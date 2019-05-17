مسؤول‭ ‬برلماني‭ ‬إيراني‭ ‬يدعو‭ ‬للتفاوض‭ ‬مع‭ ‬الأمريكان‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬أو‭ ‬قطر‭ ‬

لندن تنصح البريطانيين من أصول إيرانية بعدم التوجه إلى إيران
بكين – طهران – لندن – الزمان
دعا رئیس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، الجمعة، الى عقد مفاوضات أمريكية إيرانية في قطر أو العراق. وقال حشمت لله فلاحت بيشة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“، “ندعو إلى عقد مفاوضات أمريكية إيرانية في قطر أو العراق، لتجاوز التوتر بين البلدين“. واضاف ان “هناك طرفا ثالثا يستعجل اندلاع الحرب بين طهران وواشنطن“
فيماحثّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الجمعة من بكين المجتمع الدولي و“أصدقاء“ إيران على اتخاذ “خطوات ملموسة“ لإنقاذ الاتفاق النووي، محذراً من وضع “خطر“ مع تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة. وتأتي زيارة ظريف إلى الصين في إطار أزمة خطيرة بين طهران وواشنطن التي نشرت حاملة طائرات وقاذفات بي-52 في الخليج الاسبوع الماضي بحجة تهديدات مصدرها إيران.
وقال ظريف إنه سيبحث مع المسؤولين الصينيين “العلاقات الثنائية والقضايا الخطيرة للغاية التي تشهدها منطقتنا اليوم“، وفقًا لمقطع فيديو نُشر على موقع وزارة الخارجية الإيرانية. ونشرت واشنطن المزيد من القوات في الخليج، أحد أكثر الممرات المائية إستراتيجية في العالم، في ما قال مسؤولون أميركيون إنه رد على صور أظهرت أن إيران حمَّلت صواريخ على قوارب تقليدية صغيرة. والأربعاء، أمرت الولايات المتحدة الأربعاء جميع موظفيها غير الأساسيين في العراق بالمغادرة، مشيرة إلى وجود “تهديد وشيك“ تشكّله فصائل عراقية مرتبطة بإيران.
وقد رفض ظريف الخميس عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراء حوار لوضع حدّ لتصاعد التوترات التي يتقاذف البلدان مسؤوليتها.
وقال ظريف بحسب الشريط المصوّر، “يجب أن تتمكن إيران من إقامة علاقات اقتصادية طبيعية (…) إذا كان المجتمع الدولي والدول الأعضاء الأخرى (في الاتفاق) وكذلك أصدقاؤنا مثل الصين وروسيا يريدون الحفاظ على هذا الإنجاز، يجب التأكد عبر خطوات ملموسة من أن الإيرانيين يستفيدون من المزايا“ التي نص عليها الاتفاق.
فيما حذرت لندن الجمعة الرعايا البريطانيين–الإيرانيين من السفر إلى إيران بسبب ما يمكن أن يتعرضوا له من “الاحتجاز التعسفي المستمر وإساءة المعاملة“.
وقال وزير الخارجية جيريمي هانت في بيان “يواجه المواطنون المزدوجو الجنسية خطراً لا يطاق من سوء المعاملة إذا زاروا إيران. على الرغم من أن المملكة المتحدة توفر فرصاً متكررة لحل هذه القضية، فقد ازداد سلوك النظام الإيراني سوءًا“.
وقعت إيران في العام 2015 اتفاقا نوويا يعرف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة“ مع الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا لتخفيف العقوبات الدولية عليها مقابل وضع قيود على برنامجها للتسلح النووي.
لكن الرئيس ترامب انسحب من الاتفاق في ايار/مايو الفائت وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على إيران.
وقال ظريف “حتى الآن معظم المجتمع الدولي اصدر تصريحات عوضا عن اتخاذ مواقف“.
وتابع “لو أراد المجتمع الدولي وأطراف الاتفاق النووي الآخرون وأصدقاؤنا في الاتفاق النووي مثل روسيا والصين الحفاظ على هذا الانجاز، من المطلوب أن يجعلوا الشعب الإيراني يتمتع بمكاسب الاتفاق النووي عبر اجراءات ملموسة“.
وأكّد ظريف الاسبوع الفائت أن روسيا والصين فقط دعمتا إيران وساعدتاها في الحفاظ على الاتفاق النووي، متهما الأطراف الباقيين في الاتفاق بالتخلي عن بلاده.
والصين هي أحد مستوردي النفط الإيراني الرئيسيين. وتأتي زيارة ظريف لبكين بعد زيارته تركمانستان والهند واليابان الاسبوع الفائت.
وفي مواجهة حملة “أقصى ضغط“ التي تمارسها إدارة ترامب تأمل إيران في التمكن من مواصلة بيع نفطها إلى زبائنها الأساسيين خصوصاً الصين ولم تخفِ نيتها إيجاد أساليب للالتفاف عليها.