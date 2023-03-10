الرئيس الفرنسي: الديمقراطية لا تفُرض بالإكراه ولا بواسطة العجلات المدرعة

مستشارة بوش أبلغت مبعوث شيراك: الحرب أو رحيل صدام – نواف شاذل طاقة

صدر مؤخراً في العاصمة الفرنسية باريس عن دار بوكان للنشر كتاب تحت عنوان “الآخرون لا يفكرون مثلنا” من تأليف السفير الفرنسي المخضرم موريس غوردو ـ مونتانييه، الذي شغل مناصب رفيعة في بلاده ومن بينها المستشار الدبلوماسي للرئيس الراحل جاك شيراك، استعرض فيه تجربته في العمل الدبلوماسي الفرنسي من خلال المناصب الرفيعة التي احتلها خلال فترة عمله السابق في مواقع حساسة في قصر الاليزيه وفي عواصم أجنبية هامة، وآخرها أميناً عاماً لوزارة الخارجية الفرنسية قبل تقاعده.

يكرس الكاتب الفصل الرابع من كتابه للحديث عن الحرب في العراق مستهلاً كلامه بالتطرق إلى الولاية الثانية للرئيس جاك شيراك بين الأعوام 2002-2007 والتي قال عنها إنها كانت قد شهدت أحداثاً مختلفة تماماً عما سبقها. لقد بدأت هذه الأحداث بفوضى عارمة في العلاقات الدولية واضطراب كبير في توازن القوى “بسبب حرب العراق الثانية التي شنها الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بتاريخ 20 آذار 2003 والتي لم تحدث تغييرات عميقة في طبيعة الحسابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل أحدثت أيضاً اضطراباً في العلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا“? على حد قول الكاتب.

يشرح الكاتب في بداية هذا الفصل الطبيعة المتفردة لعملية صنع القرار الفرنسي في مجال السياسة الخارجية التي تكاد فرنسا تنفرد بها، وهي عملية تنحصر بشكل واسع بيد رئيس الجمهورية، الذي يعمل تحت إمرته في قصر الاليزيه عدد محدود من الدبلوماسيين في إطار ما يعرف عادةً باسم “الخلية الدبلوماسية“. ترأس هذه الخلية في أثناء غزو العراق مؤلف الكتاب موريس غوردو ـ مونتانييه، وهي الوظيفة التي توازي منصب مستشار الأمن القومي في الإدارة الأمريكية، حيث يقول إنه تعود الحضور يومياً عند الساعة الثامنة صباحاً في مكتب رئيس الجمهورية شيراك لإيجازه بآخر التطورات الدولية وتلقي التعليمات، في “كوكب تدور فيه الأحداث من دون توقف على الرغم من النوم الذي ينعم به الكثير من البشر“. يمضي الكاتب موضحاً أن الرئيس شيراك شأنه شأن الرؤساء الذين سبقوه يهوى المشهد الدولي، وهو يعرف الكثير عن قادة العالم والرؤساء والملوك والأمراء والوزراء المؤثرين والشخصيات السياسية البارزة. ويستند شيراك في تقييمه للتطورات الدولية، حسب الكاتب، إلى معرفته المعمقة بالشخصيات السياسية الدولية المؤثرة من خلال توليه منصب رئيس وزراء فرنسا في حقبتين خلال السنوات 1974ـ1976 و1986ـ1988? إضافة إلى توليه منصب عمدة باريس في ثلاث دورات متعاقبة لم يفته خلالها التعرف إلى أي من الزعماء الأجانب.

لا يخفي الكاتب عبر صفحات هذا الفصل اعجابه بشخصية الرئيس الراحل جاك شيراك، حيث يصفه بالرئيس المواظب على العمل والقريب من مساعديه ومن كبار المسؤولين في حكومته، ينصت إليهم، ويأخذ بآرائهم بعيداً عن الاعتبارات الانتخابية الضيقة والمصالح السياسية الداخلية، واضعاً مصلحة بلاده العليا نصب عينيه.

