

مسؤولية بدون سلطة – عبد الحكيم مصطفى

على الارجح سيستمر السجال الى نهاية الموسم الجاري‮ ‬حول عدد الفرق الهابطة من بطولة دوري‮ ‬اندية فرق الدرجة الممتازة الى بطولة دوري‮ ‬اندية فرق الدرجة الاولى‮ ‬،‮ ‬والصاعدة من الاولى الى الممتازة‮ ‬،‮ ‬تماما كما حصل في‮ ‬الموسم الرياضي‮ ‬الفائت‮ ..‬نعم الاتحاد حسم أمر وصول الميناء وامانة بغداد الى بطولة دوري‮ ‬اندية فرق الدرجة الممتازة‮ ‬،‮ ‬وهبوط من‮ ‬يستقر في‮ ‬المركزين التاسع عشر والعشرين في‮ ‬نهاية منافسات الدوري‮ ‬الممتاز في‮ ‬الموسم الجاري‮ ‬،‮ ‬الى الدرجة الاولى‮ ..‬ولكن وسائل الاعلام المتربصة بالسياسة الادارية للاتحاد تمارس حقها في‮ ‬منح المتضررين من قرار الاتحاد فرصة الاعتراض على ما‮ ‬يسميه رئيس نادي‮ ‬الصناعات الكهربائية علي‮ ‬خلف عدم وضوح لوائح الاتحاد‮ ‬،‮ ‬حيث عرض في‮ ‬وسيلة اعلام مرئية وثيقيتن في‮ ‬الاولى‮ ‬يشير الاتحاد الى صعود اربعة فرق من الدرجة الاولى الى دوري‮ ‬الدرجة الممتازة في‮ ‬الموسم المقبل‮ ‬،‮ ‬والوثيقة الثانية تشير الى صعود فريقين الى الدوري‮ ‬الممتاز‮ .. ‬عضو لجنة المسابقات في‮ ‬اتحاد كرة القدم نجم الاوسي‮ ‬الضيف الثاني‮ ‬للوسيلة الاعلامية‮ ‬،‮ ‬حاول جاهدا ان‮ ‬يتصدى لتساؤل محوري‮ ‬طرحه رئيس نادي‮ ‬الصناعات الكهربائية علي‮ ‬خلف‮ ‬،‮ ‬وهو كيف‮ ‬يُعدّل المكتب التنفيذي‮ ‬لائحة تخص تنظيم المسابقات‮ ‬،‮ ‬دون العودة الى لجنة المسابقات‮ ‬،‮ ‬اذ قال الاوسي‮ ‬ان صلاحيات اللجنة تنتهي‮ ‬عند القيام بالواجبات الموكلة اليها من تنظيم جدول المباريات‮ ‬،‮ ‬وتسمية الطواقم التحكيمية والادارية لها‮ ‬،‮ ‬وإحاطة ادارات الاندية بكل التعليمات المتعلقة بالمسابقة‮ .‬

وهناك رأي‮ ‬آخر‮ ‬يؤكد ان الاتحاد‮ (‬اذا‮) ‬تمكن من تنظيم دوري‮ ‬المحترفين فان الكلام عن عدد فرق الاندية المشاركة في‮ ‬بطولة دوري‮ ‬اندية فرق الدرجة الممتازة في‮ ‬الموسم المقبل سيكون مختلفا‮ ‬،‮ ‬اذ من المتوقع ان‮ ‬يخفق عدد‮ ‬غير قليل من الاندية‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬تأمين مشاركة فرقها في‮ ‬البطولة لضيق اليد وعدم امتلاكها لبنى تحتية خاصة بها‮ ‬،‮ ‬ولايصل عدد فرق الدوري‮ ‬الممتاز الى اكثر من‮ ‬14‮ ‬في‮ ‬احسن الاحوال‮.‬

وفي‮ ‬سياق‮ ‬يتعلق بعدم ممارسة اللجان لبعض السلطات الممنوحة لها‮ ‬،‮ ‬شّدد عضو الهيئة الادارية لنادي‮ ‬الصناعة والعضو السابق في‮ ‬اتحاد كرة القدم فالح موسى على اهمية بسط لجنة الانضباط سلطتها على كامل المنطقة الادارية التي‮ ‬تتحرك فيها‮ ‬،‮ ‬من جهة تنفيذ المذنبين من اللاعبين والمدربين والاداريين للعقوبات التي‮ ‬فرضتها اللجنة عليهم‮. ‬وقال عضو الهيئة الادارية لنادي‮ ‬الصناعة فالح موسى‮ ‬يجب ان تكون لائحة العقوبات واضحة لدى ادارات الاندية المشاركة في‮ ‬بطولات الاتحاد بحيث‮ ‬يعرف المسيء العقوبة التي‮ ‬تنتظره‮ ‬،‮ ‬ولا‮ ‬يتدخل المكتب التنفيذي‮ ‬للاتحاد في‮ ‬عمل لجنة الانضباط بحيث‮ ‬يقلص عقوبة صادرة ومعلنة في‮ ‬وسائل الاعلام على لاعب او مدرب او اداري‮ ‬،‮ ‬سقفها الزمني‮ ‬موسمين رياضيين الى نصف موسم‮ ‬،‮ ‬تحت ضغط هذه الجهة او تلك‮ ‬،‮ ‬لان المكتب التنفيذي‮ ‬للاتحاد‮ ‬يفرّغ‮ ‬عمل اللجنة من محتواه‮ ‬،‮ ‬بهذه الخطوة‮ ‬غير القانونية‮ ‬،‮ ‬ويلحق ضرراً‮ ‬واضحاً‮ ‬بالمصداقية الادارية للجنة‮ .. ‬يجب ان تمارس كل اللجان العاملة في‮ ‬الاتحاد مسؤولياتها بموجب السلطات الممنوحة لها‮ ‬،‮ ‬و لا‮ ‬يصادر قراراتها من قبل المكتب التنفيذي‮ ‬تحت اي‮ ‬ذريعة كانت‮.‬