مسابقة القراءة في جامعة السليمانية – أ.د.دلسوز البرزنجي

زمان جديد

أقامت‭ ‬كلية‭ ‬اللغات‭ ‬بجامعة‭ ‬السليمانية‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬مسابقة‭ ‬القراءة‭ ‬لطلبة‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬إشترك‭ ‬فيها‭ ‬أربعة‭ ‬طلبة‭ ‬هم:‭ ‬إسماعيل‭ ‬محمد‭ ‬علي،‭ ‬رنج‭ ‬بلند،‭ ‬مريم‭ ‬جبّار‭ ‬وحنين‭ ‬عبد‭ ‬الناصر‭. ‬وكان‭ ‬الكتاب‭ ‬الذي‭ ‬كُلِّف‭ ‬المتسابقون‭ ‬بقراءته‭ ‬(جمال‭ ‬المرأة)‭ ‬للدكتور‭ ‬فائق‭ ‬مصطفى،‭ ‬وهو‭ ‬مقالات‭ ‬تربوية‭. ‬وقد‭ ‬وجِّه‭ ‬اليهم‭ ‬سؤالان:‭ ‬ما‭ ‬أهم‭ ‬الأفكار‭ ‬التي‭ ‬تضمّنها‭ ‬الكتاب؟‭ ‬وماذا‭ ‬أفدتَ‭ ‬من‭ ‬قراءة‭ ‬الكتاب؟‭ ‬اللجنة‭ ‬المشرفة‭ ‬تكونت‭ ‬من‭ ‬التدريسيين:‭ ‬زينو‭ ‬عبدالله‭ ‬وشيلان‭ ‬فتحي‭ ‬وكه‭ ‬شه‭ ‬عبدالله‭.‬

‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬دعانا‭ ‬الى‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬قراءتنا‭ ‬أنا‭ ‬والدكتور‭ ‬فائق‭ ‬ما‭ ‬كتبه‭ ‬زميلي‭ ‬في‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬د‭.‬فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬زاويته‭ ‬اليومية‭ ‬بـ(الزمان)‭ ‬الغرّاء‭ ‬حول‭ ‬غياب‭ ‬مسابقات‭ ‬القراءة‭ ‬في‭ ‬مدارسنا‭ ‬وجامعاتنا،‭ ‬وهذا‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬غياب‭ ‬العناية‭ ‬بالقراءة‭ ‬الحرة‭ ‬في‭ ‬مؤسساتنا‭ ‬التعليمية،‭ ‬بسبب‭ ‬شيوع‭ ‬منهج‭ ‬الحفظ‭ ‬والتلقين‭ ‬في‭ ‬طرائق‭ ‬التدريس‭ ‬المتّبعة‭ ‬في‭ ‬تعليمنا‭.‬

