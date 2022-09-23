الدوحة تقول إنها واثقة من قدراتها التنظيمية رغم المشككين

مستر كيو مؤثر قطري يُرشد الأجانب قبيل العرس الكروي

{ الدوحة-(أ ف ب) – بابتسامة كبيرة، يرحّب الشاب القطري خليفة الهارون بلغة انكليزية متقنة بمتابعيه قائلاً “أنا مستر كيو، جاركم القطري المحبوب”، قبل أن يهمّ بالشرح عن بلاده وتقاليدها وثقافتها في مقاطع فيديو قصيرة ومرحة تحقق نجاحاً متزايداً عبر الانترنت مع اقتراب انطلاق موعد كأس العالم. أقدم ابن الـ38 عاماً المولود لأب قطري وأم بريطانية وترعرع في البحرين، على هذه الخطوة بعدما واجه ما وصفه بجهل عام عن البلد التي يتحدر منها، عندما كان يدرس القانون في بريطانيا. ويقول لوكالة فرانس برس “ذهبت للبحث على الانترنت، وصحيح أن الكثير من المعلومات قديمة للغاية ولم يكن هناك سوى القليل المتوفر وان وجد. لذلك قررت إنشاء موقع الكتروني للتعريف عن قطر لهؤلاء الأشخاص”.

تأشيرة دخول

ويقدّم “مستر كيو” نصائح للأجانب تتراوح من كيفية الحصول على تأشيرة دخول أو قول صباح الخير أو شكراً باللهجة المحلية، أو حتّى ارتداء الدشداشة البيضاء التقيلدية أو ماذا تأكل في قطر. راود الهارون حلم أن يصبح أوّل ممثل قطري في هوليوود، لكنه حالياً يصمم فيديوهاته بناء على كونها ما يصفه بـ”امتداد رقمي للضيافة” القطرية. ومع 99 ألف متابع على انستغرام و115 ألفاً على قناة يوتيوب، يتناول الشاب مواضيع مختلفة في مقاطع الفيديو الخاصة به من بينها حتّى حقوق العمال المهاجرين مثل العاملين في المنازل في قطر.ويؤكد الشاب أنه “مستعد للإجابة على كافة الأسئلة”، في حين تتعرّض الإمارة الخليجية الصغيرة بانتظام لانتقادات من المنظمات غير الحكومية على خلفية ظروف عمل الاجانب، لا سيما في قطاعات البناء، وتُطرح علامات استفهام حيال مدى قبولها لمجتمعات المثليين خلال المونديال أو حتى الكلفة البيئية لمكيّفات الهواء في الملاعب. وضمن السياق ذاته، يوضح هارون أنّ “هناك الكثير من المعلومات عبر الانترنت عن قطر، ويتحدّث البعض عن الأخبار السلبية وآخرون عن الأخبار الكاذبة”.وحسب الهارون فإنه “عندما يتعلق الأمر بـ +الأخبار الكاذبة+ اعتقد أن الجميع يعلم بأنها غير صحيحة. والأمر الوحيد الذي بإمكاني القيام به هو عرض مقاطع فيديو وصور ليشاهد الناس الحقيقة”. ويعرب الهارون عن حماسته لانطلاق كأس العالم في تشرين الثاني المقبل “لأن الناس بإمكانها القدوم إلى هنا وخوض التجربة وإصدار أحكامها الخاصة بدلاً من تصديق ما كُتب على الإنترنت”. وتستضيف قطر بدءاً من 20 تشرين الثاني كأس العالم على مشارف الشتاء، نظراً لدرجات الحرارة المرتفعة صيفاً، في النسخة الأكثر تقارباً في التاريخ الحديث للنهائيات، حيث لا تتجاوز أطول مسافة بين اثنين من استادات المونديال 75 كيلومتراً.ويتوقّع قدوم أكثر من مليون زائر إلى الدولة البالغ عدد سكانها 2,8 مليون نسمة. ويقرّ “العنابي” بأنه يشعر “بتوتر كبير” مع اقتراب العرس الكروي العالمي “سيأتي الجميع وسيدققون في كل تفصيل”، موضحاً “لا يعجبني أن تسود صورة نمطية أو أن يقوم الناس بالتعميم عندما يتعلق الأمر بشيء سلبي حدث ويعتقدون أننا جميعاً نتقبله ونتفق معه”. ويتابع “التقيت بالكثير ممن أخبروني أنهم قرروا الانتقال إلى قطر بعد رؤية مقاطع الفيديو الخاصة بي”.ومع اقتراب المونديال، لاحظ مستر “كيو” زيادة عدد الزائرين لموقعه الإلكتروني “إي لاف قطر” وقناته على يوتيوب، مؤكداً أن “الجميع يطرحون الكثير من الأسئلة ويأملون في الاجابة عليها. أرغب فقط في أن أكون مرشدهم المحلي!”.يُطمئن مستر “كيو” المتفرجين القلقين بسبب قوانين الإمارة الخليجية المحافظة، شارحاً “عندما يأتي الناس إلى قطر، بالطبع هناك أعراف اجتماعية يتوجب احترامها، وأعتقد أننا نطلب فقط احترام البلاد. وبالتأكيد، في المقابل ستحترم البلد كل من يأتي إلى هنا”.ويختم قائلاً “قد يقوم بعض الأشخاص بارتكاب الأخطاء لأنهم لا يعرفون ما هي القواعد السائدة وهذا ليس بالأمر الخطير. في ثقافتنا وديننا الأمر يتعلق بالنوايا. طالما تملكون نوايا جيدة لا يوجد ما يستدعي القلق”. واعتبر الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر حسن الذوادي أن بلاده ستثبت قدرتها على استضافة كأس العالم لكرة القدم رغم “التشكيك” فيها، وذلك قبل انطلاق المونديال في تشرين الثاني المقبل. وتستعد الدولة الخليجية الغنية بالغاز لاستضافة الحدث الأكبر في تاريخها حيث تتجهّز لاستقبال أكثر من مليون مشجع في أول مونديال يُقام على مشارف الشتاء وفي منتصف الموسم الأوروبي من 20 تشرين الثاني وحتى 18 كانون الأول. وقال الذوادي في مقابلة نشرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” الخميس مقتطفات منها إن “دولة قطر تخطّت منذ وقت طويل مرحلة الرد على المشككين في قدرتها على استضافة بطولة كأس العالم”.

