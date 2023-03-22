مسابقات اليد تؤجّل مواجهة الجيش مع الخليج العربي

بغداد- الزمان

قررت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد، تأجيل مباراة الجيش والخليج لحساب الدور السادس للمرحلة الثانية الى اشعار اخر.وقال عضو الاتحاد كاظم كامل في تصريح صحفي إن قرار لجنة المسابقات جاء بسبب الظروف الادارية الصعبة التي يمر بها نادي الجيش وعدم قدرة الادارة على اصدار موافقة السفر من اجل خوض المباراة امام الخليج.

وبين سيكون موعد انطلاق الدور السادس من المرحلة الثانية لدوري كرة اليد بمواجهة نادي كربلاء والشرطة وتستكمل المباريات يوم الجمعة بمواجهة نفط ميسان والحشد الشعبي.

ومن المقرر ان تختم مباريات الدور السادس بمواجهة الكوت والكرخ يوم السبت ،وسيكون نادي ديالى انتظار في هذا الدور.