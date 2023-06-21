مساعٍ لتصنيع لقاح كورنا وتوفير الأدوية محلياً

بغداد – الزمان

وضعت وزارة الصحة، خطة لإنشاء مصانع للقاحات بمعايير عالمية، مؤكدة سعي الحكومة لتغطية 50 بالمئة من الحاجة المحلية للأدوية عبر المصانع المحلية. وقال مدير عام الصحة العامة، رياض الحلفي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (تصنيع الدواء واللقاحات قضية ليست هيّنة، لكون المصانع المحلية للأدوية وصلت تغطية إنتاجها المحلي الى 15 بالمئة فقط)، مبيناً ان (هدف الحكومة هو الوصول الى تغطية 50 بالمئة من الأدوية المحلية)، واوضح الحلفي ان (سعي الوزارة لتصنيع اللقاحات من بينها لقاح كورونا)، مشيراً الى (ضرورة توفير الخبرات الطبية المتخصصة في تصنيع هذا اللقاح)، وتابع ان (هنالك خطة لتفعيل معهد اللقاحات وإنشاء مصانع لتوفيرها، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وفق المعايير الدقيقة).

انشاء عيادات

في سياق متصل، تتجه الوزارة لإفتتاح خمس عيادات تخصصية في محافظتي بغداد والديوانية، وتحديد مواقع إنشاء عيادات نموذجية بتصميم موحد في العاصمة، حسب دائرة العيادات الشعبية التابعة للوزارة. وقال مدير إعلام الدائرة، سعد الابراهيمي، في تصريح امس انه (تنفيذاً للبرنامج الحكومي وتوجيهات الوزير صالح الحسناوي، تم افتتاح عيادات طبية متخصصة داخل المستشفيات، يعمل فيها اطباء مختصين بمختلف المجالات)، لافتاً الى (افتتاح خمس عيادات تخصصية مسائية داخل المستشفيات، تعمل خلال اربع ساعات حتى الثامنة مساءً)، واضاف ان (هنالك اربع عيادات تم افتتاحها في بغداد بواقع عيادة داخل مستشفيات بغداد وحماية الأطفال داخل مدينة الطب واليرموك والكاظمية، فضلاً عن الديوانية العام)، مؤكداً ان (الفكرة ستعمّم بين المحافظات)، واوضح الابراهيمي ان (اجرة الفحص في العيادات الخاصة تصل الى سبعة الاف آلاف دينار)، منوهاً الى ان (العيادات التخصصية لديها الاختصاصات كافة، وقادرة على إجراء العمليات الصغرى، كما تسعى لإنشاء عيادات طبية متميزة توفر الفحوصات الطبية).