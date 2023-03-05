مسؤول‭ ‬أمني‭ ‬سوري‭ ‬يعبر‭ ‬من‭ ‬القاهرة‭ ‬الى‭ ‬الرياض بعد‭ ‬تفاهمات‭ ‬العودة‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية

السوداني‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬السيسي‭ ‬على‭ ‬ترتيبات‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬دمشق

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة

​كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬دبلوماسية‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬جهودا‭ ‬عربية‭ ‬مكثفة‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬تقودها‭ ‬مصر‭ ‬والجزائر‭ ‬والعراق‭ ‬والإمارات‭ ‬لإعادة‭ ‬سوريا‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وأن‭ ‬تنسيقا‭ ‬بين‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬تحادث‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬هامش‭ ‬المباحثات‭ ‬حول‭ ‬ترتيبات‭ ‬عودة‭ ‬دمشق‭ ‬للحضن‭ ‬العربي‭. ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬ان‭ ‬النظام‭ ‬العربي‭ ‬دخل‭ ‬طورا‭ ‬جديدا‭ ‬بقيادة‭ ‬مصر‭ ‬والعراق‭ ‬في‭ ‬التآمر‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬مليون‭ ‬شهيد‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬التعددية‭ ‬والديمقراطية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ . ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬زار‭ ‬حسام‭ ‬لوقا‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المخابرات‭ ‬السورية‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬حيث‭ ‬اجتمع‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬قبل‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬للإعداد‭ ‬لزيارة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬لدمشق‭ ‬بعد‭ ‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬الموقف‭ ‬السعودي‭ ‬مؤخرا‭ ‬حول‭ ‬ضرورة‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭. ‬ولم‭ ‬يكشف‭ ‬الجانب‭ ‬السعودي‭ ‬عن‭ ‬الزيارة‭ ‬او‭ ‬أي‭ ‬تحركات‭ ‬بخصوص‭ ‬التصالح‭ ‬مع‭ ‬دمشق‭. ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬مشاورات‭ ‬أمريكية‭ ‬أوربية‭ ‬تجري‭ ‬حاليا‭ ‬لإعداد‭ ‬خطة‭ ‬يتم‭ ‬بموجبها‭ ‬فرض‭ ‬سيادة‭ ‬الدولة‭ ‬السورية‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬سوريا‭ ‬كافة‭ ‬عدا‭ ‬منطقة‭ ‬شرق‭ ‬الفرات‭ ‬والتي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬قوات‭ ‬أمريكية‭ ‬بمشاركة‭ ‬وحدات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬–‭ ‬الكردية‭- ‬وترافقت‭ ‬تلك‭ ‬التحركات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬برلمانية‭ ‬وجهود‭ ‬من‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬لإعادة‭ ‬سوريا‭ ‬للجسم‭ ‬العربي‭ . ‬وفي‭ ‬ضوء‭ ‬ذلك‭ ‬طالب‭ ‬النائب‭ ‬عاطف‭ ‬المغاوري‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لحزب‭ ‬التجمع‭ ‬باتخاذ‭ ‬موقف‭ ‬عربي‭ ‬صريح‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬سوريا‭ ‬والتي‭ ‬تهدد‭ ‬قدرة‭ ‬الدولة‭ ‬السورية‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬الأوضاع‭ ‬المعيشية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬كارثة‭ ‬الزلزال‭ ‬الأخيرة‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬عقدت‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للحركة‭ ‬المدنية‭ ‬اجتماعا‭ ‬اتفقت‭ ‬خلاله‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬كسر‭ ‬الحصار‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للشعب‭ ‬السوري‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬توقع‭ ‬السفير‭ ‬محمد‭ ‬العرابي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬الاسبق‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬السعودية‭ ‬إلى‭ ‬طبيعتها‭ ‬نظرا‭ ‬للأواصر‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والتي‭ ‬تحتم‭ ‬وجودهما‭ ‬معا‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة‭ ‬الدقيقة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬أمتنا‭ ‬،‭ ‬أما‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬فهو‭ ‬مرتبط‭ ‬بتوافق‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وقرارات‭ ‬الجامعة‮ ‬‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬أكد‭ ‬السفير‭ ‬جمال‭ ‬بيومي‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السابق‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬لديها‭ ‬رغبة‭ ‬لعودة‭ ‬سوريا‭ ‬لشغل‭ ‬مقعدها‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬السوريين‭ ‬طلبوا‭ ‬منه‭ ‬شخصيا‭ ‬المساعدة‭ ‬أثناء‭ ‬مفاوضاتهم‭ ‬الاقتصادية‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ .‬