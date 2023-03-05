مسؤول‭ ‬أمني‭ ‬سوري‭ ‬يعبر‭ ‬من‭ ‬القاهرة‭ ‬الى‭ ‬الرياض بعد‭ ‬تفاهمات‭ ‬العودة‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية

السوداني يتفق مع السيسي على ترتيبات التطبيع مع دمشق
القاهرة -مصطفى عمارة
كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى للزمان أن جهودا عربية مكثفة تنطلق من عدد من الدول العربية تقودها مصر والجزائر والعراق والإمارات لإعادة سوريا لجامعة الدول العربية، وأن تنسيقا بين تلك الدول في هذا المجال. في غضون ذلك تحادث رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة في هامش المباحثات حول ترتيبات عودة دمشق للحضن العربي. وقالت مصادر المعارضة السورية ان النظام العربي دخل طورا جديدا بقيادة مصر والعراق في التآمر على الشعب السوري الذي دفع مليون شهيد في سبيل التعددية والديمقراطية في سوريا . في هذا الإطار زار حسام لوقا مدير إدارة المخابرات السورية القاهرة في الأيام الماضية حيث اجتمع مع رئيس المخابرات المصرية قبل التوجه إلى السعودية للإعداد لزيارة وزير الخارجية السعودية لدمشق بعد التغييرات التي حدثت في الموقف السعودي مؤخرا حول ضرورة الحوار مع النظام السوري. ولم يكشف الجانب السعودي عن الزيارة او أي تحركات بخصوص التصالح مع دمشق. وأضاف المصدر أن مشاورات أمريكية أوربية تجري حاليا لإعداد خطة يتم بموجبها فرض سيادة الدولة السورية على مناطق سوريا كافة عدا منطقة شرق الفرات والتي تسيطر عليها قوات أمريكية بمشاركة وحدات سوريا الديمقراطية – الكردية- وترافقت تلك التحركات الدبلوماسية مع جهود برلمانية وجهود من منظمات المجتمع المدني لإعادة سوريا للجسم العربي . وفي ضوء ذلك طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع باتخاذ موقف عربي صريح من العقوبات المفروضة على سوريا والتي تهدد قدرة الدولة السورية على مواجهة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها الشعب السوري خاصة بعد كارثة الزلزال الأخيرة ، وفي الوقت نفسه عقدت الأمانة العامة للحركة المدنية اجتماعا اتفقت خلاله على تشكيل لجنة لبحث سبل كسر الحصار وتقديم الدعم للشعب السوري ، وفي السياق ذاته توقع السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصري الاسبق في تصريحات خاصة عودة العلاقات المصرية السعودية إلى طبيعتها نظرا للأواصر التاريخية والثقافية بين البلدين والتي تحتم وجودهما معا في تلك المرحلة الدقيقة التي تمر بها أمتنا ، أما عودة سوريا لجامعة الدول العربية فهو مرتبط بتوافق الدول العربية وقرارات الجامعة ، وفي هذا الشأن أكد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية السابق أن مصر لديها رغبة لعودة سوريا لشغل مقعدها بجامعة الدول العربية وأضاف أن السوريين طلبوا منه شخصيا المساعدة أثناء مفاوضاتهم الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية .