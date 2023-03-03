إستحداث 8691 درجة وظيفية لتثبيت العقود

مساع لنقل معامل الطابوق وتشغيل العاطلين في شركات إستثمارية

بغداد – الزمان

باشرت وزارة البيئة، بتعديل الموافقات الخاصة بافتتاح المعامل والمصانع لجعلها معامل صديقة للبيئة، بالتنسيق مع الحكومة، واكدت تقديم مقترحاً لمنع تلوث المناطق السكنية. وذكر مدير عام الشؤون الفنية في الوزارة، عيسى الفياض، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (لموافقات البيئية ضمن القانون الخاص لافتتاح المعامل في اطراف بغداد والنهروان، تتطلب تحديد مسافة بين المعمل والمناطق السكنية، وهذه المهمة يتولاها القانون)، مبيناً ان (تعليمات منح الموافقات تحتاج الى تعديل، تزامناً مع الزيادة السكانية وزحف الأهالي بالقرب من المعامل)، واشار الى ان (بعض المعامل والمصانع لا يمكن إغلاقها، مثل مصفى الدورة ويبعد 10 كيلومتر عن المناطق السكنية)، مضيفاً ان (بعض المحافظات قررت نقل معامل الطابوق الى مناطق اخرى). وبشأن بناء المجمعات التجارية اوضح ان (بناء المولات والمشاريع الاستثمارية والمدن الصناعية داخل المناطق السكنية غير صحيح، ويجب ان تتولى شركة تخطيط عمراني معالجة هذه المشكلة)، وتابع ان (الوزارة تدرس تحويل معامل الطابوق الى صديقة للبيئة، بالتنسيق مع وزارة الصناعة وبعض اصحاب المعامل ،عبر منح مبالغ مالية او قروض مالية بهدف تقليل الانبعاثات)، لافتاً الى (طرح الموضوع دولياً، لتوفير المواقع البديلة استعداداً لتحويل المعامل). وبحث وزير البيئة، نزار ئاميدي مع السفيرة الاسترالية باولا غانلي لدى بغداد، التعاون لمشترك فيما يتعلق بمنظومة العمل البيئي.

تقنية حديثة

وقال بيان تلقته (الزمان) ان (الوزير اكد عمق العلاقة بين العراق و استراليا وضرورة الاستفادة من الخبرات في مجال التقنية الحديثة ، التي تسهم في التقليل من آثار التغيرات المناخية وخطة التكيف الوطنية والاستخدام الأمثل للمياه والزراعة بالإضافة إلى الطاقات المتجددة، وتقليل الانبعاثات)، من جهتها اوضحت كانلي ان (حكومتها مستعدة لتقديم المساعدة والدعم في العديد من المجالات، ورغبتها في تفعيل مذكرات التعاون بين البلدين خدمة لمصالح البلدين). في غضون ذلك، افصحت وزارة التخطيط، عن آخر إحصائية لنسبة البطالة في العراق، مشيرة الى اتخاذ اجراءات لتقليلها. وقال المتحدث بإسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (نسبة البطالة بلغت اكثر من 16 بالمئة من إجمالي السكان بسوق العمل ممن هم بعمر 18 الى 63 عاماً، بحسب آخر مسح نفذه الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في مطلع العام الجاري)، منوهاً الى ان (نِسب الشباب تتباين بحسب الفئات العمرية حيث ترتفع عند عمر 18 و30 عاماً وتنخفض ممن هم بعمر 30 الى 50 عاماً)، واكد الهنداوي ان (الحكومة اتخذت إجراءات لمعالجة البطالة بينها توفير القروض وإلزام الشركات الاستثمارية بتشغيل العراقيين بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة من عمالتها وملاكاتها).

واستحدثت وزارة المالية، 8691 درجة وظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (دائرة الموازنة استكملت إجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لعدد من الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة، بعدد إجمالي بلغ 8691 درجة وظيفية، بتوجيه ومتابعة مباشرة من قبل الوزيرة طيف سامي).

تنفيذ مشاريع

واشار الى ان (الدرجات توزعت بواقع 1113 لجامعة بغداد و5206 في وزارة التعليم العالي و 42 لصحوات شركة تنفيذ مشاريع النقل و 95 في الشركة العامة لسكك العراق و192 في مديرية ماء محافظة البصرة و 51 في شركة سعد العامة و39 في شركة المنصور و63 في شركة الفاو الهندسية و70 في شركة الفاروق العامة و156 في المديرية العامة للمجاري)، واضاف ان (تم تعيين 55 في دائرة السينما والمسرح و43 في شركة النهرين للطباعة و375 في ديوان محافظة الأنبار و23 في ديوان محافظة واسط و 9 درجات في دائرة صحة البصرة و30 في دائرة الاراضي الزراعية ودرجة واحدة في دائرة الثروة الحيوانية)، واشار الى (تثبيت 538 في دائرة صحة المثنى و248 في دائرة صحة ديالى و81 في دائرة المصب العام و107 في ديوان الرقابة المالية و 6 في ديوان وزارة النقل و 148 في مديرية شباب ورياضة بغداد الرصافة).