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬لبحث‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬والتوتر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬ورفضت‭ ‬إيران‭ ‬بشدة‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭ ‬واصفة‭ ‬إياها‭ ‬بأنها‭ ‬«مضحكة»‭. ‬وتأتي‭ ‬تصريحات‭ ‬المسؤول‭ ‬الأميركي‭ ‬بينما‭ ‬تستضيف‭ ‬السعودية‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة‭ ‬ثلاث‭ ‬قمم‭ ‬عربية‭ ‬وخليجية‭ ‬وإسلامية،‭ ‬لمناقشة‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬التوترات‭ ‬الإيرانية‭ ‬الأميركية‭.‬

وقال‭ ‬بولتون‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬مع‭ ‬صحافيين‭ ‬نظمتها‭ ‬السفارة‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإماراتية‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬مهاجمة‭ ‬السفن‭ ‬الأربع‭ ‬باستخدام‭ ‬«ألغام‭ ‬بحرية‭ ‬من‭ ‬شبه‭ ‬المؤكد‭ ‬أنها‭ ‬من‭ ‬إيران»‭.‬

وأضاف‭ ‬بولتون‭ ‬«لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬شك‭ ‬لدى‭ ‬أحد‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬حول‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬ذلك»‭ ‬متابعا‭ ‬«من‭ ‬برأيكم‭ ‬قام‭ ‬بذلك؟‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬النيبال؟»‭.‬

من‭ ‬طهران،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عباس‭ ‬موسوي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للوزارة‭ ‬«ليس‭ ‬غريبا‭ ‬(أن‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة)‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬المزاعم‭ ‬المضحكة»‭.‬

وأضاف‭ ‬«على‭ ‬بولتون‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬دعاة‭ ‬الحرب‭ ‬الذين‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬الفوضى‭ ‬معرفة‭ ‬أنّ‭ ‬إستراتيجية‭ ‬التحلي‭ ‬بالصبر‭ ‬والحذر‭ ‬الكبير‭ ‬وأقصى‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬التأهب‭ ‬الدفاعي‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬ستمنع‭ ‬تحقيق‭ ‬رغباتهم‭ ‬الشيطانية‭ ‬في‭ ‬المنطقة»‭.‬

وتجري‭ ‬الإمارات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتّهم‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬بالوقوف‭ ‬خلف‭ ‬الواقعة،‭ ‬تحقيقا‭ ‬بمشاركة‭ ‬السعودية‭ ‬والنروج‭ ‬وفرنسا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وتعرّضت‭ ‬أربع‭ ‬سفن‭ ‬(ناقلتا‭ ‬نفط‭ ‬سعوديتان‭ ‬وناقلة‭ ‬نفط‭ ‬نرويجية‭ ‬وسفينة‭ ‬شحن‭ ‬اماراتية)‭ ‬لأضرار‭ ‬في‭ ‬«عمليات‭ ‬تخريبية»‭ ‬قبالة‭ ‬امارة‭ ‬الفجيرة‭ ‬خارج‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬بحسب‭ ‬أبوظبي‭.‬

ووقع‭ ‬الحادث‭ ‬النادر‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الاماراتية‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬الشديد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بسبب‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تشديد‭ ‬العقوبات‭ ‬النفطية‭ ‬الاميركية‭ ‬على‭ ‬طهران‭.‬

واعتبرت‭ ‬طهران‭ ‬التي‭ ‬هدّدت‭ ‬مرارا‭ ‬بإغلاق‭ ‬المضيق‭ ‬أن‭ ‬«الأحداث‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬عُمان‭ ‬مقلقة‭ ‬ومؤسفة»‭.‬

وبعدها‭ ‬بيومين،‭ ‬تعرّضت‭ ‬محطّتا‭ ‬ضخ‭ ‬لخط‭ ‬أنابيب‭ ‬رئيسي‭ ‬ينقل‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬شرق‭ ‬السعودية‭ ‬إلى‭ ‬غربها،‭ ‬إلى‭ ‬هجوم‭ ‬بطائرات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬أطلقها‭ ‬المتمردون‭ ‬اليمنيون‭ ‬المدعومون‭ ‬من‭ ‬إيران‭.‬

