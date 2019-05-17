مسؤول‭ ‬برلماني‭ ‬إيراني‭ ‬يدعو‭ ‬للتفاوض‭ ‬مع‭ ‬الأمريكان‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬أو‭ ‬قطر‭ ‬

لندن‭ ‬تنصح‭ ‬البريطانيين‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬إيرانية‭ ‬بعدم‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬إيران

بكين‭ – ‬طهران‭ – ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

دعا‭ ‬رئیس‭ ‬لجنة‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الإيراني،‭ ‬الجمعة،‭ ‬الى‭ ‬عقد‭ ‬مفاوضات‭ ‬أمريكية‭ ‬إيرانية‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬أو‭ ‬العراق‭. ‬وقال‭ ‬حشمت‭ ‬لله‭ ‬فلاحت‭ ‬بيشة‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬“تويتر“،‭ ‬“ندعو‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬مفاوضات‭ ‬أمريكية‭ ‬إيرانية‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬أو‭ ‬العراق،‭ ‬لتجاوز‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬البلدين“‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬“هناك‭ ‬طرفا‭ ‬ثالثا‭ ‬يستعجل‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وواشنطن“

فيماحثّ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬بكين‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬و“أصدقاء“‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬“خطوات‭ ‬ملموسة“‭ ‬لإنقاذ‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي،‭ ‬محذراً‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬“خطر“‭ ‬مع‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬ظريف‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬أزمة‭ ‬خطيرة‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وواشنطن‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬حاملة‭ ‬طائرات‭ ‬وقاذفات‭ ‬بي-52‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بحجة‭ ‬تهديدات‭ ‬مصدرها‭ ‬إيران‭.‬

وقال‭ ‬ظريف‭ ‬إنه‭ ‬سيبحث‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬الصينيين‭ ‬“العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬والقضايا‭ ‬الخطيرة‭ ‬للغاية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬منطقتنا‭ ‬اليوم“،‭ ‬وفقًا‭ ‬لمقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نُشر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭. ‬ونشرت‭ ‬واشنطن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬في‭ ‬الخليج،‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬الممرات‭ ‬المائية‭ ‬إستراتيجية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬أميركيون‭ ‬إنه‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬صور‭ ‬أظهرت‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬حمَّلت‭ ‬صواريخ‭ ‬على‭ ‬قوارب‭ ‬تقليدية‭ ‬صغيرة‭. ‬والأربعاء،‭ ‬أمرت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأربعاء‭ ‬جميع‭ ‬موظفيها‭ ‬غير‭ ‬الأساسيين‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بالمغادرة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬“تهديد‭ ‬وشيك“‭ ‬تشكّله‭ ‬فصائل‭ ‬عراقية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بإيران‭.‬

وقد‭ ‬رفض‭ ‬ظريف‭ ‬الخميس‭ ‬عرض‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬إجراء‭ ‬حوار‭ ‬لوضع‭ ‬حدّ‭ ‬لتصاعد‭ ‬التوترات‭ ‬التي‭ ‬يتقاذف‭ ‬البلدان‭ ‬مسؤوليتها‭.‬

وقال‭ ‬ظريف‭ ‬بحسب‭ ‬الشريط‭ ‬المصوّر،‭ ‬“يجب‭ ‬أن‭ ‬تتمكن‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬إقامة‭ ‬علاقات‭ ‬اقتصادية‭ ‬طبيعية‭ ‬(‭…‬)‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬والدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬الأخرى‭ ‬(في‭ ‬الاتفاق)‭ ‬وكذلك‭ ‬أصدقاؤنا‭ ‬مثل‭ ‬الصين‭ ‬وروسيا‭ ‬يريدون‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬يجب‭ ‬التأكد‭ ‬عبر‭ ‬خطوات‭ ‬ملموسة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الإيرانيين‭ ‬يستفيدون‭ ‬من‭ ‬المزايا“‭ ‬التي‭ ‬نص‭ ‬عليها‭ ‬الاتفاق‭.‬

فيما‭ ‬حذرت‭ ‬لندن‭ ‬الجمعة‭ ‬الرعايا‭ ‬البريطانيين–الإيرانيين‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتعرضوا‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬“الاحتجاز‭ ‬التعسفي‭ ‬المستمر‭ ‬وإساءة‭ ‬المعاملة“‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬جيريمي‭ ‬هانت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬“يواجه‭ ‬المواطنون‭ ‬المزدوجو‭ ‬الجنسية‭ ‬خطراً‭ ‬لا‭ ‬يطاق‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة‭ ‬إذا‭ ‬زاروا‭ ‬إيران‭. ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬توفر‭ ‬فرصاً‭ ‬متكررة‭ ‬لحل‭ ‬هذه‭ ‬القضية،‭ ‬فقد‭ ‬ازداد‭ ‬سلوك‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬سوءًا“‭.‬

وقعت‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬اتفاقا‭ ‬نوويا‭ ‬يعرف‭ ‬باسم‭ ‬“خطة‭ ‬العمل‭ ‬الشاملة‭ ‬المشتركة“‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬وروسيا‭ ‬لتخفيف‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬عليها‭ ‬مقابل‭ ‬وضع‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬برنامجها‭ ‬للتسلح‭ ‬النووي‭.‬

لكن‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬انسحب‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬ايار/مايو‭ ‬الفائت‭ ‬وأعاد‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬على‭ ‬إيران‭.‬

وقال‭ ‬ظريف‭ ‬“حتى‭ ‬الآن‭ ‬معظم‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬اصدر‭ ‬تصريحات‭ ‬عوضا‭ ‬عن‭ ‬اتخاذ‭ ‬مواقف“‭.‬

وتابع‭ ‬“لو‭ ‬أراد‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬وأطراف‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الآخرون‭ ‬وأصدقاؤنا‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬مثل‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز،‭ ‬من‭ ‬المطلوب‭ ‬أن‭ ‬يجعلوا‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني‭ ‬يتمتع‭ ‬بمكاسب‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬عبر‭ ‬اجراءات‭ ‬ملموسة“‭.‬

وأكّد‭ ‬ظريف‭ ‬الاسبوع‭ ‬الفائت‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‭ ‬فقط‭ ‬دعمتا‭ ‬إيران‭ ‬وساعدتاها‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي،‭ ‬متهما‭ ‬الأطراف‭ ‬الباقيين‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬بالتخلي‭ ‬عن‭ ‬بلاده‭.‬

والصين‭ ‬هي‭ ‬أحد‭ ‬مستوردي‭ ‬النفط‭ ‬الإيراني‭ ‬الرئيسيين‭. ‬وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬ظريف‭ ‬لبكين‭ ‬بعد‭ ‬زيارته‭ ‬تركمانستان‭ ‬والهند‭ ‬واليابان‭ ‬الاسبوع‭ ‬الفائت‭.‬

وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬حملة‭ ‬“أقصى‭ ‬ضغط“‭ ‬التي‭ ‬تمارسها‭ ‬إدارة‭ ‬ترامب‭ ‬تأمل‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬التمكن‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬بيع‭ ‬نفطها‭ ‬إلى‭ ‬زبائنها‭ ‬الأساسيين‭ ‬خصوصاً‭ ‬الصين‭ ‬ولم‭ ‬تخفِ‭ ‬نيتها‭ ‬إيجاد‭ ‬أساليب‭ ‬للالتفاف‭ ‬عليها‭.‬