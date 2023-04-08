مسابقات الصالات تحذف نتائج الجيش والصدارة لمصافي الوسط

بغداد- الزمان

أعلنت لجنة الصالات والشاطئية باتحاد الكرة عن حذف نتائج المرحلة الثانية لفريق نادي الجيش، وذلك بعد قرار انسحابه من منافسات الدوري الممتاز لكرة الصالات.

وجرت اليوم ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة 21 لدوري كرة الصالات واسفرت عن فوز فريق الشرطة على نظيره آليات الشرطة بنتيجة 5-1 وفوز فريق مصافي الوسط على نظيره الشرقية بنتيجة 5 – 1 وتعادل فريقا نفط البصرة وضيفه نفط الوسط يتعادلان إيجابياً بأربعة أهداف لكل منهما.

مراكز الفرق

وبعد انتهاء الجولة الحادية والعشرين، يتصدر فريق مصافي الوسط برصيد 47 نقطة، والشرطة ثانيا برصيد 46 نقطة، ونفط البصرة ثالثا برصيد 44 نقطة، ونفط الوسط رابعا برصيد 40 نقطة، وبلدية البصرة خامساً برصيد 27 نقطة والمرور سادسا برصيد 26 نقطة وغاز الجنوب سابعا برصيد 24 نقطة وامانة بغداد ثامنا برصيد 23 نقطة والحشد تاسعا برصيد 23 فارق الاهداف” وآليات الشرطة عاشرا برصيد 18 نقطة والشرقية بالمركز 11 برصيد تسع نقاط والظفر بالمركز 12 برصيد 7 نقاط ، والشباب البصري بالمركز 13 برصيد 7 نقاط فارق الاهداف.