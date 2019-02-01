مساع‭ ‬لتأسيس‭ ‬حزب‭ ‬للمصريين‭ ‬في‭ ‬اسرائيل‭ ‬

القاهرة‭ ‬‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

عادت‭ ‬قضية‭ ‬سفر‭ ‬الشباب‭ ‬المصري‭ ‬للعمل‭ ‬فى‭ ‬إسرائيل‭ ‬الى‭ ‬واجهة‭ ‬الأحداث‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬تزايد‭ ‬هجرة‭ ‬الشباب‭ ‬المصري‭ ‬للعمل‭ ‬فى‭ ‬إسرائيل‭ ‬حيث‭ ‬تشير‭ ‬الإحصائيات‭ ‬الى‭ ‬وصول‭ ‬عدد‭ ‬المصريين‭ ‬المقيمين‭ ‬فى‭ ‬اسرائيل‭ ‬الى‭ ‬65‭ ‬ألف‭ ‬مصري‭ ‬بينما‭ ‬قدر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬فى‭ ‬الشأن‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬34‭ ‬–‭ ‬36‭ ‬ألف‭ ‬مصري‭ ‬ولم‭ ‬يقتصر‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬بل‭ ‬تواترت‭ ‬الأنباء‭ ‬الى‭ ‬سعي‭ ‬هؤلاء‭ ‬الشباب‭ ‬الى‭ ‬تكوين‭ ‬حزب‭ ‬للمصريين‭ ‬فى‭ ‬إسرائيل‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬تهديد‭ ‬خطير‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬إقدام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الشباب‭ ‬الى‭ ‬الزواج‭ ‬من‭ ‬اسرائيليات‭ ‬وإنجابهم‭ ‬أطفال‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعملوا‭ ‬فى‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬ونظرا‭ ‬لخطورة‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬وتأثيره‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ ‬فلقد‭ ‬طالب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭ ‬فى‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري‭ ‬بإسقاط‭ ‬الجنسية‭ ‬عن‭ ‬الشباب‭ ‬المسافر‭ ‬الى‭ ‬إسرائيل‭ . ‬وفى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬أكد‭ ‬فاروق‭ ‬الخولي‭ ‬وكيل‭ ‬لجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬بالبرلمان‭ ‬المصري‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬مبرر‭ ‬لعمل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الشباب‭ ‬فى‭ ‬إسرائيل‭ ‬تحت‭ ‬دعوى‭ ‬وجود‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬لأن‭ ‬اسرائيل‭ ‬لازالت‭ ‬تحتل‭ ‬أراضي‭ ‬عربية‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬البرلمان‭ ‬سوف‭ ‬يناقش‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬وكافة‭ ‬أبعادها‭ ‬قبل‭ ‬إتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بشأنها‭ .‬

وكشفت‭ ‬المستشارة‭ ‬عبله‭ ‬الهواري‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬أنه‭ ‬نظرا‭ ‬لخطورة‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ ‬فإنها‭ ‬ستتقدم‭ ‬بمشروع‭ ‬اقتراح‭ ‬قانون‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬سحب‭ ‬الجنسية‭ ‬المصرية‭ ‬من‭ ‬أولئك‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬تجنسوا‭ ‬بالجنسية‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬وتزوجوا‭ ‬من‭ ‬اسرائيليات‭ ‬أنجبوا‭ ‬منهن‭ ‬من‭ ‬يخدم‭ ‬فى‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرئيلي‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬سوف‭ ‬تتدخل‭ ‬لحماية‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬عبر‭ ‬إجراءات‭ ‬منها‭ ‬عدم‭ ‬السماح‭ ‬بازدواج‭ ‬الجنسية‭ ‬إلا‭ ‬بموافقة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ .‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬شدد‭ ‬اللواء‭ ‬كمال‭ ‬عامر‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬أحكام‭ ‬القضاء‭ ‬المصرية‭ ‬بشأن‭ ‬إسقاط‭ ‬الجنسية‭ ‬المصرية‭ ‬عن‭ ‬المواطنين‭ ‬المصريين‭ ‬الذين‭ ‬تزوجوا‭ ‬من‭ ‬اسرائيليات‭ ‬ستكون‭ ‬درعا‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭.‬

‭ ‬وفى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬عبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المخترعين‭ ‬المصريين‭ ‬عن‭ ‬قلقهم‭ ‬إزاء‭ ‬ما‭ ‬يتعرضون‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬مساومات‭ ‬وإغراءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬والتى‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬ترتبط‭ ‬ارتباطا‭ ‬وثيقا‭ ‬بالشركات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬مبينين‭ ‬أن‭ ‬25%‭ ‬من‭ ‬المخترعين‭ ‬تعرضوا‭ ‬للسرقة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركات‭ ‬مجهولة‭ ‬تتبع‭ ‬عادة‭ ‬شركات‭ ‬اسرائيلية‭ ‬وأوضح‭ ‬المخترعون‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬تستغل‭ ‬حاجة‭ ‬المخترع‭ ‬والمبتكر‭ ‬المصري‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أفكاره‭ ‬وتقوم‭ ‬تلك‭ ‬الشركات‭ ‬بدراسة‭ ‬الحالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للمبتكر‭ ‬والمخترع‭ ‬المصري‭ ‬لتقديم‭ ‬إغراءات‭ ‬مالية‭ ‬لاستقطابه‭ ‬للعمل‭ ‬معها‭ ‬فيما‭ ‬أشار‭ ‬أحد‭ ‬التقارير‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬أن‭ ‬5595‭ ‬طالبا‭ ‬وباحثا‭ ‬مصريا‭ ‬تقدموا‭ ‬للدراسة‭ ‬بمعهد‭ ‬اسرائيلي‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬وأن‭ ‬المعهد‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬600‭ ‬فقط‭ ‬للإلتحاق‭ ‬به‭ .‬