غزو العراق

رأى الكاتب أن شيراك كان مدركاً لتداعيات وأبعاد المعضلة العراقية بفضل معرفته بواقع وتاريخ العالم العربي ـ الإسلامي.إلى ذلك، يكتب غوردوـ مونتانييه قائلاً: “منذ مطلع عام 2002? بدا واضحاً بأن الأمريكيين ماضون نحو الحرب، بعد أن كان خطاب الرئيس جورج بوش وحديثه عن (محور الشر) في أكاديمية ويست بوينت العسكرية مطلع شهر حزيران من العام نفسه قد أعد العدة وهيأ الرأي العام الأمريكي لمشهد النزاع المسلح“. شيئاً فشيئاً ، أضاف الكاتب، تمت تعبئة المجتمع الأمريكي والكونغرس لحالة الحرب، إذْ “قررت الولايات المتحدة اعتبار نظام صدام حسين عدواً لها، بحجة امتلاكه أسلحة الدمار الشامل بشكل يتعارض مع القواعد الدولية“? ومضت قدماً من خلال تأكيد هذه الادعاءات من دون أن تقدم دليلاً ملموساً على اتهاماتها. أدرك شيراك على الفور، حسب الكاتب، المخاطر التي تنطوي على هذه السياسة وتأثيرها على وحدة العالم الغربي وعلى التوازن الاقليمي. لقد اعتبر الرئيس الفرنسي الراحل أن زعزعة استقرار العراق من خلال دعم هجوم عسكري امريكي من شأنه في نهاية المطاف أن يتسبب بمواجهة داخل العالم الاسلامي. وعليه، “اعتقد شيراك أن التوازن الهش الذي تحقق عام 1988? بعد مضي ثمان سنوات على الحرب الدموية بين إيران والعراق، بين السُنة الذين كانوا في موقف دفاعي، والشيعة التواقين لتعزيز مكاسبهم الاقليمية، لن يكون قادراً على الصمود على الأرجح“. يضاف إلى ذلك، فان شيراك الذي عرف صدام حسين في عقد السبعينيات عندما ترأس الحكومة الفرنسية في حينه، أعلن من دون تردد بأن الرئيس العراقي “أصبح من الماضي” وأنه لن يبقى طويلا.

لقد اعتقد جاك شيراك أن تدمير النظام العراقي عبر عمل عسكري سيتسبب بالضرورة في اضطراب بميزان القوى في العالم العربي الإسلامي، ولن يفضي سوى إلى توترات وصراعات أخرى. في هذا السياق، رأى شيراك أن منطقة الشرق الأوسط كانت تعيش حالة استقرار نسبي، حيث كانت لبنان تشهد عملية إعادة إعمار رعاها رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري الذي ارتبط بالرئيس الفرنسي بعلاقة وثيقة، وكانت إيران تحت الرقابة المشددة للجنة الدولية للطاقة الذرية، أما العراق فقد كان خاضعاً لنظام عقوبات اقتصادية صارم، فيما كانت سوريا تنفتح على العالم “بخجل” بعد مجيء بشار الأسد إلى الحكم وكانت فرنسا تحاول اعادتها إلى المجتمع الدولي. هكذا، رأى شيراك أنه قد يكون قادراً على خلق منطقة شرق أوسطية أكثر أمناً واستقراراً تكون فيها بلاده قادرة على احتلال مكانة طليعية. بدا أيضا لجاك شيراك جلياً أن تدمير هذه الفسيفساء الهشة لغرض تحقيق مكاسب وهمية يشكل خطأً استراتيجياً كبيرًا، وهكذا بقيت رؤيته الثاقبة للوضع في المنطقة طيلة النصف الثاني من عام 2022? وبقي أيضاً معارضا ً للمشروع الأمريكي للمنطقة. داخلياً، ثمة أوساط سياسية ثانوية لم تتفق مع شيراك في معارضته للتوجهات العسكرية الامريكية، من بينها بعض الأصوات في مقر وزارة الخارجية الفرنسية التي تحمل توجهات “أطلسية“? يضاف إليها بعض أوساط رجال الأعمال التي كانت تخشى من تعرض فرنسا إلى عقوبات اقتصادية أمريكية بسبب موقفها المعادي للولايات المتحدة. يضيف الكاتب قائلا: “غير أن الرهانات بالنسبة للرئيس الفرنسي ووزير خارجيته كانت مختلفة تماماً فهي تتمحور حول مسألة جوهرية متصلة بقرار سيادي فرنسي يتعلق بالحرب والسلم“. لقد رأت فرنسا أن موقعها كعضو دائم في مجلس الأمن يحتم عليها أن تتخذ قراراً مسؤولاً يتماشى مع مكانتها وسمعتها، فسعت ماكنتها الدبلوماسية إلى البحث عن سبل كفيلة بإيجاد حل تفاوضي يمنع وقوع الحرب.

وفق هذه الرؤية، بدأت الدبلوماسية الفرنسية في خريف عام 2022 ببناء لُبنات قرار مجلس الأمن الشهير رقم 1441 الذي قضى بتأسيس بعثات تفتيش تابعة للأمم المتحدة تجوب المواقع العراقية بغية التحقق من خلوها من أية برامج لتصنيع أسلحة الدمار الشامل. لقد نص هذا القرار على أنه في حال عرقل العراق عمل المفتشين، يصار إلى عقد جلسة جديدة لمجلس الأمن تُتخذ خلالها الإجراءات المناسبة، وبذلك ضمنت فرنسا ألا يتحول القرار الى وسيلة تلقائية لشن الحرب. وعلى الرغم من هذا التقدم المحرز الذي تحقق بفضل جهود مضنية بذلها دبلوماسيون فرنسيون بارزون، فقد ظل الأمريكيون مهووسين بفكرة القضاء على نظام صدام حسين.

