مسؤول‭ ‬لـ‭ ‬الزمان‭ :‬أمين‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬لن‭ ‬يلتقي‭ ‬الأسد‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬عودة‭ ‬مقعد‭ ‬سوريا

رسالتان‭ ‬الى‭ ‬السيسي‭ ‬وأبي‭ ‬الغيط‭ ‬لمنع‭ ‬نقل‭ ‬سجناء‭ ‬من‭ ‬أرومية‭ ‬اللبناني‭ ‬الى‭ ‬دمشق

‭ ‬القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

أكد‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬سوريا‭ ‬رفضت‭ ‬بشكل‭ ‬قاطع‭ ‬طلب‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬العرب‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭ ‬إخراج‭ ‬قوات‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬والميليشيات‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬وقفت‭ ‬بجانب‭ ‬دمشق‭ ‬ونظامها‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬عرضة‭ ‬للسقوط‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬بينما‭ ‬وقفت‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬موقف‭ ‬المتفرج،‭ ‬فيما‭ ‬أبدت‭ ‬سوريا‭ ‬مرونة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬قضية‭ ‬تهريب‭ ‬المخدرات‭ ‬عبر‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬والأردن‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬سوف‭ ‬تبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدها‭ ‬لإحكام‭ ‬الحدود‭ ‬ومنع‭ ‬تهريب‭ ‬المخدرات‭ .‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لن‭ ‬يلتقي‭ ‬بالرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬بصورة‭ ‬رسمية‭ ‬لشغل‭ ‬مقعدها‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬لشغل‭ ‬مقعدها‭ ‬يتطلب‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬لوزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬العرب‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لمناقشة‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬ويتم‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬التصويت‭ ‬عليه،‭ ‬وأن‭ ‬اجتماع‭ ‬جدة‭ ‬الأخير‭ ‬لم‭ ‬يشهد‭ ‬توافقا‭ ‬كاملا‭ ‬على‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬لشغل‭ ‬مقعدها‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬على‭ ‬مؤتمر‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬بعمان‭ ‬أكد‭ ‬الإعلامي‭ ‬السوري‭ ‬زياد‭ ‬المنجد‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬المبادرة‭ ‬الأردنية‭ ‬لإعادة‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬الجسم‭ ‬العربي‭ ‬والقائمة‭ ‬على‭ ‬الخطوة‭ ‬مقابل‭ ‬خطوة‭ ‬لن‭ ‬تنجح‭ ‬لأن‭ ‬سوريا‭ ‬لن‭ ‬تقبل‭ ‬إخراج‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬أو‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬وان‭ ‬تلك‭ ‬القوات‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تحمي‭ ‬النظام‭ ‬من‭ ‬السقوط،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تتجاوب‭ ‬مع‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬مشاركة‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ . ‬وعن‭ ‬عودة‭ ‬اللاجئين‭ ‬السوريين‭ ‬المتواجدين‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬قال‭ ‬أن‭ ‬إجبار‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاجئين‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬يعد‭ ‬جريمة‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬الإنسانية‭ ‬لأن‭ ‬النظام‭ ‬سوف‭ ‬يعتقل‭ ‬المعارضين‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬بعث‭ ‬المهندس‭ ‬جمال‭ ‬الصباغ‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬المنفى‭ ‬برسالتين‭ ‬تلقينا‭ ‬نسخة‭ ‬منهما‭ ‬طلب‭ ‬خلالهما‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬وأمين‭ ‬عام‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬التدخل‭ ‬لإنقاذ‭ ‬اللاجئين‭ ‬السوريين‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬ومنع‭ ‬تسليم‭ ‬السوريين‭ ‬المعتقلين‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬رومية‭ ‬اللبناني‭ ‬إلى‭ ‬دمشق،‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬سوف‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬بقتل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والشيوخ‭ . ‬

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