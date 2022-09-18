مساعد أمين الجامعة العربية لـ(الزمان): قدمنا تطمينات للمغرب لحضور قمة الجزائر

‭ ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة

‮ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كثفت‭ ‬فيه‭ ‬الجزائر‭ ‬من‭ ‬تحركاتها‭ ‬لضمان‭ ‬حضور‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬القادمة‭ ‬التي‭ ‬ستعقد‭ ‬في‭ ‬عاصمتها‭ ‬أكد‭ ‬حسام‭ ‬زكي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬الخلافات‭ ‬العربية‭ ‬لن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬انعقاد‭ ‬القمة‭ ‬القادمة‭ ‬بالجزائر‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬المؤتمر،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬للخلاف‭ ‬الجزائري‭ ‬المغربي‭ ‬وتأثيره‭ ‬على‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬أكد‭ ‬حسام‭ ‬زكي‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬والجزائر‭ ‬معنية‭ ‬بحضور‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ ‬كافة‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬ملك‭ ‬المغرب،‭ ‬وأن‭ ‬الجامعة‭ ‬نقلت‭ ‬تطمينات‭ ‬جزائرية‭ ‬إلى‭ ‬الجانب‭ ‬المغربي‭. ‬كما‭ ‬سيتوجه‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الجزائري‭ ‬إلى‭ ‬الى‭ ‬الرباط‭ ‬لتسليم‭ ‬ملك‭ ‬المغرب‭ ‬الدعوة‭ ‬الجزائرية‭ ‬لحضور‭ ‬القمة‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التصريحات‭ ‬المتفائلة‭ ‬لحسام‭ ‬زكي‭ ‬بشأن‭ ‬القمة‭ ‬القادمة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مصدرا‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الخلافات‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العربية‭ ‬سوف‭ ‬تؤثر‭ ‬بالسلب‭ ‬على‭ ‬القمة‭ ‬القادمة‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الحضور‭ ‬أو‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتوصل‭ ‬إليها،‭ ‬حتى‭ ‬داخل‭ ‬البلد‭ ‬الواحد‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬ليبيا،‭ ‬وهناك‭ ‬أزمة‭ ‬مكتومة‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬الجزائرية‭ ‬بسبب‭ ‬علاقة‭ ‬الجزائر‭ ‬باثيوبيا‭ ‬،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تباين‭ ‬الآراء‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الملف‭ ‬السوري‭ ‬وعودة‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬مقعدها‭ ‬بالجامعة‭ ‬العربية‭. ‬وكشف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬ضغوطا‭ ‬خارجية‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬الحليفة‭ ‬لمقاطعة‭ ‬القمة‭ ‬أو‭ ‬اضعاف‭ ‬التمثيل‭ ‬بها‭ ‬بسبب‭ ‬موقف‭ ‬الجزائر‭ ‬الرافض‭ ‬لتطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬النقاب‭ ‬أن‭ ‬ملك‭ ‬المغرب‭ ‬وضع‭ ‬شروطا‭ ‬صعبة‭ ‬لحضور‭ ‬القمة‭ ‬منها‭ ‬اعتراف‭ ‬الجزائر‭ ‬بسيادة‭ ‬المغرب‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية‭ . ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬قال‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬حسين‭ ‬هريدي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الجزائر‭ ‬تبذل‭ ‬جهودا‭ ‬حثيثة‭ ‬لإنجاح‭ ‬القمة‭ ‬متجاوزة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الخلافات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تعوق‭ ‬عقد‭ ‬القمة،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬القمة‭ ‬سوف‭ ‬تكون‭ ‬قمة‭ ‬إثبات‭ ‬الموقف‭ ‬العربي‭ ‬بالتغيير‭ ‬النوعي‭ ‬تجاه‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬والأزمات‭ ‬العربية‭. ‬ورأى‭ ‬حسين‭ ‬هريدي‭ ‬أن‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬تنعقد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ظروف‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬دقيقة‭ ‬تستلزم‭ ‬تنسيق‭ ‬المواقف‭ ‬العربية،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬والعراق‭ ‬ولبنان‭ ‬وكذلك‭ ‬سوريا‭ ‬سيكون‭ ‬محور‭ ‬اهتمام‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ .‬