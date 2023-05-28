مسافر يفتح باب الطائرة في الجو وعلى متنها مائتا راكب

سيول‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أوقفت‭ ‬شركة‭ “‬آسيانا‭ ‬إيرلاينز‭” ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬إمكانية‭ ‬حجز‭ ‬بعض‭ ‬مقاعد‭ ‬عند‭ ‬مخارج‭ ‬الطوارئ‭ ‬خلال‭ ‬رحلاتها،‭ ‬عقب‭ ‬فتح‭ ‬أحد‭ ‬الركاب‭ ‬مخرجاً‭ ‬للطوارئ‭ ‬في‭ ‬الجو،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬شركة‭ ‬الطيران‭ ‬الأحد‭. ‬ووقع‭ ‬الحادث‭ ‬في‭ ‬طائرة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ “‬ايرباص‭ ‬ايه‭ ‬321‭-‬200‭” ‬كانت‭ ‬تقل‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬مئتي‭ ‬راكب،‭ ‬عند‭ ‬اقترابها‭ ‬من‭ ‬المدرج‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬دايغو‭ ‬الدولي،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬240‭ ‬كيلومترا‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬العاصمة‭ ‬سيول‭.‬

وهبطت‭ ‬الطائرة‭ ‬بسلام،‭ ‬لكنّ‭ ‬بعض‭ ‬الركاب‭ ‬نُقلوا‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلات‭ ‬تنفسية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تسجيل‭ ‬إصابات‭ ‬خطرة‭ ‬أو‭ ‬أضرار‭. ‬وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬مقعدي‭ ‬الطوارئ‭ “‬31A‭” ‬و‭”‬26A‭” ‬على‭ ‬14‭ ‬طائرة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ “‬ايه‭ ‬321‭-‬200‭”‬،‭ ‬لن‭ ‬يكونا‭ ‬متاحين‭ ‬للحجز‭ ‬على‭ ‬رحلات‭ “‬آسيانا‭ ‬إيرلاينز‭” ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬الأحد‭. ‬وأضافت‭ “‬كإجراء‭ ‬احترازي‭ ‬للسلامة،‭ ‬سيُطبق‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬الرحلات‭ ‬ممتلئة‭”.‬

وأوقفت‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬دايغو‭ ‬الراكب‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬بالحادثة‭ ‬بتهمة‭ ‬انتهاك‭ ‬قوانين‭ ‬سلامة‭ ‬الطيران‭. ‬ويواجه‭ ‬عقوبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬إدانته‭. ‬وقال‭ ‬الرجل‭ ‬الثلاثيني‭ ‬لشرطة‭ ‬دايغو‭ ‬إنه‭ ‬أراد‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الطائرة‭ ‬سريعاً‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬يشعر‭ “‬بالاختناق‭” ‬داخل‭ ‬المقصورة‭.‬

ولفتت‭ ‬السلطات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الراكب‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬يعاني‭ ‬ضغوطاً‭ ‬نفسية‭ ‬بسبب‭ ‬صرفه‭ ‬من‭ ‬عمله‭ ‬أخيراً‭. ‬وفي‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬قصير‭ ‬نشره‭ ‬أحد‭ ‬الركاب،‭ ‬يمكن‭ ‬رؤية‭ ‬حالة‭ ‬الذعر‭ ‬في‭ ‬الطائرة‭ ‬خلال‭ ‬الرحلة‭ ‬المذكورة‭ ‬بسبب‭ ‬الهواء‭ ‬القوي‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬المقصورة‭ ‬بعد‭ ‬فتح‭ ‬أحد‭ ‬الأبواب‭ ‬أثناء‭ ‬تحليق‭ ‬الطائرة،‭ ‬وتطاير‭ ‬مساند‭ ‬الرأس‭ ‬القماشية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الاتجاهات‭.‬