يروي بعد ذلك الدبلوماسي الفرنسي شهادته المتعلقة باللقاء المباشر، وجها لوجه، الذي تم بين الرئيس الفرنسي جاك شيراك والرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش على هامش قمة دول حلف الناتو التي عقدت في براغ أواخر عام 2002. يقول الكاتب إنه كان قد التقى قبل تلك القمة في واشنطن بعدد من المسؤولين الأمريكيين، الأمر الذي أتاح له فرصة التعرف إلى مستشارة الأمن القومي الأمريكي كوندوليزا رايس التي اشتهرت بلقب “كوندي“? والتي قال عنها إنها تمثل “تجسيداً للمشروع الأمريكي في الشرق الأوسط“. أوضح الكاتب قائلاً: أذكر في حديث لي معها في أحد الأيام، وبينما كنا نبحث فيما إذا كان على العراق أن يتبنى دستوراً قبل الانتخابات أو بعدها، فقد فاجأتني بكلمات حازمة قالت لي فيها “إنها ولدت في منطقة برمنغهام، في مقاطعة ألاباما الأمريكية، من دون أية حقوق، وأنها بفضل الآباء المؤسسين لأمريكا ودستورها فقد أصبحت ما هي عليه اليوم“. كانت كونداليزا رايس، والكلام للمؤلف، من المدافعين المتحمسين عن الرئيس الأمريكي جورج بوش الأبن الذي اعتمد بدوره على رجاحة أحكامها، غير أنه لم يُسمع منها يوماً أية إشارة إلى نائب الرئيس ديك تشيني أو وزير الدفاع دونالد رامسفيلد اللذين يعدان من السياسيين ذي الوزن الثقيل في الحزب الجمهوري، وكان عليها أن تخوض صراعاً معهما للحفاظ على مكانتها، وكانت، في الوقت نفسه، محاوراً رئيسيا لمؤلف الكتاب طيلة فترة الأزمة في العراق.

عودة إلى اجتماع براغ، يروي الكاتب أنه مع اقتراب ساعة اندلاع الحرب، جلست الوفود وجهاً لوجه، حيث حرص الرئيس بوش على تحاشي النظر إلى وجه الرئيس شيراك، في حين كان الرئيس الفرنسي يدرك بأنها فرصته الأخيرة لمحاولة تغيير قناعات نظيره الأميركي. حاول شيراك استخدام كل ما بجعبته لإقناع محاوره الذي لم يبدِّ أي قدر من المرونة. أكد شيراك في حديثه أن “الحرب ستزعزع استقرار المنطقة وستؤدي إلى تنصيب شيعة موالين لإيران في بغداد، وتقوية يد إيران في دمشق، وتعزيزها في لبنان بمساعدة حزب الله“. أضاف أن “هذه الحرب لن تكون شرعية، وسوف تقسم المجتمع الدولي من خلال التسبب بخسارة الغرب مبادئه الأخلاقية في الشرق، وستكون مصدراً للاضطراب الذي سيؤدي إلى موجة من الإرهاب يصعب السيطرة عليه“. غير أن كلمات شيراك كانت تصطدم بجدار من عدم الفهم والانكار، ولم تتمكن من زحزحة الرئيس الأمريكي عن موقفه قيد انملة.

في تلك الأثناء، طلبت الأمم المتحدة من العراقيين تقديم تعهدات مكتوبة تثبت عدم وجود أسلحة دمار شامل في العراق قادرة على الحاق الضرر، فيما تواصلت اللقاءات بينه وبين كوندوليزا رايس من دون أن تفضي إلى أي نتيجة تذكر. كانت كوندي تتجنب الإجابة على أسئلته، وكل ما كانت تهتم به هو مطالبتها فرنسا بسؤال محدد مفاده “هل ستكونون معنا أم لا“. وعلى الرغم من اتفاق الطرفين على مواصلة اللقاءات، يذكر الكاتب أنه شعر أن الأمريكيين يستعجلون الحرب.

بعد انتهاء عطلة أعياد الميلاد، قرر الرئيس جاك شيراك أن يبعث مستشاره موريس غوردون ـ مونتانييه إلى واشنطن للوقوف على النوايا الأمريكية بشكل دقيق. وفقاً لهذا المطلب، يقول الكاتب إنه توجه إلى واشنطن بتاريخ 13 كانون الثاني/ يناير2003 لإجراء لقاءات مباشرة مع نظيرته كوندوليزا رايس في البيت الأبيض، ومع نائب وزير الدفاع الأمريكي بول ولفويتس في مقر البنتاغون. يشير الكاتب إلى أنه وجد مستشارة الرئيس الأمريكي رايس تعيش أجواء حرب، وكان عليه أن يتوجه إليها بسؤال مباشر في اللقاء الذي جمعهما، خال من أي مواربة حيث سألها بكل صراحة: “ما الذي يمكن أن يوقفكم، ووفق أية شروط يمكن أن تتراجعوا عن شن الحرب؟“. نظرت كوندي في وجهه لبضع ثوان وقالت: “رحيل صدام حسين“. توجه المستشار الفرنسي بعد ذلك بسؤال مباشر آخر يتعلق بمخاطر أسلحة الدمار الشامل العراقية. لكن رايس كانت تضع الأولوية على مسألة تغيير نظام الحكم في العراق قبل إيجاد حل لمسألة الأسلحة التي كانت جوهر موضوع الحملة الدعائية الامريكية لأشهر طويلة.يتناول الكاتب بعد ذلك تفاصيل لقائه بنائب وزير الدفاع الأمريكي بول ولفويتس إذ جاء في الصفحة 87 من الكتاب: “ذهبت بعد ذلك مع السفير جان ديفيد ليفيت (سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة) لرؤية ولفويتس في البنتاغون، الذي تركني انتظر مقابلته. قدرت أنه ربما يكون مشغولاً، وهذا أمر أتفهمه، على الرغم من أنني لست في زيارة ترفيهية. لم أجد في ولفويتس الذكاء المتقد ولا المكانة الشخصية التي تتمتع بها كونداليزا رايس. كانت نبرته تنبئ فوراً عن غطرسة إدارة بوش.من جانبي، أعدت تأكيد مواقفنا، لكنه لم يستمع إليّ، وأظهر في كلامه قسوة شديدة تجاه فرنسا. لقد كانت بلا شك واحدة من أكثر اللحظات غير السارة في مسيرتي الدبلوماسية الطويلة. اتهمنا نائب وزير الدفاع بالازدواجية، وقال لي مرارًا وتكرارًا (نعلم أنكم تعلمون)، بما يعني أننا كنا على علم بأن العراقيين كانوا يخبئون أسلحة نووية

. كان كل شيء في موقفه، ونظراته، وإيماءاته، واصبعه الذي يلوح به باتجاهي، يؤكد عدم احترامه لفرنسا وقادتها، الذين يجسدون في نظره الانهزامية والجبن. غير أن كلامه اتسم على الأقل بميزة الوضوح. بمجرد عودتي إلى باريس، نقلت فحوى كلامه إلى الرئيس، الذي كان يعرف ما يمكن توقعه“.

بمعزل عن التوتر الدبلوماسي القائم بين فرنسا والولايات المتحدة بسبب الموقف من العراق، شعر الدبلوماسيون الفرنسيون أن محاوريهم الأمريكيين لم يرغبوا بخوض الحرب ضد العراقيين فحسب، بل أرادوا إطلاق أياديهم على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري. لقد خرج هؤلاء الدبلوماسيون بقناعة في لقاءاتهم في واشنطن مفادها أنه، وعلى عكس حرب الخليج الأولى، فقد كان من الواضح أن الأمريكيين لم يكونوا مهتمين ببناء تحالف يفضي إلى تفويض من الأمم المتحدة، وانهم كانوا عازمين على تنفيذ العمليات كما يحلو لهم ووفقًا لخططهم الخاصة. وقد تطابقت هذه الاستنتاجات مع القناعات التي تولدت لدى الجنرالات الفرنسيين الذين زاروا واشنطن للغرض نفسه ووجدوا أن الأمريكيين مستعدون للذهاب إلى الحرب بمفردهم.

معركة دبلوماسية

على هذه الخلفية، ذكر الكاتب أن الرئيس جاك شيراك أولى اهتماماً خاصاً بمسألة الحوار مع شركائه الأوروبيين وبقية الأعضاء في مجلس الأمن سعياً إلى بناء موقف مناهض للحرب على أسس متينة. بيد أن أكثر ما حرص عليه شيراك خلال تلك المعركة هو أن يقف بوجه الولايات المتحدة من دون الوقوع في فخ “فرنسا لوحدها“? أي من دون أن تبدو فرنسا وكأنها الدولة الوحيدة التي تعارض المشروع الأمريكي، في ما يعرف باللغة الدبلوماسية بالموقف المعزول. إلى ذلك، كان من الطبيعي أن تلتفت فرنسا إلى شريكها الأساسي، المانيا، حيث كان جيرهارد شرودر يتبوأ منصب المستشار الألماني في حينه، إذ يصف الكاتب الجهود الدبلوماسية التي بذلها شخصياً مع مستشاري الزعيم الألماني شرودر والتي تمخضت لاحقاً عن صدور بيان مشترك عن الطرفين في أواخر شهر كانون الثاني/يناير 2003? عُرف في حينه باسم الإعلان الفرنسي ـ الألماني، والذي ذكّر بالتزام الدولتين بالمبادئ التي جاء بها قرار مجلس الأمن رقم 1441 آنف الذكر، وأكد “أن الحرب ستكون أسوأ الخيارات“. شدد الجانبان في بيانهما على أن الأمر الوحيد الذي يمكن أن يبرر اللجوء إلى استخدام القوة في العراق، هو عرقلة مهام فرق التفتيش التابعة للأمم المتحدة داخل الأراضي العراقية، وذلك استناداً إلى قرار صادر عن مجلس الأمن. أضاف الكاتب بأن جاك شيراك اعتقد أن صدام حسين سيطاح به في ظرف أشهر معدودة، ولهذا السبب طلب من الأمريكيين مرات عديدة التحلي بالصبر وعدم اشعال فتيل الحرب.

لم تقتصر جهود شيراك على كسب حلفاء لموقفه، فقد تصادف أن زار باريس في العاشر من شباط/فبراير 2003 الرئيس الروسي بوتين، حيث استغل شيراك الزيارة لكسب حليف آخر معارض للحرب على العراق. قال الكاتب إن الرئيس شيراك خرج عن أصول البروتوكول المتبعة في استقبال الرؤساء الأجانب حينما توجه شخصياً إلى المطار لاستقبال الرئيس بوتين بعد أن أعطاه مستشاره على عجالة نسخة من الإعلان الفرنسي ـ الألماني، وضعه شيراك في جيبه بطريقه الى المطار، حيث وافق الرئيس بوتين على ما جاء فيه بعد إجراء بضع إضافات غير جوهرية على النص. جلس بعد ذلك الرئيسان، شيراك وبوتين، لنحو ثلاثين دقيقة وجها لوجه حيث رغب بوتين التأكد من أن فرنسا ستكون مستعدة لتحمل العواقب الدبلوماسية لمثل هذا الموقف. توجه بوتين بسؤال مباشر إلى شيراك قائلاً: “هل ستكونون قادرين على المضي قدماً إلى حد استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن إذا ما اصطنع الأمريكيون ذرائع لعرقلة عمل لجنة هانز بليكس؟“. أجاب شيراك بشكل لا يقبل اللبس بأنه قد أخذ على عاتقه شخصياً تحمل مسؤولية القرار. لم تكن إلا أيام قليلة حتى انضمت الصين إلى المعسكر المناهض للحرب، وصار الفرنسيون يتحدثون عن كتلة 3+1? أي فرنسا وروسيا الصين كونهم أعضاءً دائمين في مجلس الأمن، مع ألمانيا، بوصفها العضو غير الدائم في المجلس.

توسيع التحالف

بناء على طلب من الرئيس شيراك، قال غوردون ـ مونتانييه إنه كثف اتصالاته بمستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الهندي أتال بهاري فاجباي، حيث التقى به أكثر من مرة خلال زياراته إلى باريس وتحدثا بشكل كتوم حول موقف الهند من تطورات الاحداث في المنطقة. اعتقد الفرنسيون أن لدى الهند مصالح تاريخية في المنطقة لا سيما مع إيران والعراق يفترض أن تقنعها بالانضمام إلى التحالف المناهض للحرب، في حين كانت الهند تطرح دائما موقفاً تؤكد فيه انها تبتعد دائما عن المحاور والتكتلات السياسية العالمية، لا سيما تلك المتعلقة بسياسات الولايات المتحدة. على الرغم من أن الهند لم تعلن انضمامها إلى المعسكر المناهض للحرب على العراق، غير أنها اتخذت قرارها في نهاية المطاف بالبقاء بعيداً عن النزاع في المنطقة.

واصلت فرنسا عملها الجاد ليل نهار لعزل أمريكا، وانتقلت إلى مجلس الأمن لكسب مزيد من الأصوات الداعمة لموقفها المناهض للحرب، حيث توجهت نحو ممثلي دول أمريكا اللاتينية من الأعضاء غير الدائمين في المجلس (المكسيك وتشيلي).كان الرئيس المكسيكي فينسنت فوكس في زيارة رسمية إلى باريس خلال تلك الفترة، في حين كان الرئيس التشيلي ريكاردو لاغوس يجري مفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق اقتصادي مع واشنطن. أظهر هذان البلدان شجاعة فائقة في مقاومة المشروع الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط. وفي تلك الاثناء، كان الرئيس شيراك وفريقه الدبلوماسي على اتصال دائم مع أعضاء مجلس الأمن الآخرين لتوضيح موقف بلاده وحشد الدعم اللازم للجهود الفرنسية تحضيراً لعقد اجتماع مجلس الأمن، لا سيما وأن معلومات تواردت إلى باريس مفادها أن واشنطن تنشط باتجاه حشد الدعم بين أعضاء مجلس الأمن لتأييد قيامها بعمل عسكري ضد العراق بغض النظر عن سير أعمال مفتشي الأمم المتحدة. كما تناهى إلى أسماع باريس أن واشنطن قد اتصلت بزعيمي غينيا والكاميرون، العضوين غير الدائمين في مجلس الأمن، لحثهما على دعم موقف واشنطن في مجلس الأمن لقاء دعم اقتصادي مغري، الأمر الذي دفع باريس إلى تكليف وزير خارجيتنا دومينيك دوفيلبان بالانتقال شخصياً إلى نيويورك لمواجهة التحرك الأمريكي في إطار معركة دبلوماسية شرسة.

