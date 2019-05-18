كلام أبيض

مسارات جديدة للتعليم العالي – جليل وادي

بإرادة صلبة وحركة دؤوبة واصرار واضح لرسم مسارات جديدة للتعليم العالي والبحث العلمي بعد سنوات طويلة من الركود امتدت لعقود ، شهد فيها التعليم العالي تراجعا واضحا تمثل بالعديد من المظاهر أبرزها تراجع القيمة العلمية للشهادة العراقية عربيا ودوليا ، هذا بالتحديد ما يقوم به السيد معالي وزير العليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل بالرغم من قصر المدة التي تولى فيها مقاليد هذه الوزارة لانتشال مؤسساتها من واقع لا يليق بسمعة العراق وتاريخه الكبير. ومما يسجل لمعالي الوزير في هذا المضمار الذي نظن ان ثمار جهوده ستلوح خلال مدة ليست بالبعيدة ، هي الجرأة التي تمتع بها معاليه ، ذلك ان الاقدام على اعتماد نظام المقررات بدلا من أنظمة أثبتت فشلها ولا جدواها طوال التجربة الماضية ، يكشف عن رؤية واضحة وثاقبة لاستراتيجية طموحة يراد لمؤسسات التعليم العالي ان تمضي على وفقها ،آخذة بالحسبان حجم التحديات التي من المتوقع مواجهتها. وكانت تجربة العقود الماضية قد شهدت تذبذبا في مستوى الأداء وما تمخض عنه من معطيات ارتفاعا وانخفاضا ، لكن الحصيلة النهائية للأسف لم تكن سارة ، ولم تحقق الأهداف التي نتطلع لها الا بحدود ضيقة جدا ، اذ عانت العملية من مشكلات عديدة منها ما كان أشبه بالأمراض المزمنة التي بدا للبعض انها مستعصية ، فاستسلم لها من دون أن يفكر بحلول لحلحلتها والارتقاء بالعملية او ايقاف التراجع على أقل تقدير . لذلك فالحركة التصحيحية الجارية الآن والتي تقترب من التغيير الجذري نتلمس فيها روحا وطنية مخلصة وشجاعة فائقة على مواجهة التحديات التي كان البعض يخشى التصدي لها لتقاطعها مع مصالح ضيقة لهذه الجهة السياسية او تلك . ومع ثقتي بأن الافكار التي سأطرحها ليست بغائبة عن أذهان فريق العمل الذي يقوده معالي الوزير ، لكن لا ضير من التذكير بها ، وسأكتفي بالاشارة المقتضبة لبعضها وبحدود المساحة المتوفرة لهذا المقال، لوزارة التعليم العالي أهداف منظورة واخرى غير منظورة ، واذا كانت المنظورة قد نصت عليها اللوائح ،لكن غير المنظورة ظلت سائبة وفي الغالب لا تلقى اهتماما ومنها : ان الجامعة مصهر اجتماعي بمقدورها تمتين تماسك النسيج الوطني أو تعميق العزلة الاجتماعية ، وذلك مرهون بطبيعة الاستحداثات للأقسام والكليات ، مثلا : عندما توجد في جامعة الأنبار جميع الاختصاصات العلمية ، فليس هناك من داع لذهاب طلبة الانبار الى مدينة النجف للدراسة في جامعة الكوفة . كما لم تنجح مؤسسات الوزارة على الاطلاق في التعشيق بين تطلعات الأساتذة وأهداف مؤسساتهم ، بمعنى ان الاستاذ الطموح لكي يرتقي بنفسه لتجاوز محليته ، لم تكن الجامعة نافذته التي يطل من خلالها لطموحاته العلمية ، ما بعثر جهود الاساتذة ، الأمر الذي وضعها ازاء احتمالات الفشل والنجاح ، بينما يفترض ان تحتضن الجامعة المشاريع العلمية لاساتذتها .

الحاجة ماسة ان نعيد الثقة بالاستاذ الجامعي ، وان نتخذ من الاجراءات ما ينمي شعوره بالانتماء للمؤسسة ، وهو شعور مهم للغاية ، اذ يشكل الدافع الأساس للعطاء والابداع ، ولعل في التعشيق بين أهداف الأساتذة وأهداف المؤسسة هو القناة التي من شأنها تعميق الشعور بالانتماء للمؤسسة . وأظن ان من بين الأخطاء الجسيمة التي ارتكبت في التجارب الماضية هو استحداث الأقسام والكليات من دون ان نهيىء البنى التحتية اللازمة ، فقد استحدثت كليات في كرفانات ، او في بنايات غير لائقة ، وذلك ينال من صورة الجامعة في أذهان الطلبة والمجتمع ، وليس سرا القول ان الكثير من الاستحداثات تمت بناء على مصالح ضيقة وليست على وفق حاجات علمية . يراد لنا انتهاج سياسة تهتم بالنوع وليس الكم ، لاسيما في الدراسات العليا ، لأن عمليات التوسع التي لم تتناسب مع طاقة الجامعة أثر سلبا على سير العملية فيها، بل وأدى الى انهيارها في أحيان معينة ، اتمنى أن نعمل ما بوسعنا من أجل ابعاد الجامعة عن تأثيرات العامل السياسي ، وأن نجهد من أجل أن يظل العلم معيارا .