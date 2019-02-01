مساع‭ ‬لتأسيس‭ ‬حزب‭ ‬للمصريين‭ ‬في‭ ‬اسرائيل‭ ‬

القاهرة - مصطفى عمارة
عادت قضية سفر الشباب المصري للعمل فى إسرائيل الى واجهة الأحداث خاصة بعد تزايد هجرة الشباب المصري للعمل فى إسرائيل حيث تشير الإحصائيات الى وصول عدد المصريين المقيمين فى اسرائيل الى 65 ألف مصري بينما قدر عدد من الخبراء فى الشأن الاسرائيلي ما بين 34 – 36 ألف مصري ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تواترت الأنباء الى سعي هؤلاء الشباب الى تكوين حزب للمصريين فى إسرائيل وهو ما يمثل تهديد خطير للأمن القومي المصري خاصة بعد إقدام عدد من هؤلاء الشباب الى الزواج من اسرائيليات وإنجابهم أطفال يمكن أن يعملوا فى الجيش الاسرائيلي ونظرا لخطورة هذا الملف وتأثيره على الأمن القومي المصري فلقد طالب عدد من الأعضاء فى البرلمان المصري بإسقاط الجنسية عن الشباب المسافر الى إسرائيل . وفى تصريحات خاصة أكد فاروق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري أنه لا يوجد مبرر لعمل هؤلاء الشباب فى إسرائيل تحت دعوى وجود أزمة اقتصادية لأن اسرائيل لازالت تحتل أراضي عربية وأضاف أن البرلمان سوف يناقش تلك القضية وكافة أبعادها قبل إتخاذ قرار بشأنها .
وكشفت المستشارة عبله الهواري عضو اللجنة أنه نظرا لخطورة تلك القضية على الأمن القومي المصري فإنها ستتقدم بمشروع اقتراح قانون ينص على سحب الجنسية المصرية من أولئك الشباب الذين تجنسوا بالجنسية الاسرائيلية وتزوجوا من اسرائيليات أنجبوا منهن من يخدم فى الجيش الاسرئيلي كما أن وزارة الداخلية سوف تتدخل لحماية الأمن القومي عبر إجراءات منها عدم السماح بازدواج الجنسية إلا بموافقة وزير الداخلية .
من جانبه شدد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب أن أحكام القضاء المصرية بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن المواطنين المصريين الذين تزوجوا من اسرائيليات ستكون درعا للأمن القومي المصري.
وفى السياق ذاته عبر عدد من المخترعين المصريين عن قلقهم إزاء ما يتعرضون له من مساومات وإغراءات الشركات المتعددة الجنسيات والتى عادة ما ترتبط ارتباطا وثيقا بالشركات الاسرائيلية مبينين أن 25% من المخترعين تعرضوا للسرقة من قبل شركات مجهولة تتبع عادة شركات اسرائيلية وأوضح المخترعون أن الشركات الاسرائيلية تستغل حاجة المخترع والمبتكر المصري لتنفيذ أفكاره وتقوم تلك الشركات بدراسة الحالة الاجتماعية للمبتكر والمخترع المصري لتقديم إغراءات مالية لاستقطابه للعمل معها فيما أشار أحد التقارير الاسرائيلية أن 5595 طالبا وباحثا مصريا تقدموا للدراسة بمعهد اسرائيلي للتكنولوجيا وأن المعهد وافق على 600 فقط للإلتحاق به .