‭ ‬إن‭ ‬القراءة‭ ‬فعل‭ ‬حضاري‭ ‬يشيع‭ ‬مع‭ ‬شيوع‭ ‬الحضارة،‭ ‬ويغيب‭ ‬مع‭ ‬غيابها‭. ‬إنها‭ ‬تبني‭ ‬العقل‭ ‬والتفكير‭ ‬وتنمّي‭ ‬الشخصية‭ ‬وتجعل‭ ‬الحياة‭ ‬أكثر‭ ‬إشراقاً‭ ‬وبهاءً،‭ ‬وتشغل‭ ‬وقت‭ ‬الإنسان‭ ‬حتى‭ ‬لايبقى‭ ‬عنده‭ ‬الفراغ‭ ‬الذي‭ ‬يدفعه‭ ‬الى‭ ‬الثرثرة‭ ‬الفارغة‭ ‬والتسكع‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬والإنشغال‭ ‬في‭ ‬القيل‭ ‬والقال‭. ‬يقول‭ ‬الكاتب‭ ‬الصيني‭ ‬(جوجوه‭ ‬بينج):‭ ‬((لماذا‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نقرأ؟‭ ‬برأيي‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬السؤال‭ ‬مرتبط‭ ‬إرتباطاً‭ ‬وثيقاً‭ ‬بسؤال:‭ ‬لماذا‭ ‬يحيى‭ ‬الإنسان؟‭ ‬إذا‭ ‬قلنا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬شخصاً‭ ‬لا‭ ‬يبالي‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬للحياة‭ ‬التي‭ ‬يعيشها‭ ‬معنى،‭ ‬فبالطبع‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الإنسان‭ ‬لا‭ ‬يقرأ‭ ‬الكتب،‭ ‬ولكن‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬تهتم‭ ‬بمغزى‭ ‬الحياة‭ ‬وتريد‭ ‬أن‭ ‬تجسد‭ ‬قيمتها‭ ‬ولا‭ ‬ترضى‭ ‬أن‭ ‬تضيع‭ ‬حياتك‭ ‬سدىً،‭ ‬إذن‭ ‬ستكون‭ ‬القراءة‭ ‬غاية‭ ‬في‭ ‬الأهمية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لك))‭. ‬ومما‭ ‬قيل‭ ‬في‭ ‬فوائد‭ ‬القراءة‭ ‬–وأظن‭ ‬أن‭ ‬قائله‭ ‬عباس‭ ‬محمود‭ ‬العقاد–‭ ‬إن‭ ‬القارئ‭ ‬يعيش‭ ‬ألف‭ ‬حياة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يموت‭. ‬أما‭ ‬ذلك‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يقرأ‭ ‬فانه‭ ‬يعيش‭ ‬حياة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭. ‬وللأسف‭ ‬–كما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬(جمال‭ ‬المرأة)-‭ ‬يشيع‭ ‬في‭ ‬مجتمعنا‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأيام،‭ ‬مثلث‭ ‬التخلف‭ ‬الخلقي:‭ ‬كساد‭ ‬العقل،‭ ‬والثرثرة،‭ ‬والنزعة‭ ‬الإستهلاكية‭. ‬أمّا‭ ‬كساد‭ ‬العقل‭ ‬فانه‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الإنسان‭ ‬لا‭ ‬يقرأ‭ ‬ولا‭ ‬يفكر،‭ ‬ويتصرف‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬حياته‭ ‬كافة‭ ‬بإسلوب‭ ‬غريزي‭ ‬وعشوائي‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يفكر‭ ‬في‭ ‬العواقب‭ ‬والنتائج‭. ‬وهكذا‭ ‬ينام‭ ‬العقل‭ ‬ويغيب‭ ‬فيكون‭ ‬الإنسان‭ ‬شبيها‭ ‬بـ(السوق‭ ‬الكاسد)‭ ‬لا‭ ‬رواج‭ ‬فيها‭ ‬ولا‭ ‬حركة‭. ‬فاز‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الطالب‭ ‬إسماعيل‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬الذي‭ ‬كتب‭ ‬((لقد‭ ‬أفدت‭ ‬من‭ ‬قراءة‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬اموراً‭ ‬تربوية‭ ‬وتعليمية‭ ‬وثقافية‭ ‬وحتى‭ ‬أقتصادية‭ ‬حيث‭ ‬ينصح‭ ‬الكاتب‭ ‬قُرّاءَهُ‭ ‬بتعديل‭ ‬وتصحيح‭ ‬العادات‭ ‬والتقاليد‭ ‬الخاطئة‭ ‬سواء‭ ‬أكانت‭ ‬إجتماعية‭ ‬أم‭ ‬تعليمية‭ ‬أو‭ ‬دينية،‭ ‬كالإسراف‭ ‬في‭ ‬المال‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬وإهمال‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬الايمان‭ ‬ببساطة‭ ‬العيش‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬مصدر‭ ‬السعادة،‭ ‬وتحويل‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬من‭ ‬المنهج‭ ‬التلقيني‭ ‬او‭ ‬البنكي‭ ‬الى‭ ‬المنهج‭ ‬الحواري‭ ‬والمناقشة‭ ‬والمشاركة،‭ ‬وإعداد‭ ‬الطلبة‭ ‬للحياة‭ ‬وتسليحهم‭ ‬بسلاح‭ ‬العلم‭ ‬والفن‭ ‬والثقافة‭ ‬لمعركة‭ ‬الحياة))‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬الختام‭ ‬وزِّعت‭ ‬الجوائز‭ ‬على‭ ‬المتسابقين‭ ‬وهي‭ ‬كتب‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬الأدب‭ ‬والفكر‭. ‬