مواطنون ينتقدون تأخّر إنجاز المعاملات والفساد في دوائر واسط
مسافرون وسواق مركبات يسخرون من بطء تأهيل طريق بغداد كركوك
بغداد – قصي منذر
سخر مسافرون وسواق مركبات من بطء عمليات تأهيل طريق بغداد كركوك ،عادين العمل لا يرقى الى مستوى الطموح ،كونه طريقاً دولياً يربط بغداد بمحافظات الشمال وكردستان ،ويشهد دائما حوادث مؤسفة وسمي بطريق الموت.
وقالوا لـ (الزمان) امس ان (اعمال تأهيل الطريق لا ترقى الى مستوى الطموح ، وعلى الحكومة وضع صورة حل من خلال الزام المنفذين على سرعة الانجاز ،كونه طريقا حيويا يربط بغداد بالمحافظات الشمالية).
طريق الموت
واعربوا عن استيائهم من (تأخر اعمال التأهيل التي لا تحتاج الى اكثر من شهر لانجازه)، واشاروا الى ان (طريق الموت ازهق اروحا كثيرة جراء الحوادث المرورية المتزايدة نتيجة التخسفات التي تحصل بسبب الاحمال الزائدة للمركبات الكبيرة،حيث يتطلب من الجهات المعنية اتخاذ اجراءات لمنع تكرار ذلك ، مع توجيه الجهة المعنية الاسراع بوتيرة العمل)، مؤكدين ان (الطريق وبسبب اعمال التأهيل يشهد ازدحاما على مرور الايام ،كون اغلب سائقي المركبات يضطرون الى الاتجاه عكس السير للدخول الى بغداد او العكس ،مما يعرض حياة المسافرين الى الخطر)، وطالبوا (الحكومة بضرورة الاهتمام بالطرق الخارجية ووضع لافتات دلالة واشارات ضوئية).
وافصحت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، عن تفاصيل مشروع تأهيل وصيانة طريق بغداد كركوك.وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (دائرة الطرق والجسور التابعة للوزارة حققت مراحل عمل متقدمه لإنجاز مشروع تأهيل وصيانة الطريق ،ضمن محافظة ديالى، بكلفة بلغت 46 مليار دينار).
وأضاف ان (نسبة إنجاز المشروع بلغت نحو 43 بالمئة، حيث تضمنت أعمال الطريق، توسيع ممر الإياب مع فرش حصى خابط وصب كونكريت مسلح ، في ما يشهد ممر الذهاب أعمال قشط مناطق الأسفلت المتضررة بسمْك وتوسيع الطريق باستخدام الحصى الخابط وطبقة استبلايزر ومن ثم الإكساء). وفي ولسط ، انتقد مواطنون ، دوائر المحافظة لكثرة الفساد وبطء الانجاز وانعدامه.
وقالوا في احاديث امس ان (دوائر المحافظة ينخرها الفساد ودوائرها تشهد بطء انجاز المعاملات او انعدامه ،بسبب غياب الرقابة)، مشددين على (ضرورة تدخل الحكومة والايعاز للجهات المعنية في المحافظة لاتخاذ اجراءات تسهم في حل مشاكل تأخير المعاملات اليومية).
واكدت هئية النزاهة ،أن بلديات واسط أضرت المال العام بنحو 6 مليارات دينار.
وقالت في بيان تلقته (الزمان) امس إن (ملاكاتها تمكَنت من تنفيذها أربع عمليات ضبطٍ لصرف فروقات رواتب خلافاً للقانون، وإلحاق الضرر بالمال العام، إضافة إلى تزوير وعروض شراء وهمية في واسط)، مؤكدا (عدم قيام مديرية بلدية الكوت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركة المنفذة لمشروع مجمعٍ تجاري استثماري، لإخلالها ببنود العقد وعدم مباشرتها بالعمل ،برغم مرور ثلاثة أعوامٍ على تسلمها أرض الموقع، مما أدى إلى إلحاق ضررٍ مادي بالمديرية بلغ اكثر من 534 مليون دينار، على اعتبار ان أرض المشروع كانت في الأصل مؤجرة كساحة لوقوف المركبات).
واضاف (عدم تمكن المديرية من استحصال مبلغ الغرامات التأخيرية المفروضة على المستثمر،او تسجيل قيد استحقاقٍ بالمبلغ ضمن السجلات المحاسبية لها).
فريق ميداني
ولفت الى ان (الفريق الميداني الخاص بقطاع الخدمات والتعليم في مكتب تحقيق واسط، الذي انتقل إلى مديرية بلديَّات المحافظة ضبط أصل أوليات قيام لجنة احتساب الفروقات في المديرية بصرف فروقات رواتب المتعاقدين).
واشار الى (منح المتعاقدين ،العلاوة والترفيع خلافاً للقانون والتعليمات)، وتابع (دائرة صحة واسط قامت بالتعاقد في عام 2021 مع شركة لشراء مواد تحاليل بي ار سي لتجهيز مستشفى الكرامة بالمواد وجلب عروض وهمية من شركاتٍ أثبتت التحرّيات لاحقاً عدم وجودها أصلاً).