أرض الواقع

وتابع “إننا منذ اليوم الأول كنا على يقين أن الأفعال على أرض الواقع هي التي ستثبت للجميع قدرة قطر على استضافة بطولة كبيرة بحجم كأس العالم”. وتتوقع قطر أن يزورها أكثر من مليون شخص خلال المونديال. وقد تم الانتهاء من الأعمال في كل ملاعب كأس العالم الثمانية، وتتركز الأنظار حالياً على قضايا النقل والإقامة للأعداد الهائلة من المشجعين. وكانت قطر أكّدت أنّ “الجميع مرحب بهم” في كأس العالم، مشيرة إلى إصلاحات في قوانين العمل بما في ذلك الحد الأدنى للأجور بعد انتقادات طالتها حيال مسألة حقوق العمال الأجانب. كما يصرّ المنظمون أيضًا على أنه سيكون هناك أماكن إقامة كافية لجميع المشجعين في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 2,8 مليون نسمة. وقال الذوادي إنّ قطر ومنذ فوزها بشرف استضافة كأس العالم في العام 2010 نظّمت “الكثير من الأحداث المهمة التي ردت على كل المشككين، ومنها كأس العرب قطر 2021 والتي كانت أكثر فرصة تم خلالها تجربة الخطط التشغيلية للمونديال بشكل متكامل”. وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس أنه ابتداء من يوم 27 أيلول ستنطلق مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة وستتواصل حتى نهاية كأس العالم. وقال المنظمون الشهر الماضي إنه تم بيع 2,45 مليون تذكرة، علماً أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن أنّ إجمالي عدد التذاكر سيبلغ 3010679 بما في ذلك تذاكر مرحلة اللحظة الأخيرة.