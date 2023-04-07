مساعدات‭ ‬إماراتية‭ ‬لسوريا

ابوظبي (أ ف ب) – أعلنت فرق الهلال الأحمر الإماراتي الجمعة مواصلة جهودها في محافظات حلب وحمص وحماة واللاذقية في إطار دعم سوريا جراء زلزال 6 شباط/فبراير الذي خلف آلاف القتلى والجرحى.
وتواصل فرق الهلال الأحمر الإماراتي توزيع ما يقرب من 30 آلاف وجبة «إفطار صائم» في محافظات حلب وحمص وحماة، بالإضافة إلى توزيع 75 ألف وجبة إفطار صائم في محافظة اللاذقية.
وقال محمد الكعبي رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في سوريا في بيان «تستمر المبادرات الإنسانية ومن ضمنها المبادرات الرمضانية والتي تستهدف توزيع وجبات إفطار صائم».
وقامت الإمارات بتسيير 173 طائرة وسفينتين محملتين بالمواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية إلى سوريا.