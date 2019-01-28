مسؤول نزيه .. أنها ليست إشاعة – حسين الذكر

قال لي احد الأصدقاء المسؤولين بلغة معاتبة : (ان اغلب كتاباتك تسلط الضوء على السلبيات ولا تذكر إيجابيات العهد الجديد .. فانت تدري او لا تدري تسهم في ما يسمى بعلمية الموت الصامت الذي هو عبارة عن عمليات تقنين الاخبار والاحداث السيئة وحصرها وفلترتها من أي جميل وطرحها لمسامع الشعب الذي سيفقد الامل وبالتالي يموت من الكمد لان الأفق عتمة ولا شيء فيه جديد) . كنت في احد مقاهي بغداد الجميلة التي لم يدخلها عفن لصوص السياسة بعد ولم تلطخها مسدسات العصابات – اذ لا مميزات ولا مغانم فيها – وقد اشتد الحديث واشتعل اواره فيما يخص الأشياء السلبية التي سببها لصوص السياسة واذرعهم العابثة .

كل تحدث عن مجال وملف حياتي لم يبق شيء الا وذكروا تدنيس فيه بنسب ما ، وقد علق احد كبار السن قائلا : (يا اخوان سلطوا الضوء على بعض الجوانب المضيئة ، فهناك انموذجيات تستحق الذكر ولولاها لما بقي من العراق شيء . فخففوا اقلامكم ومواجعكم عن الناس . وحينما سالوه ان يذكر نموذجاً حسناً قال : (برغم السمعة السيئة التي حاطت بالعيادات الخاصة والمستشفيات في العهد الجديد ، الا ان الاخبار تذكر ان بعض الأطباء يعالجون الناس بأسعار شبه مجانية ،وقد قيل ان احدهم في قضاء بلد يعالج الناس بسعر (اقل من دولار) للمريض بعيادته الخاصة تطبيقا لوصية المرحومة امه اذ قالت له :- لاتأخذ من المرضى الا اجر يعادل اقل عملة في البلد) .

فيما كنت اتغدى (الفلافل) على الماشي شاهدت صديقاً لي يقبل احدهم وقف بجانبي ويتغدى فلافل أيضا بملابس بسيطة وحال بدا ابسط ، فقال صديقي : ( ان هذا المواطن الشريف مسؤول نزيه في بلد قل فيه الإحساس بالمسؤولية ، مهندس بدرجة مدير متخصص بماء بغداد يركض ويلهث ويعالج ويتابع من الصباح حتى المساء ، لا يمتلك سيارة ولا بيت ويعيش على راتبه حصرا).

وقد جئت اكراما له لادفع اجرة غداه التي هي بسيطة لا تكلف مع الشاي الا (دولار واحد) لكن رمزيتها ضرورية لشخص يستحق التكريم من المواطنين بعد ان نساه المسؤولون المشغولون بنهب الوطن .

فيما يشبه النكتة تحدث لنا احدهم عن مدير عام في وزارة الصناعة والمعادن تمت احالته على التقاعد وهو لا يمتلك بيتاً او قطعة ارض وما زال يسكن بيتاً مستاجراً ، كما ان مديرة لاحد فروع الضريبة في بغداد – وما ادراك ما الضريبة – شهد لها بالكفاءة والنزاهة ، تقدمت بطلب للنقل من موقعها الأعلى الى ادنى لانها شاهدت البعض بعناوين مقدسة وأخرى وطنية وأخرى حزبية اوعشائرية يزورون ويفسدون ويسرقون ولا تمتلك القدرة على فضحهم .. فولت هاربة الى موقــــــع ادنى مع دمع منهمر وضـــــيم مكظوم … والا فرصاصة على دراجـــــــة وقاتل مجــــــهول بل محمي تكـــــــفي لانهاء القضية والمجلس التحقيقي معا .