هكذا راحت الأجواء في مجلس الأمن تتجه نحو مزيد من التوتر قبيل اجتماع مجلس الأمن المرتقب لبحث الوضع في العراق الذي قررت باريس أن يشارك فيه وزير الخارجية الفرنسي دوفيلبان شخصياً. كان الخطاب الذي ألقاه الوزير دوفيلبان خلال الاجتماع المذكور الذي عقد بتاريخ 14 شباط/فبراير 2003? وساهم هو شخصياً في صياغته قد حظي بإشادة أعضاء مجلس الأمن وتقدير المجتمع الدولي. لقد خضع الخطاب المذكور لدراسة ونقاش مستفيضين في باريس حيث راجع الخبراء الفرنسيون كل كلمة فيه، بل كل حرف، وأعادوا قراءته مراراً وتكراراً بما في ذلك الرئيس جاك شيراك.

أهواء أطلسية

وفي مقر الاتحاد الأوروبي، كشفت تطورات الأزمة العراقية عن تداعيات معقدة، فالتعاطف الجماهيري الأوروبي مع الموقف الأوروبي المناهض للحرب كان مدهشاً، لكن ثمة حكومات أوروبية كانت تخشى من مغبة الابتعاد عن التحالف الأمني مع الولايات المتحدة. في هذا السياق، تسبب الالتزام الذي أبداه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير حيال مخططات التدخل العسكري الأمريكي في العراق، وانحيازه التام إلى خطاب الصقور الأمريكي، بخيبة أمل كبيرة في عدد من العواصم الأوروبية، بل ظل حتى هذا اليوم لغزاً لم تفهمه باريس، على حد قول الكاتب. إن جلّ ما أثار استغراب الفرنسيين هو رؤيتهم“حليفهم البريطاني الذي يعرف تماماً مدى هشاشة المشهد السياسي في المنطقة” يتخذ قرارات لا تخدم المصالح الأوروبية العليا. إلى ذلك، تحدث الكاتب عن النقاش الذي اجراه أثناء تردده على لندن أكثر من مرة مع (السير) ديفيد ماننغ، المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير، في دولة قال عنها إنها تمتلك “تقاليد دبلوماسية عظيمة“? لكن ماننغ كان يتهرب دائماً من الإجابة بشكل صريح على تساؤلات نظيره الفرنسي حتى انتهى الامر به في احدى المداولات إلى أن يقول له “خطأ أم صواب،، إنها بلادي“.

تواصلت أجواء التوتر بين فرنسا وبريطانيا حتى وصلت ذروتها في قمة توكييه التي عقدت بين البلدين في شباط/فبراير2003? إذ لاحظ الفرنسيون الجهود التي بذلتها بريطانيا في تشويه الموقف الفرنسي الأمر الذي اعتبرته باريس سوء نية مبيته من جانب حكومة توني بلير لنزع المصداقية عن موقف باريس المناهض للحرب، الأمر الذي وصفه الكاتب بأنه “عمى ايديولوجي“. رأى مستشار الرئيس شيراك في كتابه أن توني بلير ربما كان مؤمناً بأن الديمقراطية والليبرالية الاقتصادية ستنتشر في العالم، ناهيك عن اعتقاده بأن بلير كان متأثراً “بالبعد المسيحي” للجهود الحربية الأمريكية التي جعلته أكثر قرباً إلى الرئيس جورج بوش الأبن.

