قيادة العمليات تؤكد تأمين الحدود بالتزامن مع دوريات طيران الجيش

مسؤول عسكري أمريكي: فرار ألف داعشي نحو العراق والتنظيم يحاصر200 أسرة سورية

بغداد – الزمان

أكد مسؤول عسكري أمريكي فرار نحو ألف من عناصر تنظيم داعش من سوريا إلى غرب العراق ومعهم 200 مليون دولار نقدا، فيما أكدت قيادة العمليات المشتركة تأمين الحدود العراقية السورية وقيام قطعات مشتركة من الجيش وقوات الحدود بمايلزم لمنع تسلل عناصر داعش.

ونقلت شبكة (سي إن إن) الامريكية عن المسؤول قوله أن (قرابة ألف من مقاتلي داعش فروا من سوريا إلى الجبال والصحاري في غرب العراق في الأشهر الستة الماضية ومعهم ما يصل إلى 200 مليون دولار نقدا). كما افاد مسؤول ثان بـ(إستمرار فرار عناصر داعش مع اقتراب المواجهات من آخر معقل للتنظيم في جنوب شرق سوريا)، مشيرا إلى أن (بعض المسلحين السابقين كانوا أعضاء سابقين في تنظيم القاعدة في العراق.( وبحسب المسؤولين المذكورين فإن (التقييمات والتقديرات تشير إلى أن قوة داعش تتلاشى).

تغلغل مجاميع

وأبلغ الخبير العسكري عماد علو (الزمان) في وقت سابق من الاسبوع الجاري بامكانية تغلغل مجاميع من عناصر داعش المنهزمين في سوريا داخل العمق العراقي بسبب الحدود الشاسعة بين البلدين، داعيا الى تعزيز الجانب الاستخباري ومراقبة العمق العراقي لمواجهة تلك المجاميع.وخلافا لتغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قدم أحد كبار المسؤولين الدبلوماسيين الأمريكيين تعريفا مختلفا وأكثر دقة عن (الهزيمة) عندما يتعلق الأمر بداعش. وقال المسؤول بأن( هزيمة التنظيم ليست فقط بقطع إمداداته على الأرض، وإنما أيضا هزيمة شبكاته بما في ذلك مصادر الإيرادات المالية الإضافية، ومن يزوده بالأسلحة)، منوهًا الى أنه( قد يكون هناك عشرات الآلاف من المشاركين في ذلك).وفي الأسبوع الماضي، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن داعش بحوزته قرابة 40 طنا من الذهب، سرقها من العراق وسوريا، بعدما جمعها من جميع مناطق سيطرته. الى ذلك كشفت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه امس الثلاثاء عن أن هناك نحو 200 أسرة محاصرة في منطقة صغيرة ما زالت تحت سيطرة داعش في سوريا وأن مسلحي التنظيم يمنعون بعضها من الفرار.وقالت باشليه في بيان ان(كثيرا من تلك الأسر لا يزال يتعرض أيضا لضربات جوية وبرية مكثفة من جانب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية حليفتها على الأرض). من جهته قال روبرت كولفيل المتحدث باسم باشليه في إفادة امس إن (القانون الدولي يلزم قوات سوريا الديمقراطية التي تساندها الولايات المتحدة وتهاجم داعش باتخاذ تدابير احترازية لحماية المدنيين الموجودين وسط المقاتلين الأجانب).

