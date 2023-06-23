مسؤولون‭ ‬وخبراء‭ ‬لـ‭(‬الزمان‭):‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭ ‬وراء‭ ‬نجاح‭ ‬ملاحقة‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬حمرين‭  ‬

اطاحة‭ ‬‮«‬أمير‭ ‬الصحراء‮»‬‭ ‬والتحقيق‭ ‬في‭ ‬هوية‭ ‬أحدث‭ ‬قيادي‭ ‬داعشي‭ ‬معتقل

بغداد‭- ‬أربيل‭- ‬الزمان

‮ ‬تنتظر‭ ‬السلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬العراقية،‭ ‬نتائج‭ ‬التحقيق‭ ‬لإثبات‭ ‬هوية‭ ‬أمير‭ ‬تنظيم‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭ ‬المدعو‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬أبو‭ ‬محمد،‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬‮ ‬‭ ‬اثناء‭ ‬عملية‭ ‬لجهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬العراقي،‭ ‬بمشاركة‭ ‬قوات‭ ‬البيشمركة‭ ‬في‭ ‬كردستان‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الجهاز‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬الساعدي،‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬نتائج‭ ‬التحليل‭ ‬DNA‭ ‬ستحسم‭ ‬هوية‭ ‬المقتول،‭ ‬وان‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬الاتحادي‭ ‬والبيشمركة،‭ ‬اسفر‭ ‬عن‭ ‬تسليم‭ ‬أربيل‭ ‬لبغداد‭ ‬40‭ ‬إرهابياً‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬أشار‭ ‬الساعدي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تنسيق‭ ‬عالي‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬قواطع‭ ‬كردستان‮»‬،‭ ‬يتحدث‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬العراقية،‭ ‬يحيى‭ ‬رسول،‭ ‬لـ‭ ‬الزمان‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تعاون‭ ‬كبير‭ ‬وجيد‭ ‬بين‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬الاتحادية،‭ ‬وقوات‭ ‬البيشمركة‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬اعتقال‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المطلوبين‭ ‬وفق‭ ‬المادة‭ ‬أربعة‭ ‬إرهاب‭ ‬وتسليمهم‭ ‬إلى‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬الاتحادية،‭ ‬وكذلك‭ ‬قتل‭ ‬الكثير‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬حمرين‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬رسول‭ ‬أن‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬وحكومة‭ ‬الإقليم،‭ ‬تركزان‭ ‬على‭ ‬تعميق‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬واربيل‭ ‬لتصفية‭ ‬بقايا‭ ‬داعش‭ ‬وملأ‭ ‬الفراغات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها،‭ ‬أبرزها‭ ‬منطقة‭ ‬كركوك‭ ‬شماليّ‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬الخبير‭ ‬الأمني‭ ‬المقرب‭ ‬من‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬العراقية،‭ ‬فاضل‭ ‬أبو‭ ‬رغيف،‭ ‬يتحدث‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬الزمان‮»‬‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تعاون‭ ‬أمني‭ ‬واستخباري‭ ‬متجدّد‭ ‬بين‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬كردستان،‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬واضحة‭ ‬وتعاون‭ ‬واسع‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬الاتحادية،‭ ‬لكبح‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬انحاء‭ ‬العراق‮»‬‭. ‬واستطرد‭: ‬‮«‬أشير‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬الوطني‭ ‬وخلية‭ ‬الصقور‭ ‬الإخبارية‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬البيشمركة‭ ‬طيلة‭ ‬الحقب‭ ‬السابقة‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر،‭ ‬وقد‭ ‬أدى‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬تفكيك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الخلايا‭ ‬الإرهابية‭ ‬واعتقال‭ ‬قادة‭ ‬ارهابيين‭ ‬مهمين‮»‬‭. ‬وكشف‭ ‬أبو‭ ‬رغيف‭ ‬عن‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ثمرة‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬خلية‭ ‬الصقور،‭ ‬وجهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬كردستان،‭ ‬هو‭ ‬اعتقال‭ ‬القيادي‭ ‬الداعشي‭ ‬بدر‭ ‬الزكروطي‭ ‬الملقب‭ ‬بأمير‭ ‬الصحراء،‭ ‬حيث‭ ‬نجم‭ ‬عن‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك،‭ ‬الاهتداء‭ ‬اليه‭ ‬رغم‭ ‬تخفيه‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬أبو‭ ‬رغيف‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أراضي‭ ‬الإقليم‭ ‬مفتوحة‭ ‬امام‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬والاستخباراتية‭ ‬الاتحادية،‭ ‬لملاحقة‭ ‬الإرهابيين‭ ‬داخل‭ ‬أراضي‭ ‬الإقليم،‭ ‬وقد‭ ‬أدى‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬انهيار‭ ‬كامل‭ ‬للإرهاب‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬حول‭ ‬الإقليم‭ ‬باتجاه‭ ‬بغداد،‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‮»‬‭. ‬‮ ‬ويقول‭ ‬المراقب‭ ‬والباحث‭ ‬السياسي‭ ‬الكردي‭ ‬نايف‭ ‬كردستاني،‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬الزمان‮»‬،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬الحكومتين‭ ‬الاتحادية‭ ‬وإقليم‭ ‬كردستان‭ ‬يشمل‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬الأمنية‭ ‬والاستخبارية‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‮»‬‭ ‬،‭ ‬كاشفا‭ ‬عن‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬سلمت‭ ‬40‭ ‬إرهابيًا‭ ‬إلى‭ ‬بغداد،‭ ‬وهي‭ ‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تسليم‭ ‬المطلوبين‭ ‬إلى‭ ‬بغداد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬وهذا‭ ‬أكبر‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭ ‬وتسليم‭ ‬المطلوبين‭ ‬عكس‭ ‬ما‭ ‬تروج‭ ‬له‭ ‬بعض‭ ‬الجهات‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬تحاول‭ ‬هدم‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نشر‭ ‬دعايات‭ ‬ملفقة‭ ‬تؤثر‭ ‬الى‭ ‬الرأي‭ ‬العام‮»‬‭.‬

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