لم يقتصر الموقف المساند لأمريكا في الاتحاد الأوروبي على بريطانيا، فقد انضمت كل من روما ومدريد ووارشو إلى المعسكر الأمريكي. باريس، من جانبها، لم تتفاجأ بموقف رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو برلسكوني الذي عُرفت بلاده تقليدياً بتطلعاتها الأطلسية، أما رئيس وزراء اسبانيا خوسيه ماريا أزنار، فقد استند موقفه المؤيد للولايات المتحدة قلباً وقالباً بدوافع شخصية، حسب الكاتب، دون أن يكشف عن مكنوناتها. وبخصوص بولندا، التي كان رئيسها الكسندر كفاشتيفسكي على اتصال دائم بالرئيس شيراك، فقد بدا الرئيس الفرنسي غير متفاجئ بالموقف، بعد أن كانت وارشو قد خرجت من عقود من الهيمنة الشيوعية، في حين هاجر الملايين من مواطنيه إلى الولايات المتحدة ليستقروا هناك، الأمر الذي يبدو قد خلق لدى كفاشتيفسكي رغبة ملحة بإرضاء الولايات المتحدة بأي ثمن. في تلك الاثناء، لم يكن عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد بلغ 28 بلداً بعد، لكن الانقسام بين دول الاتحاد بدا واضحاً بين معسكرٍ مؤيد لمشروع يهدف إلى تحقيق الاستقلال السياسي والدبلوماسي والعسكري الأوروبي، ومعسكر آخر لا يتطلع إلى أكثر من إقامة منطقة تجارة حرة أوروبية تحت الحماية الأمنية الأمريكية. مع تفاقم الأزمة العراقية، تفاقم الخلاف بين المعسكرين بشكل لافت، حتى بلغ الأمر بالأمريكيين والبريطانيين بوصف الفرنسيين والألمان وسواهم من الأوروبيين المعارضين للحرب بـ“الفاشلين“.

غضب أمريكي

أكد الكاتب أن الرئيس شيراك الذي كان مؤمناً بعدالة موقفه المناهض للحرب، وجد بعد ذلك أن الأوضاع بين الحلفاء الغربيين قد وصلت إلى حالة معقدة يصعب السيطرة عليها، ما حدا به إلى الطلب من مستشاره الدبلوماسي موريس غوردون ـ مونتانييه التوجه إلى واشنطن للقاء مستشارة الأمن القومي الأمريكي كوندليزا رايس لايجاد طريقة تسمح بتجاوز الخلافات بشأن استخدام القوة، والتفكير في سبل إعادة اعمار العراق وتحقيق الاستقرار في البلاد. لكن الرد الذي تلقاه المستشار الفرنسي من نظيرته كوندي كان جافاً، بعد أو وجدها ما زالت تعيش أجواء نشوة الانتصار العسكري، إذ قالت له: “لسنا بحاجة إليكم… لقد أنفقنا على الحرب من أموالنا الخاصة، وقدمنا دماء جنودنا ثمناً لذلك: سوف نمضي قدماً من دونكم“.

على الرغم مما تقدم، فقد تم ترتيب مكالمة هاتفية بين الرئيسين شيراك وبوش أواخر شهر نيسان/ابريل 2003? وكانت تلك المكالمة مقدمة لمرحلة تهدئة في العلاقات بين البلدين ساهمت في خلق الهدوء الذي كان ضرورياً للطرفين، لا سيما وأن فرنسا كانت ستترأس مجموعة الدول السبعة التي كان من المقرر أن تعقد قمتها في مدينة إيفيان السويسرية منتصف حزيران/يونيو من العام نفسه. بدأ بعد ذلك ما يمكن اعتباره مرحلة ذوبان الجليد التدريجي في العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة، إذ راحت باريس التي كان رئيسها يدرك أن الانقسام بين الحلفاء في مجلس الأمن من شأنه أن يسمم التحالف والاستقرار العالمي، بتقديم مبادرات لكسب ود الولايات المتحدة، ومن أبرزها تخلي فرنسا عن ديونها المتراكمة بذمة العراق والبالغة 80مليار يورو في إطار نادي باريس. لقد تسبب قرار باريس المذكور آنفاً بانتقادات داخلية في فرنسا، بيد أن المسؤولين الفرنسيين رأوا أن العراقيين لن يتمكنوا من سداد المبلغ في جميع الأحوال. هكذا يصف الكاتب ذوبان الجليد حيث راحت فرنسا تؤيد قرارات مجلس الأمن بشأن العرق التي تم تبنيها بالإجماع، لكن الولايات المتحدة بقيت في سرها متحاملة على فرنسا، في حين حاول الفرنسيون تهدئة الأوضاع من دون التراجع عن موقفهم.

