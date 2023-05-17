

مواطنون‮ ‬ينتقدون تأخّر إنجاز المعاملات والفساد في‮ ‬دوائر واسط‮ ‬

مسافرون وسواق مركبات‮ ‬يسخرون من بطء تأهيل طريق بغداد كركوك

بغداد‮ – ‬ قصي‮ ‬منذر

سخر مسافرون وسواق مركبات من بطء عمليات تأهيل طريق بغداد كركوك‮ ‬،عادين العمل لا‮ ‬يرقى الى مستوى الطموح‮ ‬،كونه طريقاً‮ ‬دولياً‮ ‬يربط بغداد بمحافظات الشمال وكردستان‮ ‬،ويشهد دائما حوادث مؤسفة وسمي‮ ‬بطريق الموت‮. ‬

وقالوا لـ‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬اعمال تأهيل الطريق لا ترقى الى مستوى الطموح‮ ‬،‮ ‬وعلى الحكومة وضع صورة حل من خلال الزام المنفذين على سرعة الانجاز‮ ‬،كونه طريقا حيويا‮ ‬يربط بغداد بالمحافظات الشمالية‮).‬

طريق الموت

واعربوا عن استيائهم من‮ (‬تأخر اعمال التأهيل التي‮ ‬لا تحتاج الى اكثر من شهر لانجازه‮)‬،‮ ‬واشاروا الى ان‮ (‬طريق الموت ازهق اروحا كثيرة جراء الحوادث المرورية المتزايدة نتيجة التخسفات التي‮ ‬تحصل بسبب الاحمال الزائدة للمركبات الكبيرة،حيث‮ ‬يتطلب من الجهات المعنية اتخاذ اجراءات لمنع تكرار ذلك‮ ‬،‮ ‬مع توجيه الجهة المعنية الاسراع بوتيرة العمل‮)‬،‮ ‬مؤكدين ان‮ (‬الطريق وبسبب اعمال التأهيل‮ ‬يشهد ازدحاما على مرور الايام‮ ‬،كون اغلب سائقي‮ ‬المركبات‮ ‬يضطرون الى الاتجاه عكس السير للدخول الى بغداد او العكس‮ ‬،مما‮ ‬يعرض حياة المسافرين الى الخطر‮)‬،‮ ‬وطالبوا‮ (‬الحكومة بضرورة الاهتمام بالطرق الخارجية ووضع لافتات دلالة واشارات ضوئية‮). ‬

وافصحت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة،‮ ‬عن تفاصيل مشروع تأهيل وصيانة طريق بغداد كركوك.وقال بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس أن‮ (‬دائرة الطرق والجسور التابعة للوزارة حققت مراحل عمل متقدمه لإنجاز مشروع تأهيل وصيانة الطريق‮ ‬،ضمن محافظة ديالى،‮ ‬بكلفة بلغت‮ ‬46‮ ‬مليار دينار‮).‬

وأضاف ان‮ (‬نسبة إنجاز المشروع بلغت نحو‮ ‬43‮ ‬بالمئة،‮ ‬حيث تضمنت أعمال الطريق،‮ ‬توسيع ممر الإياب مع فرش حصى خابط وصب كونكريت مسلح‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬ما‮ ‬يشهد ممر الذهاب أعمال قشط مناطق الأسفلت المتضررة بسمْك وتوسيع الطريق باستخدام الحصى الخابط وطبقة استبلايزر ومن ثم الإكساء‮). ‬وفي‮ ‬ولسط‮ ‬،‮ ‬انتقد مواطنون‮ ‬،‮ ‬دوائر المحافظة لكثرة الفساد وبطء الانجاز وانعدامه‮. ‬

وقالوا في‮ ‬احاديث امس ان‮ (‬دوائر المحافظة‮ ‬ينخرها الفساد ودوائرها تشهد بطء انجاز المعاملات او انعدامه‮ ‬،بسبب‮ ‬غياب الرقابة‮)‬،‮ ‬مشددين على‮ (‬ضرورة تدخل الحكومة والايعاز للجهات المعنية في‮ ‬المحافظة لاتخاذ اجراءات تسهم في‮ ‬حل مشاكل تأخير المعاملات اليومية‮). ‬

واكدت هئية النزاهة‮ ‬،أن بلديات واسط أضرت المال العام بنحو‮ ‬6 مليارات دينار‮.‬

وقالت في‮ ‬بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس إن‮ (‬ملاكاتها تمكَنت من تنفيذها أربع عمليات ضبطٍ‮ ‬لصرف فروقات رواتب خلافاً‮ ‬للقانون،‮ ‬وإلحاق الضرر بالمال العام،‮ ‬إضافة إلى تزوير وعروض شراء وهمية في‮ ‬واسط‮)‬،‮ ‬مؤكدا‮ (‬عدم قيام مديرية بلدية الكوت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركة المنفذة لمشروع مجمعٍ‮ ‬تجاري‮ ‬استثماري،‮ ‬لإخلالها ببنود العقد وعدم مباشرتها بالعمل‮ ‬،برغم مرور ثلاثة أعوامٍ‮ ‬على تسلمها أرض الموقع،‮ ‬مما أدى إلى إلحاق ضررٍ‮ ‬مادي‮ ‬بالمديرية بلغ‮ ‬اكثر من‮ ‬534 مليون دينار،‮ ‬على اعتبار ان أرض المشروع كانت في‮ ‬الأصل مؤجرة كساحة لوقوف المركبات‮).‬

واضاف‮ (‬عدم تمكن المديرية من استحصال مبلغ‮ ‬الغرامات التأخيرية المفروضة على المستثمر،او تسجيل قيد استحقاقٍ‮ ‬بالمبلغ‮ ‬ضمن السجلات المحاسبية لها‮).‬

فريق ميداني

ولفت الى ان‮ (‬الفريق الميداني‮ ‬الخاص بقطاع الخدمات والتعليم في‮ ‬مكتب تحقيق واسط،‮ ‬الذي‮ ‬انتقل إلى مديرية بلديَّات المحافظة ضبط أصل أوليات قيام لجنة احتساب الفروقات في‮ ‬المديرية بصرف فروقات رواتب المتعاقدين‮).‬

واشار الى‮ (‬منح المتعاقدين‮ ‬،العلاوة والترفيع خلافاً‮ ‬للقانون والتعليمات‮)‬،‮ ‬وتابع‮ (‬دائرة صحة واسط قامت بالتعاقد في‮ ‬عام‮ ‬2021‮ ‬مع شركة لشراء مواد تحاليل بي‮ ‬ار سي‮ ‬لتجهيز مستشفى الكرامة بالمواد وجلب عروض وهمية من شركاتٍ‮ ‬أثبتت التحرّيات لاحقاً‮ ‬عدم وجودها أصلاً‮). ‬