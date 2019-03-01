مسابقة القراءة في جامعة السليمانية – أ.د.دلسوز البرزنجي

زمان جديد
أقامت كلية اللغات بجامعة السليمانية قبل أيام مسابقة القراءة لطلبة المرحلة الرابعة في قسم اللغة العربية إشترك فيها أربعة طلبة هم: إسماعيل محمد علي، رنج بلند، مريم جبّار وحنين عبد الناصر. وكان الكتاب الذي كُلِّف المتسابقون بقراءته (جمال المرأة) للدكتور فائق مصطفى، وهو مقالات تربوية. وقد وجِّه اليهم سؤالان: ما أهم الأفكار التي تضمّنها الكتاب؟ وماذا أفدتَ من قراءة الكتاب؟ اللجنة المشرفة تكونت من التدريسيين: زينو عبدالله وشيلان فتحي وكه شه عبدالله.
إن ما دعانا الى إقامة هذه المسابقة قراءتنا أنا والدكتور فائق ما كتبه زميلي في الدراسات العليا د.فاتح عبد السلام في زاويته اليومية بـ(الزمان) الغرّاء حول غياب مسابقات القراءة في مدارسنا وجامعاتنا، وهذا يدل على غياب العناية بالقراءة الحرة في مؤسساتنا التعليمية، بسبب شيوع منهج الحفظ والتلقين في طرائق التدريس المتّبعة في تعليمنا.
إن القراءة فعل حضاري يشيع مع شيوع الحضارة، ويغيب مع غيابها. إنها تبني العقل والتفكير وتنمّي الشخصية وتجعل الحياة أكثر إشراقاً وبهاءً، وتشغل وقت الإنسان حتى لايبقى عنده الفراغ الذي يدفعه الى الثرثرة الفارغة والتسكع في الشوارع والإنشغال في القيل والقال. يقول الكاتب الصيني (جوجوه بينج): ((لماذا علينا أن نقرأ؟ برأيي إن هذا السؤال مرتبط إرتباطاً وثيقاً بسؤال: لماذا يحيى الإنسان؟ إذا قلنا أن هناك شخصاً لا يبالي بأن يكون للحياة التي يعيشها معنى، فبالطبع قد يكون هذا الإنسان لا يقرأ الكتب، ولكن إذا كنت تهتم بمغزى الحياة وتريد أن تجسد قيمتها ولا ترضى أن تضيع حياتك سدىً، إذن ستكون القراءة غاية في الأهمية بالنسبة لك)). ومما قيل في فوائد القراءة –وأظن أن قائله عباس محمود العقاد– إن القارئ يعيش ألف حياة قبل أن يموت. أما ذلك الذي لا يقرأ فانه يعيش حياة واحدة فقط. وللأسف –كما ورد في كتاب (جمال المرأة)- يشيع في مجتمعنا العراقي في هذه الأيام، مثلث التخلف الخلقي: كساد العقل، والثرثرة، والنزعة الإستهلاكية. أمّا كساد العقل فانه يعني أن الإنسان لا يقرأ ولا يفكر، ويتصرف في شؤون حياته كافة بإسلوب غريزي وعشوائي دون أن يفكر في العواقب والنتائج. وهكذا ينام العقل ويغيب فيكون الإنسان شبيها بـ(السوق الكاسد) لا رواج فيها ولا حركة. فاز في المسابقة الطالب إسماعيل محمد علي الذي كتب ((لقد أفدت من قراءة هذا الكتاب اموراً تربوية وتعليمية وثقافية وحتى أقتصادية حيث ينصح الكاتب قُرّاءَهُ بتعديل وتصحيح العادات والتقاليد الخاطئة سواء أكانت إجتماعية أم تعليمية أو دينية، كالإسراف في المال وفي الوقت وإهمال أو عدم الايمان ببساطة العيش التي هي مصدر السعادة، وتحويل العملية التعليمية في المدارس والجامعات من المنهج التلقيني او البنكي الى المنهج الحواري والمناقشة والمشاركة، وإعداد الطلبة للحياة وتسليحهم بسلاح العلم والفن والثقافة لمعركة الحياة)).
وفي الختام وزِّعت الجوائز على المتسابقين وهي كتب مهمة في الأدب والفكر.