في تلك الاثناء، بدأ مسار الأحداث في العراق يتخذ منحى أكثر خطورة، وراحت أعمال العنف ضد القوات الأمريكية في البلاد تشهد تزايداً ملحوظاً خلال عامي 2003 و2004? وبدت خارجة عن السيطرة، وأخذت دول التحالف تنأى بنفسها خطوةً فخطوة عن الولايات المتحدة. لقد تطلب ارتفاع معدلات العنف في العراق وتدهور الوضع الاقليمي في المنطقة إلى مزيد من التنسيق المكثف بين فرنسا والولايات المتحدة حيال العديد من المواضيع. يؤكد الكاتب “لقد أثبتت هذه الأحداث إننا كنا على حق، لكننا حرصنا في الوقت نفسه على عدم الاعلان عن ذلك“. بيد أن الكاتب يعود ليعترف بأنه على الرغم مما تقدم، واصلت الولايات المتحدة المضي قدماً في تنفيذ مشروعها ببناء (شرق أوسط كبير) في وقت بدا لنا فيه أنه من غير الواقعي فرض الديمقراطية بالمنطقة عن طريق الإكراه أو كما وصفه الرئيس شيراك: (بواسطة العجلات المدرعة)، أو من خلال مؤسسات تمولها الولايات المتحدة“.

على الرغم مما تقدم، لم تتوقف الولايات المتحدة عن إظهار انزعاجها من فرنسا من خلال “تصرفات تافهة” في بعض الأحيان، حيث يصف الكاتب اجتماعات عقدت في البيض الأبيض في واشنطن على مستوى المستشارين السياسيين، وكيف تم وضع المقعد المخصص له عند آخر طاولة الاجتماعات إلى جانب زميله الألماني، وراء ممثلي دول التحالف الآخرين. لكن الأوضاع تغيرت اعتباراً من آب/أغسطس 2004? عندما لاحت في الأفق فرص إعادة انتخاب الرئيس جورج بوش لولاية رئاسية ثانية، حيث طلب الرئيس شيراك من مستشاره الدبلوماسي زيارة واشنطن، ضمن سلسلة من الزيارات تم خلالها تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وبعد تبوء كوندوليزا رايس منصب وزير خارجية الولايات المتحدة عام 2005? عُين ستيف هادلي خلفاً لها كمستشار للأمن القومي في البيت الأبيض وكانت علاقته طيبة بنظيره الفرنسي. لقد تمكن المستشاران، الفرنسي والأمريكي، وبدعم من كونداليزا رايس، من وضع الخلافات وراءهما، ونجحا في إعادة بناء أجواء الثقة على الرغم من الانقسام الذي أحدثته الأزمة العراقية.

يتطرق مستشار الرئيس شيراك في ختام هذا الفصل إلى التحول الذي شهدته العلاقات بين البلدين بعد عام 2004? لافتاً إلى أن الولايات المتحدة صارت أكثر اصغاءً إلى تحليل الرئيس شيراك وإلى رأي فرنسا في التطورات الدولية من دون أن تعترف بذلك بطبيعة الحال. عادت العلاقات بين البلدين لتشهد تعاوناً وتنسيقاً وثيقين بخصوص عدد من الملفات الساخنة في منطقة الشرق الأوسط لا سيما بشأن الأوضاع في سوريا ولبنان، حيث تكررت اللقاءات بين مستشار الرئيس شيراك وبين وزيرة الخارجية كونداليزا رايس على هامش اجتماعات مجلس الأمن في نيويورك للتنسيق في ملفات الشرق الأوسط وخاصة بما يتعلق بالملف النووي الإيراني الذي كان موضع اهتمام كبير من جانب الولايات المتحدة. لم يغفل المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي حقيقة أن الولايات المتحدة كانت بأمس الحاجة إلى تعاون فرنسا لتمرير القرارات ذات الصلة في مجلس الأمن. خلص المستشار إلى القول: “بعد التصدعات التي نشأت عن المواجهة بيننا بسبب الحرب في العراق، قرر شيراك إعادة بناء العلاقات الفرنسية ـ الأمريكية مرة ثانية وفق إيقاع جديد وتمكن من إيجاد قوة دافعة جديدة لإعادة بناء الثقة المفقودة“.

أخيراً، الأمر الذي لم يأتِ المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي على ذكره في الكتاب هو أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تغفر للرئيس جاك شيراك مطلقاً معارضته لمشروعها العسكري في العراق. فقد أعلن في باريس بتاريخ 26 أيلول/سبتمبر2019 عن وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، وكان قد ناهز السادسة والثمانين من العمر. وقامت الحكومة الفرنسية بتنظيم حفل تأبين مهيب له شارك فيه نحو 30 زعيماً جاءوا من مختلف أنحاء العالم. غير أن الولايات المتحدة عادت لتتصرف بطريقة صبيانية، فعلى الرغم من أن خلافها مع فرنسا كان قد مضى عليه أكثر من 15 عاماً، فقد أعلن البيت الأبيض أن مشاركة الولايات المتحدة في حفل تأبين الرئيس الفرنسي الأسبق ستقتصر على سفيرها في باريس، جيمي ماكورت، وهو مستوى متواضع حسب الأعراف الدبلوماسية. يذكر أيضاً، أن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلنتون كان من بين الضيوف الذين شاركوا في حفل التأبين، لكن مشاركته كانت بصفة شخصية.