مساعدات‭ ‬إماراتية‭ ‬لسوريا

ابوظبي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬فرق‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الإماراتي‭ ‬الجمعة‭ ‬مواصلة‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬محافظات‭ ‬حلب‭ ‬وحمص‭ ‬وحماة‭ ‬واللاذقية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دعم‭ ‬سوريا‭ ‬جراء‭ ‬زلزال‭ ‬6‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الذي‭ ‬خلف‭ ‬آلاف‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭.‬

وتواصل‭ ‬فرق‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الإماراتي‭ ‬توزيع‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬آلاف‭ ‬وجبة‭ ‬‮«‬إفطار‭ ‬صائم‮»‬‭ ‬في‭ ‬محافظات‭ ‬حلب‭ ‬وحمص‭ ‬وحماة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توزيع‭ ‬75‭ ‬ألف‭ ‬وجبة‭ ‬إفطار‭ ‬صائم‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬اللاذقية‭.‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬الكعبي‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الإماراتي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬تستمر‭ ‬المبادرات‭ ‬الإنسانية‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬المبادرات‭ ‬الرمضانية‭ ‬والتي‭ ‬تستهدف‭ ‬توزيع‭ ‬وجبات‭ ‬إفطار‭ ‬صائم‮»‬‭.‬

وقامت‭ ‬الإمارات‭ ‬بتسيير‭ ‬173‭ ‬طائرة‭ ‬وسفينتين‭ ‬محملتين‭ ‬بالمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬الأساسية‭ ‬والأدوية‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الطبية‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭.‬