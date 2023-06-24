مسؤول ايراني: العلاقة مع السعودية ضمان للاستقرار الاقليمي

طهران – الزمان

قال عضو لجنة الأمن القومي التابعة لمجلس الشورى في ايران عباس مقتدائي، السبت، إن فوائد تحسين العلاقات بين إيران والسعودية سيعود للدول الإسلامية، وفق وكالة مهر الايرانية.

و قال عباس مقتدائي حول آثار التقارب بين إيران والسعودية، إن ايران حددت نطاق سياستها الخارجية بسبب الاعتبارات التي لديها تجاه تأمين الامن القومي والإسلامي.

واعتبر مقتدائي ان ايران هي الرابحة في التعاون مع الدول الاخرى، لأن هذه التفاعلات يمكن أن تؤدي إلى تعزيز الملف الدبلوماسي لإيران وتؤدي إلى وجود المزيد من العلاقات مع الدول الاخرى.

وقال إن تعزيز العلاقات بين ايران و السعودية سيؤدي إلى ضمان الأمن القومي للأطراف، والاستقرار الإقليمي، والحفاظ على السلام في المنطقة.