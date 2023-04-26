مسؤول‭ ‬استخباري‭ ‬ألماني‭ ‬والحموشي‭ ‬يبحثان‭ ‬التعاون

الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬،‭ ‬يقوم‭ ‬مسؤول‭ ‬ألماني‭ ‬بجهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬بزيارة‭ ‬للمغرب‭ ‬لعقد‭ ‬لقاءات‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬المغاربة،‭ ‬ويوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬استقبل‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمراقبة‭ ‬التراب‭ ‬الوطني‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬حموشي‭ ‬بمكتبه‭ ‬بالرباط،‭ ‬توماس‭ ‬هالدنوانغ،‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬الاتحادي‭ ‬الألماني‭ ‬لحماية‭ ‬الدستور‭ (‬bfv‭) ‬مرفوقا‭ ‬بوفد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬مساعديه‭ ‬بالجهاز‭ ‬الاستخباراتي‭. ‬وتطرق‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬مباحثاتهما‭ ‬حول‭ ‬تقييم‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬والجهوي،‭ ‬ودراسة‭ ‬التهديدات‭ ‬والتحديات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬تصاعد‭ ‬الخطر‭ ‬الإرهابي،‭ ‬وكذا‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬متينة‭ ‬قوامها‭ ‬المصداقية‭ ‬والثقة‭ ‬والمصلحة‭ ‬المشتركة‭.‬

وأوضحت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬المديرية‭ ‬العامة‭ ‬لمراقبة‭ ‬التراب‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬الهدف‭ ‬منها‭ ‬تأكيد‭ ‬‮«‬‭ ‬الرغبة‭ ‬المشتركة‭ ‬للطرفين‭ ‬في‭ ‬تدعيم‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬وتوطيد‭ ‬التنسيق‭ ‬الاستخباراتي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬التهديدات‭ ‬التي‭ ‬تحدق‭ ‬بأمن‭ ‬البلدين،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المتغيرات‭ ‬المحورية‭ ‬التي‭ ‬تعرفها‭ ‬طبيعة‭ ‬الخطر‭ ‬الإرهابي‭ ‬والجريمة‭ ‬المنظمة‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬تشهد‭ ‬العلاقات‭ ‬المغربية‭ ‬والألمانية‭ ‬عهدا‭ ‬جديدا‭ ‬بعد‭ ‬طي‭ ‬صفحة‭ ‬الأزمة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬التي‭ ‬دامت‭ ‬شهورا‭ ‬،‭ ‬ليتم‭ ‬بعدها‭ ‬فتح‭ ‬صفحة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك،‭ ‬وقد‭ ‬توج‭ ‬ذلك‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬صيف‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بزيارة‭ ‬رسمية‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭ ‬أنالينا‭ ‬بيربوك‭ ‬إلى‭ ‬المغرب،‭ ‬وتم‭ ‬خلالها‭ ‬الاتفاق‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬استئناف‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬توتر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬بسبب‭ ‬ملف‭ ‬الصحراء‭ .‬

وتراهن‭ ‬ألمانيا‭ ‬والمغرب‭ ‬في‭ ‬شراكتهما‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والمنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المؤسسات‭ ‬السياسية‭ ‬الألمانية‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ . ‬وفي‭ ‬لقاء‭ ‬أنانيا‭ ‬بيربوك‭ ‬ونظيرها‭ ‬المغربي‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬بالعاصمة‭ ‬المغربية‭ ‬الرباط‭ ‬اتفقا‭ ‬على‭ ‬استئناف‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬،‭ ‬مؤكدين‭ ‬رغبتهما‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والثقافية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والحوكمة‭.‬