قطعات عسكرية

في غضون ذلك أكدت قيادة العمليات المشتركة نجاح القطعات العسكرية وقوات الحدود بتأمين الحدود مع سوريا .وأكد الناطق باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في تصريح امس (قيام قطعات مشتركة من الجيش وقوات الحدود بتأمين الحدود)، مشيراً الى ان (تأمين الحدود كان من الاولويات بعد انتهاء عمليات تحرير الاراضي العراقية وذلك لمنع تسلل الارهابيين من الاراضي السورية باتجاه الاراضي العراقية). ولفت الى (وجود تحصينات وتحكيمات متمثلة بالسواتر الترابية، والخنادق والاسلاك الشائكة، وسياج بي ار سي، وتوزيع الاسلحة المساندة، وابراج المراقبة كما تم ادخال التكنولجيا من خلال الكاميرات الحرارية) منوها الى (استمرار الدوريات التي يجريها طيران الجيش وكذلك طائرات الاستطلاع لرصد أي تحركات لعناصر التنظيم الارهابي).وأضاف أن (العمليات التي قامت بها قوات قسد السورية باتجاه عناصر التنظيم الارهابي المتبقية في جيب داخل الاراضي السورية دفعتنا الى تعزيز القطعات بقطعات اضافية لتأمين وتعزيز الشريط الحدودي لمتابعة وملاحقة أي تحرك او محاولة لعصابات داعش للتقرب من الحدود العراقية) مؤكدا (السيطرة وتأمين الوضع على الحدود بشكل كبير بالاضفة الى المتابعة الاستخباراتية التي يتم من خلالها استهداف أي تجمعات او حشود تحاول التقرب على الحدود العراقية ).كما اكد رسول سيطرة القطعات العسكرية على الوضع الامني في صلاح الدين وديالى رغم ما شهدته المحافظتان اخيراً من خروقات وقال ان (القطعات العسكرية في ديالى وصلاح الدين مستمرة بالعمليات الاستباقية وفق المعلومات الاستخباراتية الدقيقة)، مشيرا الى (تنفيذ بعض الضربات المهمة من خلال طيران الجيش والقوة الجوية لاستهداف بعض الكهوف والاوكار، خصوصاً في السلاسل الجبلية في جبال مكحول وحمرين بمحافظة صلاح الدين). وأضاف ان (قيادة عمليات ديالى مستمرة بعمليات الدهم والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية وضمن المناطق التي يحددها الجهد الاستخباراتي لاستئصال ما تبقى من بعض الفلول والخلايا التي تحاول ان تنشط بهذه المناطق)، مؤكدا(سيطرة القطعات بشكل عام على الوضع الامني في ديالى وصلاح الدين وقيامها بعمليات تفتيش ودهم مستمرة كما انها تعمل على تفعيل الجهد الاستخباراتي للقضاء على تبقى من هذه الفلول المنهزمة في هذه المناطق). في هه الاثناء نفت قيادة فرقة العباس القتالية ما تردد عن خرق قضاء النخيب وإختطاف 12 شخصاً في قاطع العمليات.وقالت قيادة الفرقة في بيان امسان (الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن حصول حالات عمليات اختطاف من جانب داعش الإرهابي لمواطنين في قاطع النخيب الذي تمسكه الفرقة امتدادا من الحدود الإدارية لمحافظة كربلاء المقدسة وصولاً إلى محافظة الانبار)، مؤكدة (نجاح مهامها بمسكه منذ أربع سنوات دون حصول أية خروقات). واشارت الى أن (قواتها المنتشرة في ذلك القاطع لم تسجل حصول أي خروقات أمنية أو اختطاف لمواطنين)، موضحة أن (عمليات الاختطاف التي حصلت هي خارج قاطع مسؤولية الفرقة بمسافة أكثر من 70 كيلو مترا لاتجاه منفذ عرعر الحدودي). وتابعت أن(داعش بعد اندحاره كاملاً أمام القوات الأمنية والحشد الشعبي وتحرير كامل البلاد من عناصره الإرهابية يريد عاجزاً إثبات وجوده من خلال تلك العمليات المحدودة جداً)، لافتة إلى إن (جميع قواتها في قاطع النخيب مستنفرة لواجباتها بشكل كامل وتشمل مقر قيادة متقدم ولواءين من المشاة وفوجين من الدروع مع قوات جوال اللواء المدرع وبقية الوحدات الساندة من مراقبه الكترونية وطيران مسير ومدفعية وهندسة عسكرية).

إرتكاب جريمة

واعلنت خلية الإعلام الامني مساء اول امس الأثنين عن إختطاف 12 شخصاً في قضاء النخيب بمحافظة كربلاء والمحاذي لمحافظة الأنبار.وقال بيان للخلية ان (مسلحين يستقلون عجلتين نوع بيك آب ونيسان قاموا بارتكاب جريمة خطف 12 مواطنا في منطقة النخيب أثناء قيام الضحايا بجمع الكمأ في المناطق الصحراوية بمسافة تبعد 120 كيلو مترا غرب ناحية النخيب)، موضحا انه (بعد التحري تبين أن المختطفين كانوا من منطقة النخيب ومحافظتي كربلاء والانبار).