وبحسب‭ ‬المسؤول‭ ‬الأميركي‭ ‬فإنه‭ ‬«كان‭ ‬هناك‭ ‬هجوم‭ ‬فاشل‭ ‬على‭ ‬ميناء‭ ‬ينبع‭ ‬السعودي‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬الناقلات»‭.‬

ولم‭ ‬يدل‭ ‬بولتون‭ ‬بأي‭ ‬تفاصيل‭ ‬حول‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬ينبع‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬مدينة‭ ‬رئيسية‭ ‬للنفط‭ ‬غرب‭ ‬المملكة‭ ‬وتقع‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭.‬

وأكد‭ ‬بولتون‭ ‬«أؤيد‭ ‬ما‭ ‬قمنا‭ ‬به‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬وهو‭ ‬التوضيح‭ ‬لإيران‭ ‬ووكلائها‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬رد‭ ‬قوي‭ ‬للغاية‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة»‭.‬

–‭ ‬«قلق»‭ ‬أميركي–

ومنذ‭ ‬تشديد‭ ‬الإدارة‭ ‬الاميركية‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬الإيراني‭ ‬بداية‭ ‬أيار/مايو،‭ ‬تسارعت‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬فتعرّضت‭ ‬ناقلات‭ ‬النفط‭ ‬لهجمات‭ ‬نادرة‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬الإمارات،‭ ‬وتكثّفت‭ ‬هجمات‭ ‬متمردي‭ ‬اليمن‭ ‬المقرّبين‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬السعودية،‭ ‬وبينها‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬أنابيب‭ ‬للنفط‭ ‬قرب‭ ‬الرياض‭ ‬بطائرات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭.‬

في‭ ‬خضم‭ ‬ذلك،‭ ‬عزّزت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حضورها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬عبر‭ ‬إرسال‭ ‬حاملة‭ ‬طائرات‭ ‬وإعلانها‭ ‬زيادة‭ ‬عديد‭ ‬قواتها‭ ‬بـ1500‭ ‬جندي‭.‬

وأعلنت‭ ‬الإدارة‭ ‬الأميركيّة‭ ‬أنّها‭ ‬ستتجاوز‭ ‬الكونغرس‭ ‬لبيع‭ ‬أسلحة‭ ‬بقيمة‭ ‬8,1‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لكلّ‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬والأردن،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬«ردع‭ ‬العدوان‭ ‬الإيراني»‭.‬

وردت‭ ‬طهران‭ ‬بالتهديد‭ ‬بإغلاق‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭ ‬الذي‭ ‬تعبر‭ ‬منه‭ ‬يوميا‭ ‬35‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬إمدادات‭ ‬النفط‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تنقل‭ ‬بحرا،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وقعت‭ ‬الحرب‭.‬

ووصف‭ ‬بولتون‭ ‬الأربعاء‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬بـ»الرادعة»‭.‬

ورفض‭ ‬بولتون‭ ‬«الخوض‭ ‬في‭ ‬التفاصيل»‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬وجود‭ ‬أدلة‭ ‬تثبت‭ ‬مسؤولية‭ ‬إيران‭ ‬عن‭ ‬الهجوم‭ ‬عن‭ ‬السفن،‭ ‬ولكنه‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬«تدرك‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬أننا‭ ‬نعلم»‭.‬

وأكد‭ ‬بولتون”نبقى‭ ‬قلقين‭ ‬للغاية‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬ونرغب‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬نبقى‭ ‬متيقظين‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان»‭.‬

وتابع‭ ‬«نقوم‭ ‬بمشاورات‭ ‬مكثفة‭ ‬مع‭ ‬حلفائنا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لبحث‭ ‬ما‭ ‬يمكننا‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬ذلك»‭.‬